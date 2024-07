星二代出頭難 布朗尼循小裴頓之路或能找出生存之道

適逢今年的選秀小年加上即將到來的奧運會,本年度夏季聯賽的討論度不若往年熱烈,倒是在拉斯維加斯舉行的官辦聯賽中,偌大的廣告看板赫然可見史上最被關注的第55順位新秀布朗尼(Bronny James)名列其中。皇子身份加上湖人隊的黃袍加身,圍繞著布朗尼的話題似乎比整個夏季聯賽戰況更吸引人。

儘管湖人球團與主帥瑞迪克(JJ Redick)都再三背書選擇將布朗尼納入麾下是看中他的潛力,而非單純因為他老爸是詹姆斯(Lebron James)。然而夏季聯賽的布朗尼雖備受重用,無論是上場時間或是出手次數,湖人給予一名55順位菜鳥相當禮遇的規格,但連同加州賽,布朗尼一共打了五場,其中前四場命中率逐步遞減,三分球出手連續16次落空,場均命中率僅22%,4.3分的得分,堪稱災難級表現。教練團試圖磨練、開發他的各種可能,某種程度更希望世人看見布朗尼身上具備擁有能上NBA的天賦,但現階段硬讓他去做不是他現在的等級能達成的事,換來的就是活生生的震撼教育。

好消息是,湖人對上老鷹一戰,布朗尼終於突破心魔,出賽23分鐘寫下夏季聯賽以來最佳表現的12分1籃板1抄截,僅1次失誤,11投5中,三分球5投2中,幫助球隊一分險勝老鷹。希望這一場的好表現能讓布朗尼一直以來所背負的壓力與期待得到短暫宣洩。布朗尼特殊的身分註定他的一舉一動都將被放大檢視,成為媒體球迷爭相競逐的焦點。可以感覺得出他對自己先前的表現也很不滿意且在媒體、社群推波助瀾的加溫下,對自己感到灰心,被鎂光燈追逐的壓力是他往後想站上NBA舞台必須去克服的。布朗尼本來就不該是在大學one and done棄學挑戰NBA的料,但考量到明後年選秀梯次預計都會是大年,若布朗尼錯過本屆的選秀小年,那麼很可能也就錯失了未來叩關挑戰NBA的門票,老詹姆斯當然也就更別想著父子同台的遠大籃球夢了。

然而在父子籃球夢成真之前,更現實的問題是布朗尼曾在大學訓練期間因心臟問題暈厥住院休養,當時的他很可能籃球生涯就此終結,且以他的身份來說大可以找個有興趣的事情做,不必那麼拼命的為了重返球場並挑戰NBA。或許,布朗尼比外界想像的更有毅力想踏上職業舞台,他堅忍不拔的心理素質過去也是被球探、媒體評比為是他的優點之一。NBA各隊在選材的評比除了大學或海外聯賽的實績外,聯合體測數據也是個人身價在短期內漲跌的關鍵。

以靜態天賦來說,布朗尼裸足僅近6尺2吋,本該是控球後衛身高,但他的球風明顯是得分後衛類型,以這位置來說他的身高便是同屆待選菜鳥中最矮小的。所幸,他的臂展能達到出色的6尺7吋,彌補身高不足也立下他要以防守立足的良好根基。同時間,他的另一個亮點是210磅的厚實身材為菜鳥同位置中最粗的球員,其體重甚至比湖人隊先發2號位,6尺5吋的里夫斯(Austion Reaves)還重。而在這樣的重磅後衛體型下,布朗尼還能保有不俗的速度與協調性,縱使他的進攻不像老爸擁有恐怖的破壞力,但起碼遺傳了出色的體能爆發力。布朗尼在聯合體測中繳出垂直起跳40吋的史上第四高分,加上投籃測試項目中,三分球來到25投19中的不錯成績。撇開他是詹姆斯長子的身份,他在體測中的各項數據確實有讓各球隊用二輪籤挑選他試手氣的理由。

但由於他超級球星二代的身份,他的立足點已經比過去幾位落選前輩來的高。拿過去也曾效力過湖人或是發展聯盟南灣湖人的兩位星二代來說,現年已33歲的小史塔克頓(David Stockton)過去多年總遊走在夏季聯賽與發展聯盟,真正站上NBA舞台的僅有不同年度的6場例行賽與2場季後賽的龍套上場時間,最終轉戰波多黎各職籃成為籃球浪人。而打過湖人、灰熊的小皮朋(Scotty Pippen Jr.)也是屬於身材天賦不高遊走於發展聯盟的邊緣人。但打球聰明冷靜的他終於在上季灰熊後場缺人的情形下,逮到機會在NBA出賽了21場表現不俗,今夏代表灰熊殺翻了夏季聯賽,依然在尋求進入開季名單。

Scotty Pippen Jr. was HOOPING in Summer League:



🔸 Averaged 20.9 PPG, 4.1 REB, 7.8 AST, 3.2 STL



🔸 Dropped 29 PTS, 5 REB, 11 AST, 4 STL, 2 BLK in the championship game



🔸 Named to the All-Summer League First Team



🔸 Became the 3rd player ever to register a triple-double in… pic.twitter.com/KhLpmAri8u