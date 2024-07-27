奧運男籃大戰A組前瞻：四大強權競逐 無庸置疑的死亡之組

今年的奧運男子籃球賽，即將於台灣時間27日開打，各隊的最終大名單也陸續出爐，為各位讀者簡介三個分組及戰況展望，作為賽前的觀眾熱身、。

A組：加拿大、澳洲、西班牙、希臘

無論何年，哪種運動項目，任何涉及小組賽的大型賽事，往往都會有一個組別，競爭力上高於其他分組，並且被封為「死亡之組」，此時巴黎奧運男籃賽的A組，就是這樣的一個組別。

四支球隊分別為世界排名第2的西班牙、第5的澳洲、第7的加拿大，以及第14的希臘，西班牙並且是前年歐錦賽冠軍，加拿大是去年世界盃銅牌，各隊且不乏眾多NBA球員甚至巨星，目標都在奪牌，勢必會是一場「人人有機會，個個沒把握」，每戰都極其重要、不容有失的分組賽。

加拿大

NBA球員

亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）：奧克拉荷馬雷霆

穆雷（Jamal Murray）：丹佛金塊

布魯克斯（Dillon Brooks）：休士頓火箭

歐林尼克（Kelly Olynyk）：多倫多暴龍

巴瑞特（RJ Barrett）：多倫多暴龍

亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）：明尼蘇達灰狼

多特（Luguentz Dort）：奧克拉荷馬雷霆

奈哈德（Andrew Nembhard）：印第安納溜馬

鮑威爾（Dwight Powell）：達拉斯獨行俠

萊爾斯（Trey Lyles）：沙加緬度國王

前NBA球員

伯曲（Khem Birch）

亞歷山大盼率加拿大穿金戴銀。 美聯社

如果要說A組四支球隊中，誰是最有機會脫穎而出的，當屬加拿大。去年世界盃正是透過擊敗西班牙進入四強，獲得了今年奧運參賽資格，自雪梨奧運以來睽違24年再戰奧林匹克，而國家隊正迎來有史以來最人才濟濟的黃金時代。

全隊有僅次於美國的多達10位NBA現役球員（先發全員皆是），去年率隊的頭號王牌亞歷山大，本季在NBA且更上一層樓，已然是MVP票數第二高跟NBA第一隊的超級巨星，更重要的是終於盼到金塊主控穆雷加盟，睽違9年再戰國家隊，將與亞歷山大共組本屆最強後場之一。

加拿大去年世界盃聯袂奪銅的陣容中，共有8位球員回歸，包括暴龍巴瑞特和火箭布魯克斯等先發主力，換言之仍汰換入了包括穆雷在內的幾位球員，顯見這支加拿大只會比去年更強，陣容更深，尤其在外圍防守人才方面，更有許多NBA鎖級的好手，穆雷亦將為球隊帶來更多自主得分點的火力，唯禁區高度與深度相對薄弱，成為隱憂。

這支加拿大國家隊，無論陣容與風格，都非常讓人想起美國隊，但在熱身賽交手中，輸給了對方14分，需要在正賽時，再提高三分能量，好消息是該場先發五人中正負值最低的正是頭號主將亞歷山大，顯見這支球隊有充沛的團隊戰力，隨後也於另一場熱身賽輕取法國。

外界因此仍十分看好，這支史上最強的加拿大，有機會於1936年後，睽違88年再次於奧運奪牌。

澳洲

NBA球員

米爾斯（Patty Mills）：邁阿密熱火

英格斯（Joe Ingles）：明尼蘇達灰狼

吉迪（Josh Giddey）：芝加哥公牛

格林（Josh Green）：夏洛特黃蜂：

艾克森（Dante Exum）：達拉斯獨行俠：

蘭德爾（Jock Landale）：休士頓火箭

瑞斯（Duop Reath）：波特蘭拓荒者：

丹尼爾斯（Dyson Daniels）：亞特蘭大老鷹

麥克維（Jack McVeigh）：休士頓火箭雙向合約

前NBA球員

戴拉維多法（Matthew Dellavedova）

馬格奈（Will Magnay）

吉迪本屆奧運扛重任。 法國新聞社

去年世界盃，澳洲「The：Boomers」的戰績排名並不佳，但仍以大洋洲最佳球隊，取得奧運席位。雖然最後僅得第10，這方面自然吃虧於名列當時公認的「死亡之組」，但與最終的冠軍德國隊僅以3分之差惜敗，在在彰顯澳洲仍有其不容輕忽的底蘊。一如他們於先前熱身賽，透過第四節的逆襲，差點對美國演出大逆轉。唯這支最強澳洲隊確實也面臨著換血的過渡難題，也很有可能再次吃虧於組別籤運。

雖然兩位老大哥米爾斯與英格斯，即將攜手再戰第五次奧運，從2008年奧運迄今，他們代表著澳洲的「黃金世代」，並在上屆東京奧運，終於為國家圓夢勇奪史上第一面銅牌，但到了今年仍披掛上陣，也代表著這一代已到最後的尾聲。

從去年開始，甫被交易至公牛的吉迪，儼然已成為澳洲國家隊次世代的領袖，加上中鋒蘭德爾和得分後衛格林，已全面接班成為球隊名單上最有影響力的3名球員，最終名單上並仍有8名現役NBA球員。

但儘管已有新生代開始接棒，球隊暫時仍找不到過去被暱稱為「澳洲王」米爾斯般，能在國際賽場強勢領銜進攻的球員，這正是去年世界盃澳洲功虧一簣的主因。畢竟再怎麼兇悍硬派，防守再怎麼堅強，籃球始終是比拚得分多寡的運動。

這或許就是造成這次最終名單爭議的主因，主帥最後放棄了另一位NBA防守悍將賽布爾（Matisse Thybulle），被外界認為是相當大的一賭，畢竟他既可以盯防亞歷山大，又能看守安戴托昆波。

但既然名單已定，且看今回吉迪能否有更充沛支撐全場發揮的體力，以及米爾斯能不能在這奧運最後一舞，再展其王者神威了。

西班牙

NBA球員

艾爾達瑪（Santi Aldama）：曼菲斯灰熊

前NBA球員

加魯巴（Usman Garuba）：自由球員

布朗（Lorenzo Brown）：歸化球員

費南德茲（Rudy Fernández）

J.厄南戈梅茲（Juancho Hernangómez）

W.厄南戈梅茲（Willy Hernangómez）

阿比尼斯（Alex Abrines）

西班牙老將費南德茲(左)的奧運最後一舞。 路透社

與澳洲情況有點類似，同樣在一次傑出表現後，於世界盃不如預期，歐錦賽冠軍最後只在世界盃拿到第9，但也僅輸給銅牌加拿大3分，亦同樣面臨本國「黃金世代」凋零。

西班牙本屆仍有魯爾（Sergio Llull）與費南德茲兩位該世代老將壓陣，後者將成為第一位參加6屆奧運的男籃球員；已獲得3枚奧運獎牌、2次世界盃冠軍、4次歐錦賽冠軍的費南德茲，將嘗試與小老弟們，力拼第4枚奧運獎牌。

比起澳洲，帳面上看來西班牙面臨的換血難題更巨大，缺乏足夠的NBA天賦，2019年世界盃MVP與中生代領袖的魯比歐（Ricky Rubio），也再次辭退本屆奧運。可喜的是，儘管去年世界盃成績不如人意，整體國家隊年輕化的腳步，仍朝著2022年驚喜拿下歐錦賽冠軍的樂觀方向走。

看似沒有超級巨星，但他們仍有幾位在國際賽場打出過實績的好球員，艾爾達瑪在奧運資格預選賽場，獲得總教練的高度信賴，並且打出全方位的高效表現，以58%、45%、90：%投籃命中率拿下17：分8籃板，即使未參加2022歐錦賽，儼然成為新生代的領袖。

歐錦賽MVP的W.厄南戈梅茲，雖已離開NBA，仍是國家隊的進攻利器，加上哥哥J.厄南戈梅茲與阿比尼斯的三分神射，陣容仍不容小覷。

另一個從利空變成利多的好消息，雖然西班牙最後才從資格賽勝出，得以前進奧運，這也讓他們始終固定先發的團隊，得以有更長的磨合時間，以戰養戰，他們能否靠著團隊至上，帶給那些NBA球員如雲的對手一點顏色瞧瞧呢？

希臘

NBA球員

安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）：密爾瓦基公鹿

前NBA球員

小安戴托昆波（Kostas Antetokounmpo）

卡拉列斯（Nick Calathes）

帕帕亞尼斯（Georgios Papagiannis）

帕帕尼古拉烏（Kostas Papanikolaou）

安戴托昆波在開幕式擔任掌旗官。 美國聯合通訊社

如同西班牙，希臘也是透過資格賽擊敗克羅埃西亞，才取得最後奧運列車門票，即使是MVP票選第2的亞歷山大，都非A組最閃耀球星，只因希臘擁有「字母哥」安戴托昆波。

平心而論，安戴托昆波也並非首次代表希臘參加國際賽，過去成績未見多出色，但這次不太一樣，因為有了新任主帥：曾經的傳奇控衛史潘諾里斯（Vassilis Spanoulis）。

在希臘，史潘諾里斯的籃壇地位甚至更勝安戴托昆波，是真正的國家英雄，即使才退下擔任教練兩年，已展現贏家的執教才華。國家隊亦然，在其操盤下，安戴托昆波得到了有史以來最圍繞著他打造的團隊，也是史潘諾里斯一代後，希臘最強的國家隊。

球隊找來了許多射手，以便與「字母哥」禁區強大破壞力與磁吸力，臻至最佳的相輔相成，資格賽期間共有9名不同球員投進三分，團隊三分出手124次命中54顆，命中率高達43.5%，即使克羅埃西亞採用放投安戴托昆波，防守其他人策略，7呎長人帕帕亞尼斯仍以5記三分球協助突圍。

這也有賴終於能打奧運的35歲控衛卡拉列斯，傳球優先的他以場均10.5次榮登資格賽助攻王，好的指揮官+大批射手，這正是安戴托昆波的最佳搭配說明書；而本屆還擔任希臘掌旗手的他，肯定也擁有進入國家隊以來最強烈的拚戰動機，字母哥能否在分組痛擊其他對手禁區，以及隊友能否續保投射手感，將決定這支2008年後首度重返奧運的球隊，能否突破隊史第5名的天花板？

A組預測

四隊相差不多，一不小心都可能翻船，但其中應該仍以最多NBA球員、且同時有超級巨星坐鎮的加拿大，最被看好從艱難的小組賽中，第一名勝出。

第二支確定晉級球隊，就會是更撲朔迷離的選擇，從過去的國際賽史，看來希臘仍是相對弱勢的球隊，但以資格賽近況以及幾次的互相交鋒，希臘卻很可能成為剩下三支中的黑馬。

即使未能以分組前2名資格晉級，4隊仍得場場全力以赴，若能搶到小組第3名，仍有機會和其他組的第3名爭取最後兩席八強門票。這也代表著對喜歡籃球的球迷來說，A組4大強權的每一場對戰，都將是您錯過可惜的激鬥！