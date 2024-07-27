奧運男籃B組大戰前瞻：法德雙強獨領風騷 巴西日本欲創奇蹟

B組：法國、德國、巴西、日本

巴黎奧運男籃B組，在三個組別中競爭強度或許僅次於A祖，去年世界盃冠軍德國，以及東道主法國兩支歐陸勁旅領銜，也該會由這兩隊脫穎而出獲得分區前二晉級資格，唯巴西有可能帶來一點混亂與意外，熱門雙強尤其是地主，切莫掉以輕心。

法國

NBA球員

溫班亞瑪（Victor Wembanyama）：聖安東尼奧馬刺

戈貝爾（Rudy Gobert）：明尼蘇達灰狼

貝頓（Nicolas Batum）：洛杉磯快艇

庫里巴利（Bilal Coulibaly）：華盛頓巫師

佛尼爾（Evan Fournier）：自由球員

前NBA球員

德科洛：（Nando De Colo）

尼利基納：（Frank Ntilikina）

亞布塞萊：（Guerschon Yabusele）

溫班亞瑪(右)和戈貝爾組法國雙塔。 美聯社

在東京奧運收下史上第3座奧運銀牌，去年世界盃法國一度於戰力排行居首，結果卻以慘澹的第18名作收，還是靠著主辦國身分，才得以免打資格賽，直接錢進奧運。

即使如此，由於去年未參賽的不世出怪物溫班亞瑪加入國家隊、主場球迷優勢，加上對於上屆亞軍仍有所尊重等利多下，原先各方預測，仍將法國列為名列前茅的奪牌熱門，但經過最近的熱身賽觀察，外界期望開始有所調降。

儘管在小組賽應該還是能順利過關，但光是要擊敗德國，都有相當高難度。擁有上賽季年度防守球員票選前兩名的「法國雙塔」戈貝爾與溫班亞瑪坐鎮，以及國際賽場上活躍的亞布塞萊，任何對手想對抗法國禁區都非易與，尤其將遭遇到的可怕內線防守，FIBA規則下，幾位長人於進攻端也會較NBA賽場更難以應付。

可是法國隊的問題卻不在前場，儘管未來一片光明，擁有眾多天才洋溢新秀準備接班，現在的後場主力依然要靠東京奧運主力德科洛與佛尼爾領銜，但前者已36歲，後者去年在NBA的不順遂，亦連帶影響狀況大幅下滑；兼之中生代缺乏足夠能力組織控場的後衛，導致球隊縱有豪華前場，也可能面臨無用武之地，溫班亞瑪甚至可能已是最會將球傳好給戈貝爾的隊友。

這般隱憂，反映在近期熱身賽的屢戰屢敗，除了少兵缺將時的德國，之後法國連續敗給一眾假想強敵，包括德國、塞爾維亞、加拿大與澳洲，不啻是一大警訊。

如貝頓所說，去年成績讓他首次覺得對不起國家隊，今年又是東道主，全國上下無不希望球隊打出一次救贖之旅，為地主留下獎牌甚至奪冠。現在的問題卻可能是：會不會又是一次、甚至更強烈的失望？就先穩穩闖過小組賽，然後看溫班亞馬能否創造些奇蹟吧！

德國

NBA球員

施羅德（Dennis Schroder）：布魯克林籃網

F.華格納（Franz Wagner）：奧蘭多魔術

泰斯（Daniel Theis）：紐奧良鵜鶘

M.華格納（Moritz Wagner）：奧蘭多魔術

前NBA球員

邦加：（Isaac Bonga）

德國隊盼延續世界盃奪冠氣勢。 路透社

去年的世界盃冠軍德國，其中10位主力將攜手再戰奧運，且核心成員都還在當打之年，一般被看好將是B組最佳球隊。

自從2021年在不看好下一路打進東京奧運，並且闖進八強，2022年拿下歐錦賽銅牌，再到2023年世界盃奪金，德國男籃已經連續3年取得成功，而且表現越來越好，沒有理由無法成為連續4年的贏家，今年自然也被認為是巴黎奧運奪牌熱門候選。

儘管在熱身賽前期因為傷兵與等待合約關係，少了華格納兄弟與泰斯而頻頻吞敗，但在主力陸續歸隊後，開始展現世界盃冠軍該有的水準，完全體面對美國熱身賽，後者都要靠詹姆斯再次賣老命獨得第四節最後11分，方以92比88險勝，實力可見一班。

這支德國隊強大的關鍵，除了歐陸強權一貫的重視團隊籃球外，還加入了美式球風，必要時能打「5 Out」，且陣容全面而均衡，展現了身高、力量而天賦的結合，由去年世界盃MVP施羅德擔任核心發動機，有不俗的替補控衛線，外圍有歐洲最佳射手之一歐布斯特（Andreas Obst），同時效力魔術隊，弟弟「真的好強」F.華格納甫與奧蘭多頂薪續約，亦已成為國家隊側翼上的進攻王牌。內有哥哥F.華格納與泰斯，以及一眾高大強壯的長人，一同捍衛禁區，替補側翼還有邦加這般猛獸。

從禁區深度、側翼身材、防守體系、團隊分球到精神韌性，這支德國除了巨星深度略遜幾支假想敵外，堪稱一支現代理想球隊該有的模樣，只要得保健康與對勝利的飢渴，依舊仍能期待他們此次在奧運再度成為贏家。突破隊史奧運最高第7名成績，甚至已成了這支德國隊的低標期望。

日本

NBA球員

八村壘：洛杉磯湖人

前NBA球員

渡邊雄大

日本隊睽違48年靠自身之力闖進奧運。 路透社

日本隊憑藉在去年世界盃上的亞洲球隊最佳表現，獲得了參加巴黎奧運資格，也是奧運會場上唯一一支亞洲球隊，隊史且睽違48年，並且是1972與1976年奧運以來，首度連續兩屆參加。

但他們並不想僅止於此，主帥霍瓦斯（Tom Hovasse）於2020年帶領日本女籃在東京奧運奪銀，去年世界盃男籃亦打出感人肺腑的表現，他將奧運目標放在突破小組賽，這將會超過日本奧運史上最佳的第9名成績，唯實務上來說，這機率確實微乎其微。

去年世界盃日本贏得3場比賽，這還是在沒有日本最強球員八村壘的情況下，過去的一季，他出戰了NBA生涯新高68場，場均13.6：分4.3：次助攻，2020年首次亮相奧運時，當時場均就已達22.3分6.7籃板，加上去年表現優異，世界盃場均16.3分5.9籃板的渡邊雄大，可以確定的是，日本會是一支比去年更強的國家隊。

但回歸現實，與歐美勁旅相比，日本現在確實仍力有未逮，的確他們有速度，有大量且熱血的三分球，側翼陣容也很有看頭，但整體身材還是明顯劣勢，尤其禁區幾乎得靠歸化中鋒霍金森（Joshua Hawkinson）硬扛，偏偏德國、法國都習慣擺上雙塔長人。

日本與國際強權的差距，應該說亞洲球隊與歐美國家的差距，可從近期的熱身賽一窺端倪，八村壘確實證明了國際賽球星級別身手，也曾扳平保留的澳洲，但面對德國與塞爾維亞，合共被輕取40分，或許撇開希望，更務實的是持續累積大賽經驗，並且嘗試於小組賽打出長程火力本色，對巴西搶下一勝。

巴西

NBA球員

桑托斯（Gui Santos）：金州勇士

前NBA球員

費利西歐（Cristiano Felício）

胡塔斯（Marcelo Huertas）

內托（Raul Neto）

卡巴克洛（Bruno Caboclo）

盧薩達（Didi Louzada）

巴西盼力爭上游。 路透社

資格賽中，巴西爆冷門以94比69懸殊差距，擊敗去年世界盃曾戰勝西班牙與法國，甚至僅敗給德國2分，最終拿下第5名佳績的黑馬拉脫維亞，這正是B組前景仍有些許曖昧的主因，你無從得知，巴西會不會在對德法的比賽中，再次跌破專家眼鏡。

這支巴西隊，看似比起前一代更缺乏NBA級別的天分，現在仍留在聯盟的，僅剩勇士小將桑托斯，但憑藉著一些征戰歐洲的優秀球員，他們仍建構了一支不錯的團隊。

難以置信已高齡41歲，曾經加入湖人，為布萊恩（Kobe Bryant）傳出生涯最後一次助攻的控衛老將胡塔斯，仍在奧運舞台上奔馳，事實上他也才剛拿下2024年FIBA籃球冠軍聯賽MVP與西甲助攻王，並締造西甲聯賽史上最多助攻，這位傳球第一的老大哥，被譽為現在國際籃壇最好的決策者之一，正是他的控場與傳球，帶領團隊擊敗拉脫維亞。

他們還有另一位桑托斯（Yago Santos）在內，許多征戰歐洲聯賽的好手，勇士的桑托斯也為球隊帶來外圍火力，2014年暴龍首輪第20順位新秀、7呎7吋臂展的卡巴克洛更成為攻守兩端的驚喜，也是擊退拉脫維亞的關鍵之一，並且這群隊友，已經在國際賽攜手合作了好一段時間，大部分成員都是2021奧運資格賽失利時的老面孔。

他們當然是帶著救贖，並且贏得睽違60年獎牌的心意而來，現實中卻甚有難度，喜歡打小球，前場相對薄弱的巴西，在這個分組剛好要面對禁區強大厚實的法國與德國，桑托斯與內托則都身陷傷病，要想再成黑馬，難度極高。

B組預測

陣容更加平衡的德國，看好度略勝一籌，不過B組的前二晉級態勢應該仍頗為清晰，前者與法國，懸念在於地主有沒有機會扳倒去年的世界盃冠軍。

當然，這絕不代表B組不存在競爭，尤其是熱身賽狀況低迷的法國，仍須嚴肅防範巴西的意外表現，避免滑鐵盧。後兩名之爭，健康的巴西理應也佔優勢，但誰說日本沒準再上演一次熱血奇蹟？