葉力奇不再「不擊」 前MVP復活的關鍵在積極出棒

你是否很久沒想起葉力奇(Christian Yelich)這名字了？這位兩屆國聯打擊王、兩度OPS榜首及2018年MVP得主，自從2020年開始就陷入大低潮，已連續四年退出一線球星之列，球迷也逐漸淡忘這位曾經的頂級明星。沒想到葉力奇今年已悄悄復活，目前以.315的打擊率暫居國聯打擊王榜首，總算重返昔日的榮耀。

葉力奇在2018年被馬林魚隊交易到釀酒人後隨即打出爆炸性的成績，該年繳出.326打擊率、1.000OPS、36轟、100打點的鬼神數據，並無懸念全票當選MVP。隔年他再度複製出.329打擊率、1.100OPS、44轟、97打點的超級數據，在MVP票選得到第2名，惜敗於貝林傑(Cody Bellinger)。有鑑於葉力奇的重要性，釀酒人隊於2020年與他簽下9年2億1500萬美元的隊史最巨額合約，剛好是舊紀錄布朗(Ryan Braun)1億500萬的兩倍左右，別具象徵意義。

葉力奇(右)在2018、2019兩季共打出80支全壘打，而且連兩季都是國聯打擊王，OPS1.000與1.100也都是國聯第一。 美聯社資料照片

但葉力奇簽了超級大約後成績就明顯開始走下坡，2020到2023年的打擊率依序為.205、.248、.252與.278，OPS依序為.786、.736、.738與.818，與過去MVP等級的身手大相逕庭，不免讓人認為又是拿了大約就擺爛的案例。

正當球迷逐漸淡忘葉力奇之際，他今年又悄悄重返明星之列，儘管仍不及他2018及2019年的數據，但已足以讓他第三度入選明星賽。他今年出賽73場，繳出.315打擊率、.406上壘率、.909OPS、11轟、42打點及21盜的成績，其中打擊率與上壘率都是國聯榜首，OPS則為國聯第5，他尤其有機會挑戰生涯第三度打擊王。由於他季初有休息將近一個月的時間，因此累積數據並不算搶眼，但仍不減他東山再起的態勢。

葉力奇本季逐漸恢復過去的打擊水準，球棒是相當火熱。 影片來源：美國職棒官方網站

今年葉力奇相較於四年低潮期最大的轉變在於出棒變積極了。他的出棒率45.6%創下生涯新高，主審判定好球率14.2%為生涯新低，擊球率79.6%則為生涯次高。這表示他不再無謂地等球，有喜歡的球來就打。他低潮的四年有等球過頭的問題，就以他表現最糟糕的2020年來說，出棒率僅34.6%為生涯最低，而主審判定好球19.8%為生涯次高，表示他對出棒與否過於遲疑。儘管他那年獲得國聯第2多的46次保送，但也因該打的球不打導致打擊率低到只有.205，很難想像這是兩屆打擊王所打出來的成績。

本季葉力奇的保送數40次僅排國聯第24，雖然這會讓他中斷連續四年在國聯保送榜都在前10的紀錄。但這反而證明了能大量獲得保送不見得是好事，因為他2018及2019剛好都不在國聯保送數前10之列。這表示今年葉力奇顯然對於出棒的判斷找回了自信，不再為了等球而不出棒，而原本就有出色擊球能力的他，在出棒變積極的情況下打擊率也跟著恢復到MVP級的水準，也終於沒有愧對他的頂級身價。