中職／郭阜林交易案三方得利 統一獅外野雙星同樣需要舞台

上週台鋼雄鷹用現金向統一獅換來內野手郭阜林，台鋼先發打線欠缺強力右打，代打部隊缺兵少將，郭阜林在統一獅已經完全沒有出賽空間，與其撐到退休那一天，不如轉戰機會多出一截的台鋼，在全新舞台重新出發，統一獅拿到一筆現金又省下郭阜林的薪資支出，絕對是三方受益的交易案。

今年郭阜林在二軍打擊率高達0.375，敲出6發全壘打，上壘率0.450，長打率0.670，但他只在一軍只獲得區區9場出賽、累計29打席，他屠殺二軍證明自己不是不能打，而是沒機會打；郭阜林生涯代打71打數敲出21支安打，包含2轟，打擊率0.296，得點圈打擊率0.321，即使他沒先發，放在板凳也是非常好的代打人選。

統一獅從一軍到二軍猛將如雲，郭阜林（中）過去在獅隊沒有太多的舞台。 聯合報系資料照片

台鋼雄鷹在第1次擴編選秀指名捕手張肇元，第2次擴編選秀指名右投施子謙，用郭俊麟換來左投江承諺，如今再用現金交易得到郭阜林，4名前獅將如今都成為台鋼一軍主力。

統一獅即使失去4名球員，加上林靖凱、林子豪、林子崴受傷整季報銷，胡智爲開季至今尚未歸隊，黃勇傳因債務紀律問題遭球團開除，少了這麼多人馬，獅子軍依舊兵強馬壯，不但拿到上半季冠軍，目前年度勝率也暫居第一。

台鋼雄鷹在進入中職一軍的首個球季就能打得中規中規，從獅隊找來江承諺等多位好手的策略是相當成功。獅隊放了一些血後也沒變差，反而是更加兇猛。 聯合報系資料照片

看到郭阜林改穿雄鷹戰袍，統一獅兩名外野手羅暐捷和張偉聖內心想必五味雜陳，羅暐捷在2019年U18世界盃冠軍大放異彩，同年選秀獲獅隊第2輪指名，張育成的弟弟張偉聖則是2018年選秀第2倫被獅隊挑走。

統一獅外野戰力人才濟濟，除了「外野三帥」陳傑憲、蘇智傑、林安可，還有新竄起的邱智呈，以及去年第1輪指名好手林佳緯，目前3個外野位置，左、中外野分別以陳傑憲和邱智呈為主，林安可和林佳緯輪流守右外野，就連蘇智傑都快沒位置了，更何況是羅暐捷和張偉聖，本季張偉聖只在一軍獲得4打席，羅暐捷更是完全沒在一軍亮相。

23歲的羅暐捷今年在二軍敲出5發全壘打，僅次於郭阜林，張偉聖這4年來在二軍平均打擊率超過0.300，具備不錯的腳程，26歲也還算年輕，但兩人就是沒有太多機會。

羅暐捷是有長打能力的外野手，但獅隊外野三帥堅如磐石，他大多數時間只能待在二軍，偶爾有人受傷才能上一軍打工。 聯合報系資料照片

當年羅暐捷和張偉聖被統一獅選進來，球團對兩人寄予厚望，但隨著2019年第5輪指名的邱智呈竄起卡位，再加上林佳緯的天賦擺在那裡，更別說「外野三帥」正值當打之年，可以預見的是，羅暐捷和張偉聖待在獅隊，未來出頭天的機會恐怕只會愈來愈少。

近年不論經過擴編選秀、被戰力外或透過交易轉隊的球員，表現谷底反彈者大有人在，只是，羅暐捷、張偉聖兩人和郭阜林狀況不太一樣，他們還沒有在一軍證明過自己，即使統一獅有意把兩人交易出去，但換得的球員或籌碼不會太好，相對地，對方以不知道該提出什麼樣的「等值標的」，這或許是球團有意交易，但卻無法順利拍板定案的關鍵因素。

張偉聖來到統一獅已經是第7個球季，在二軍打得不差，但上一軍機會卻越來越少，去年僅剩下8場，本季至今也只有6場。 圖／統一獅隊提供

順帶一提，去年陳柏豪在中信兄弟只出賽4場投5局，今年透過陳俊秀FA轉隊補償球員來到樂天桃猿，搖身一變成為球隊守護神，本季已拿下21次救援成功，大有機會勇奪生涯首座救援王，如果陳柏豪還待在中信兄弟，會是什麼樣的光景呢？