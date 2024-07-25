道奇王牌大軍快要全回來了 8勝幸運王被砍掉卻是皆大歡喜

擁有大谷翔平的洛杉磯道奇隊，正亟欲佈局拼戰下半球季，甚至不惜割捨無傷無痛能吃局數的老將派克斯頓（James Paxton），目的是挪出位置給教練團評估最佳的輪值戰力，而下一步如何部署應還有後續，雄心勃勃衝擊世界大賽的道奇隊可望當買家角色，在交易市場大肆補強。

本周最意外的新聞，是加拿大籍左投手派克斯頓丟了工作，而且是在他摘下勝投之後被指定讓渡。雖然高齡35歲，派克斯頓本季仍穩穩登板先發18場，8勝2敗防禦率是很一般的4.43，局數倒是吃了89.1局，三振64人次但也保送48次，三振率16.4%低於聯盟平均值，保送率12.3%又高過聯盟平均值，每局被上壘率1.45，快速直球的球威減弱加上控球不穩，每一場先發波動都很大，內容可說險象環生，但妙的是總能化險為夷將勝投入袋，真是福將一枚。之所以讓人意外，是因道奇隊先發傷兵滿營，派克斯頓是三位吃75局以上的道奇隊先發投手。對此，總教練羅伯茲（Dave Roberts）亦解釋：「這（指定轉讓）是困難的決定，不過他像一位職業選手應對變化。」派克斯頓不抱怨也合情合理，雙方季外簽約包括豐厚的獎勵金，由於18場先發達標他多拿了600萬美元，所以投了半季1300萬美元進帳是皆大歡喜。

當然，這並不是說道奇隊引進了什麼強援，而是包括幾位主力即將歸隊，包括三屆塞揚獎准名人堂投手克蕭（Clayton Kershaw），他正在小聯盟投復健賽，最快本周四加入輪值。至於全明星賽前傷退的葛拉斯諾（Tyler Glasnow），亦可望痊癒歸建。除此之外，人才濟濟的道奇隊農場，也將拔擢年輕新銳萊恩（River Ryan），養成系統排名第四僅25歲，第一場對舊金山巨人隊投了5.1局，僅丟一分非自責分被擊出4支安打表現可圈可點。各方高度矚目的3.25億美元日本強投山本由伸，據稱已走出肩傷低潮，但球團還未敲定歸隊時間。昔日少主布勒（Walker Buehler） 復出不久又爆傷病，這次可能休好一段時間，米勒（Bobby Miller）瞬間迷航下放調整。幸好，道奇隊總能維持戰力，儘管傷病名單冗長，卻可以60勝41負居國聯西區龍頭，領先第二位達8.5場，帶大谷翔平打季後賽可說是穩了！

目前道奇隊的陣容進可攻、退可守，在小聯盟調整的幾位主力可望陸續傷癒歸隊，新拔擢的小將也表現出色，即使總管佛里曼沒能引進強援，只要能保持健康，國聯西區下半季依然是道奇的天下。 美聯社

但是，道奇隊從頭到尾就不以進季後賽為目標，而是劍指世界大賽舞台。所以，棒球營運總裁佛里曼（Andrew Friedman）正投入交涉，計畫趕在7月30日交易大限前引進即戰力。也因為這裡由，才會揮淚揚棄耐投的福將派克斯頓，好挪出40人位置給可能的大將。球團總經理戈麥斯（Brandon Gomez）坦言：「如果詹姆斯（派克斯頓）不是衝刺階段的一份子，現在可以看看是否有最佳時機補強。」暫時丟掉工作的派克斯頓應有不少球隊想要，上一場先發對波士頓紅襪隊最快球速96英里，而且繳出三振七人次，有興趣延攬的球隊不難找，而他還有一定的交易殘值。

派克斯頓對紅襪之戰5局7K拿下勝投，但隨即遭到道奇DFA。 影片來源：美國職棒官方網站

當然，戰局可能隨時有變化，風險在於若道奇這批回歸的投手群再遇傷病，同時失去派克斯頓這種可吃局數的老將，球隊勢必將陷入大麻煩。幸好農場兵多將廣，本季短暫上來支援的羅布雷斯基（Justin Wrobleski）、納克（Landon Knack）足以扛起後段先發重任，有可能在下半季獲得更多上場機會。所以，即便制服組沒能換來重量級大咖，這幾位投手的回歸和填補，仍足以強化道奇隊的現有輪值深度。道奇球迷不必太多憂心，2024年肯定能看到大谷翔平在季後賽揮棒、盜壘，甚至有機會一路拼到世界大賽。