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日職／最成功養成洋投 古巴守護神身價有望翻百倍

聯合新聞網／ Hiyan
中日龍隊的守護神馬丁尼茲可說是日本職棒當今最具安定感的守護神，季後身價肯定水漲船高。 擷圖自中日龍官方推特
中日龍隊的守護神馬丁尼茲可說是日本職棒當今最具安定感的守護神，季後身價肯定水漲船高。 擷圖自中日龍官方推特

中日龍隊的守護神馬丁尼茲（Raidel Martinez）堪稱近年日本職棒最具代表性的守護神，季後他與中日的3年合約將要結束，他值多少身價呢?

如果用分屬兩聯盟的地位做比較，馬丁尼茲（Raidel Martinez）是中央聯盟第一守護神，軟銀的歐斯納（Roberto Osuna）則是太平洋聯盟守護神之中的翹楚。歐斯納去年被挖腳從羅德跳槽到軟銀當時簽下4年總額40億日圓的超大型合約，推估年薪6億5,000萬日圓。以兩人的身價做比較，馬丁尼茲2億3,000日圓，只有歐斯納的大約三分之一，便宜許多。

至於成績，馬丁尼茲出賽42場，1勝2敗29救援成功，季中達成生涯第150次救援成功里程碑。防禦率0.88、WHIP0.71、被打擊率0.146，暫居央聯救援王，有很高的機會繼2022年之後第二度拿下最佳救援投手。歐斯納則是0勝2敗20救援成功、防禦率3.99、WHIP1.26、被打擊率0.257，20次救援成功落後樂天則本昂大的21次，暫居洋聯第二。就帳面成績來比較，馬丁尼茲不僅完勝，更加難得的是他這幾年一直維持相當高壓制力且穩定的成績，這是最難能可貴的地方。

單以他新換約之後近3年（2022-2024）的成績來看，救援成功次數則依序為39次、32次、29次，今年只差1次就達成連續3年30次救援成功。而且近3年防禦率都在1以下，WHIP則都不超過0.75，被打擊率依序為0.157、0.187、0.146，可說是日本職棒當今完全主宰、最具安定感的守護神，難怪身價水漲船高。

中日龍隊想要留下他，勢必得花一番工夫與資金，即使不到歐斯納的推估年薪6億5,000萬日圓，倍數成長也勢必難以避免。日本媒體甚至拿出同為古巴出身，今年從後援轉任先發的左投莫尼洛（Liván Moinelo）身價做出比較。莫尼洛季初剛跟軟銀換約，2025-2028年4年合約總值也高達40億日圓，他在本季轉任先發的第一年就大展神威，出賽16場，投出6勝3敗、防禦率1.57的亮眼成績，暫居洋聯防禦率排行榜第一名。軟銀中日龍隊史最高薪的洋將則是重砲伍茲（Tyrone Woods）2008年的6億日圓，這些都是馬丁尼茲要求新合約時合理可以提出的基準，預料也將成為雙方「錢鬪」攻防的重點。

27歲的馬丁尼茲堪稱是近年日本職棒洋將養成最成功的例子，也是中日龍球團與古巴政府維持友好關係下合作效益的展現。2017年馬丁尼茲透過古巴政府的派遣，以育成身分加入中日龍隊，當時只有20歲的他，年薪才1000萬日圓。2018年登錄為正式支配下選手，2020年升到6000萬日圓，2022年則一舉邁入2億大關，甚至是一份3年的複數年合約。接下來他的身價已經被拿出來與10億等級的同胞投手相提並論，與7年前剛到日本打拼當時相比，中間已經是百倍的差距。這一路來的崛起過程，馬丁尼茲在日本寫下的灰姑娘傳奇精彩而且絢麗！

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