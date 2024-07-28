奧運男籃大戰C組前瞻：美塞雙強遙遙領先 南蘇丹、波國難撼動

C組：美國、塞爾維亞、南蘇丹、波多黎各

看起來已為奧運5連冠做好準備的美國，去年世界盃亞軍還加上MVP約柯奇（Nikola Jokic）的塞爾維亞，兩支世界頂尖強權與奪牌候補，無疑將佔去前二晉級的名額。至於南蘇丹與波多黎各，則將為了國家的榮譽感而戰。

美國

NBA球員

詹姆斯（LeBron James）

柯瑞（Stephen Curry）

杜蘭特（Kevin Durant）

安比德（Joel Embiid）

泰托姆（JaysonTatum）

戴維斯（AnthonyDavis）

阿德巴約（Bam Adebayo）

布克（Devin Booker）

愛德華（Anthony Edwards）

哈勒戴（Jrue Holiday）

哈利伯頓（TyreseHaliburton）

懷特（Derrick White）

美國男籃尋求金牌5連霸。 法新社

美國於去年世界盃取得美洲前兩名成績，贏得奧運資格，但整屆賽事先後輸給立陶宛、德國與加拿大，僅屈居第4，整體令人失望；再往前看，上屆奧運雖然奪金，熱身賽連吞兩敗，正賽再敗給法國，仍然有失顏面。而現在的美國組隊，總是這樣一陣一陣，有低潮，就能盼到真正的強者們願意組隊，2024巴黎奧運就是這樣的一屆。

多少也是很可能的最後一屆奧運，這支美國隊首次集結了2010到2020年代，聯盟最具代表性的三張臉：詹姆斯、杜蘭特與柯瑞，加上最終選擇美國的安比德，球隊共有4位年度MVP齊聚一堂，且共有多達7位冠軍球員，光是今年總冠軍塞爾蒂克就有3位入選。

除了最後替補雷納德（Kawhi Leonard）的懷特外，11名球星皆曾入選全明星，也被廣泛看好未來都將進入名人堂，也因此不僅被公認為2008年後最強的美國隊，甚至不乏如主帥柯爾（Steve Kerr）所言，可能是史上最佳美國隊的評論，想當然而，它們的目標只有一個：完成奧運金牌5連霸。

除了三位聯盟的臉，以及綠衫軍奪冠班底外，球隊也廣邀其他新世代的一時之選，如未來MVP候選：愛德華、布克與哈利柏頓，相對特別的是，在真正7呎長人安比德棄法國加盟美國後，聯手戴維斯與阿德巴約，球隊貌似有了真正能跟其他強權禁區一搏的高度與深度。

不過從熱身賽來看，即使如此豪華陣容，美國仍多次陷入苦戰，5場比賽平均勝分僅10.2分，還有3場勝分個位數，幾乎場場都曾面臨苦戰；除了可能球員還有所保留外，雷納德退出、杜蘭特養傷，對於場上的鋒線深度與平均高度，仍造成明顯影響，也因此高齡39歲的詹姆斯時不時仍得燃燒小宇宙以求勝。

而雖然漸入佳境，安比德的適應能力與可能帶傷亦是隱憂，且畢竟三老都已有年紀，柯瑞且是生涯首度參加奧運，都難跟巔峰時期相比，這都讓看似陣容完美的美國隊，並非無懈可擊，國家隊近年賴以贏球的傳統好戲：攻守反擊+跑轟外線，現在看來都還不夠穩定。

但仍然沒有人真心認為這支美國隊將失去金牌，隨著準備挑戰奧運籃球史上首位4金紀錄的杜蘭特開始恢復訓練，擁有這位「死神」，球隊將能解決泰半現有的問題，接下來就看，到底熱身賽這支王者之師，到底藏了多少體能與餘裕！

塞爾維亞

NBA球員

約柯奇（Nikola Jokic）：丹佛金塊

波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）：亞特蘭大老鷹

約維奇（Nikola Jovic）：邁阿密熱火

米西奇（Vasilije Micic）：夏洛特黃蜂

前NBA球員

盧舍夫（Filip Petrusev）

古德里奇（Marko Guduric）

約柯奇與波格丹諾維奇聯手出擊。 法國新聞社

去年世界盃，塞爾維亞拿下亞軍，也取得奧運門票，而那仍然不是他們最好的陣容，當代世界最佳球員、三屆NBA MVP的約柯奇今年加入了奧運國家隊行列，同時還多了米西奇，堪稱塞爾維亞隊史天賦最佳的一屆。

身為2016與美國最終決戰的銀牌得主，塞爾維亞上屆卻未能打進東京奧運，這是一眾NBA球員此次參賽的強烈動力，他們渴望洗刷這份恥辱，重新擦亮歐洲籃球強國的招牌，劍指再次奪牌。

這兩天才出爐的最終名單，帶回了去年9位世界盃人馬，包括當時領銜主將波格丹諾維奇，再加上約柯奇與米西奇兩位強援，看起來應該理所當然較去年更強大？

帳面上的星度看來如此，但從熱身賽看來，塞爾維亞顯得有些跌跌撞撞，戰力起伏略顯不穩定。去年的世界盃，塞爾維亞讓世人看到他們的高大、強悍、快速傳導兼且防守堅強，現在進攻端再加入了約柯奇，理應更臻攻守俱佳，但在FIBA規則下，2022年歐錦賽已證明了，就算約柯奇還是打出無雙表現，仍未必能扛著整支球隊前進，少了波格丹諾維奇，當年他們連八強都闖不進。

約柯奇需要禁區空間，隊友能配置質量兼具的三分火力會是正向循環的最佳解，偏偏這支奧運隊，最後刷下了一些長人射手，倒是留下數位也主打禁區的好手，卻讓已經有約柯奇的禁區更加擁擠，亦導致即便防守底蘊仍然強大，約柯奇依舊難有解方，球隊的勝負往往繫於當天的外圍火力手感。

加上小將約維奇的傷況仍未見明朗，雖然突破小組賽該不成問題，奪牌之路仍罩上了一層陰影，端看球隊能否逐步改善比賽內容，以及「全力約」的魔法了。

南蘇丹

前NBA球員

索爾（JT Thor）

加伯利耶（Wenyen Gabriel）

瓊斯（Carlik Jones）

艾德（Deng Adel）

非洲新興勁旅南蘇丹蓄勢待發。

前NBA名將鄧恩（Luol Deng）扛下籃協主席後，在他積極奔走、出錢出力的支持下，克難的南蘇丹籃球有了巨大進展。

去年世界盃「Bright Stars」拿下非洲最佳第17名，從而確保巴黎奧運席次，也是這座獨立建國僅13年，2017年才首次打正式國際賽的國家，史上第一次前進奧運，本身已是輝煌成就，加上C組坐擁美國與塞爾維亞兩大世界級強隊，外界原先實不太會對南蘇丹再有過多期待，直到前幾天對美國的熱身賽。

該場比賽，外界原先咸認會是場差距懸殊的練兵戰，沒料到組訓有成的南蘇丹，整整領先美國隊近三節時間，最後還是靠著詹姆斯賣老命的準絕殺上籃，才逆轉戰局，卻也嚇出美國隊一身冷汗，一舉震撼世界籃壇。

比較可惜的，效力鳳凰城太陽的小寶兒，以及今年非洲籃球聯賽（BAL）MVP，曾打過夏季聯賽的阿庫爾（Jo Lual-Acuil），兩位長人先後退賽，同樣有過NBA資歷的長人梅克（Matur Maker），也還在等待參賽許可，讓球隊減損不少NBA等級球員的星光。

唯與美國隊大戰一番的陣容，本來就沒有這幾位，但南蘇丹仍有不少優秀球員，有過3年NBA資歷的瓊斯，是去年世界盃助攻王，也是球隊得分王；前湖人球員，去年也有份參加的加伯利耶，亦有不俗表現；他們還有2023年非洲籃球聯賽MVP長人射手、且效力過台灣職籃T1聯盟太陽的奧莫特（Nuni Omot），以及還不滿18歲就成為籃板王的神童馬魯阿奇（Khaman Maluach）在內，眾多身高、手長、運動能力勁爆且拚勁十足的球員，這正是南蘇丹或許球技還不夠純熟，卻得以震驚美國隊的主因，加上為國家犧牲奉獻的凝聚力，開始有人期待他們在這一組爆冷門。

不過就現實來說，機會還是相當渺茫，別說美國，去年世界盃南蘇丹也才先後輸過波多黎各與塞爾維亞。但對現在這支天賦洋溢的「Bright Stars」來說，更重要的是持續累積實戰與團隊經驗，那麼他們在將未來很多年間，持續成為非洲籃壇的統治力量。

波多黎各

NBA球員

艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）：紐奧良鵜鶘

前NBA球員

華特斯（Tremont Waters）

鵜鶘後衛艾爾瓦拉多。 美聯社

距離上一次波多黎各對戰詹姆斯與美國隊，已經是整整20年前的事情，當年在阿洛尤（Carlos Arroyo）的帶領下，他們在雅典留下了震驚美國與全世界的史詩一頁，證明了夢幻隊在奧運中並非不可擊敗。儘管這次重演對決，絕難再有奇蹟，波多黎各人仍會努力抓住那微乎其微的分組晉級可能性。

波多黎各延續著從阿洛尤到巴瑞亞（J.J. Barea）的優秀後衛傳統，這次同樣是以後衛維戰力核心，唯一現役NBA球員艾爾瓦拉多終於加入國家隊，並且在資格賽表現亮眼，除了奧運資格，他也同時拿下了MVP；另一位曾經來台獻藝深受喜愛的主力後衛前NBA球員華特斯，去年率隊在世界盃場均20分9助攻。

波多黎各將以這兩人為主要指揮官，並且在前場加入了更多運動能力，數位積極爭搶籃板的鋒線，外加資格賽中場均32次出手，命中率38.8%的三分投射，無疑會是他們的主要進攻武器。

闖過資格賽，他們先後擊敗去年世界盃表現傑出的義大利與立陶宛，前者打入八強，後者曾經擊敗美國，證明波多黎各並非僥倖搭上奧運列車，但在這個組別要想晉級實在艱難，甚至美國、塞爾維亞都可能大比分獲勝，連依靠積分爭取八強最後兩席次，都顯得困難重重；此外，波多黎各也得嚴防南蘇丹再演熱身賽對戰美國的驚喜，避免淪為分組墊底。

C組預測

如前所述，堪稱2008年以來最強的美國隊，坐擁當代世界最強球員的塞爾維亞，幾乎是不可被動搖的C組雙強。波多黎各與南蘇丹，各自有為國家而戰的動力，他們仍會在夾縫中，嘗試對雙強偷勝，但實際點來說，贏下雙方對戰的那一勝，更該是這兩國鎖定的務實目標。