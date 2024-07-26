巴黎奧運男籃金牌 美國、德國、塞爾維亞三搶一

FIBA國際籃總2024巴黎奧運男籃最新戰力排名，美國第一、德國第二、塞爾維亞第三、加拿大第四、澳洲第五、法國第六。這分戰力排名相當專業，NBA美國男籃還是今年奧運最精英球隊，一半以上比賽都能痛宰對手，但美國男籃奪金過程肯定會遇上一、兩場非常艱難比賽，一個不小心就可能栽跟斗。

美國男籃必須打出最好防守控制失分，投出三分命中率和得分效率，同時控制籃板和禁區優勢，否則很難贏球。NBA球星組成的美國男籃在國際籃球舞台上往往會遇上各種不同挑戰，NBA和國際籃球幾乎是兩種完全不同籃球，全世界都很熟悉NBA球員在國際賽遇上的困難。

巴黎奧運美國男籃有兩大勁敵，第一支是德國，2023年籃球世界盃冠軍，德國第一戰將後衛施羅德在國際賽就是超級王牌，德國近況一流，禁區高度和後場攻擊力都是世界頂級，攻防兩端都有極高水平表現。

德國在世界盃男籃賽8戰全勝贏得金牌，預料也將會是本屆奧運美國隊的最強對手。 歐新社資料照片

另一支是塞爾維亞，戰力完整團隊嚴謹，實力穩定難以預期，陣中還有三座MVP超級球星中鋒約柯奇坐鎮，塞爾維亞對任何一個對手都是最強大挑戰。塞爾維亞出色戰術跑動和攻防轉換之快，美國男籃熱身賽已經領教過，打塞爾維亞，美國男籃沒有鬆懈空間，更不能打不好。

除了德國、塞爾維亞，其他三支一線球隊也有機會製造美國最大麻煩。

名將如雲備受關注法國，擁有224公分馬刺長人溫班亞馬，217公分灰狼中鋒戈貝爾，後場還有37歲資深控球迪柯羅、33歲NBA神射手佛尼爾，奧運前熱身賽表現並不理想，團隊凝聚力和戰力也不如德國、塞爾維亞、加拿大、澳洲，加上後場老化，攻防都防，法國戰力不如名氣那麼響亮。法國少了出色投籃和細膩精準戰術執行力，只靠天賦、球星、對位不但很難贏球奪金，想要擊敗美國男籃是難上加難。

法國男籃剛進入換血期不久，目前陣容還是青黃不接。 法新社資料照片

同樣由11名NBA現役球員組成加拿大，熱身賽打得很有競爭力，尤其是兩名NBA一線後衛亞歷山大(雷霆)、莫瑞(金塊)，進攻充滿天賦和侵略性，防守又有足夠強大鋒線和陣容深度，加拿大總體戰力和未來性，很可能比法國更難預測。加拿大團隊、戰術執行力強過法國，球星個人單打和英雄球也比法國更有威脅性，加拿大如果愈打愈好，他們有機會成為美國男籃衛冕奧運金牌最主要敵人之一。

最後一支有可能威脅美國男籃的球隊是澳洲，澳洲在熱身賽只以92：98輸美國。「澳洲王」米爾斯今年36歲，儘管他還沒拿到一分NBA老將底薪合約，新賽季還沒確定東家，但米爾斯在國際籃球就像「王牌」一樣存在。奧運前熱身賽場均24分，精準三分，持球突破、創造各種出手空間和機會，透過戰術掩護跑動快速出手，簡直無法防守。美國男籃在奧運前熱身賽只贏澳洲6分，就是被米爾斯出色投籃、無法防守跑動投籃搞慘。

「澳洲王」米爾斯(左)在國際賽時常常有非常驚人的表現，日前他又在熱身賽對塞爾維亞之戰狂砍28分，很有可能繼續幫助澳洲在奧運男籃賽再爆一些冷門。 美聯社資料照片

澳洲和塞爾維亞都擁有出色團隊，細膩戰術執行和無球掩護，令美國男籃防守非常吃力，一旦外線被投出手感，美國防守就會出現破口，比賽馬上陷入困境。

許多籃球迷可能會關注日本，日本男籃在巴黎奧運是超人氣球隊，討論度很高。日本男籃儘管出色，進步超乎預期，組訓、天賦、打法、紀律性都符合世界籃球潮流，但站上奧運舞台跟世界第一流球隊對抗，日本每場比賽很可能還是要輸20分以上。實力、天賦、攻防、打法上的差距，日本男籃將打得非常辛苦。

除非NBA美國男籃在八強淘汰賽或四強準決賽遇上大亂流，並且沒能打好關鍵球，否則美國男籃奪金機率超過八成，一旦德國、塞爾維亞、加拿大、澳洲都沒能威脅美國男籃，美國隊將沒有對手。