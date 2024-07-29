日職／最成功養成洋投 古巴守護神身價有望翻百倍

中日龍隊的守護神馬丁尼茲（Raidel Martinez）堪稱近年日本職棒最具代表性的守護神，季後他與中日的3年合約將要結束，他值多少身價呢?

如果用分屬兩聯盟的地位做比較，馬丁尼茲（Raidel Martinez）是中央聯盟第一守護神，軟銀的歐斯納（Roberto Osuna）則是太平洋聯盟守護神之中的翹楚。歐斯納去年被挖腳從羅德跳槽到軟銀當時簽下4年總額40億日圓的超大型合約，推估年薪6億5,000萬日圓。以兩人的身價做比較，馬丁尼茲2億3,000日圓，只有歐斯納的大約三分之一，便宜許多。

至於成績，馬丁尼茲出賽42場，1勝2敗29救援成功，季中達成生涯第150次救援成功里程碑。防禦率0.88、WHIP0.71、被打擊率0.146，暫居央聯救援王，有很高的機會繼2022年之後第二度拿下最佳救援投手。歐斯納則是0勝2敗20救援成功、防禦率3.99、WHIP1.26、被打擊率0.257，20次救援成功落後樂天則本昂大的21次，暫居洋聯第二。就帳面成績來比較，馬丁尼茲不僅完勝，更加難得的是他這幾年一直維持相當高壓制力且穩定的成績，這是最難能可貴的地方。

單以他新換約之後近3年（2022-2024）的成績來看，救援成功次數則依序為39次、32次、29次，今年只差1次就達成連續3年30次救援成功。而且近3年防禦率都在1以下，WHIP則都不超過0.75，被打擊率依序為0.157、0.187、0.146，可說是日本職棒當今完全主宰、最具安定感的守護神，難怪身價水漲船高。

中日龍隊想要留下他，勢必得花一番工夫與資金，即使不到歐斯納的推估年薪6億5,000萬日圓，倍數成長也勢必難以避免。日本媒體甚至拿出同為古巴出身，今年從後援轉任先發的左投莫尼洛（Liván Moinelo）身價做出比較。莫尼洛季初剛跟軟銀換約，2025-2028年4年合約總值也高達40億日圓，他在本季轉任先發的第一年就大展神威，出賽16場，投出6勝3敗、防禦率1.57的亮眼成績，暫居洋聯防禦率排行榜第一名。軟銀中日龍隊史最高薪的洋將則是重砲伍茲（Tyrone Woods）2008年的6億日圓，這些都是馬丁尼茲要求新合約時合理可以提出的基準，預料也將成為雙方「錢鬪」攻防的重點。

27歲的馬丁尼茲堪稱是近年日本職棒洋將養成最成功的例子，也是中日龍球團與古巴政府維持友好關係下合作效益的展現。2017年馬丁尼茲透過古巴政府的派遣，以育成身分加入中日龍隊，當時只有20歲的他，年薪才1000萬日圓。2018年登錄為正式支配下選手，2020年升到6000萬日圓，2022年則一舉邁入2億大關，甚至是一份3年的複數年合約。接下來他的身價已經被拿出來與10億等級的同胞投手相提並論，與7年前剛到日本打拼當時相比，中間已經是百倍的差距。這一路來的崛起過程，馬丁尼茲在日本寫下的灰姑娘傳奇精彩而且絢麗！