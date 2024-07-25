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中職／88世代球星逐漸凋零 只剩陳俊秀一枝獨秀

聯合新聞網／ Ramos
在1988年生的多位球員過去都曾經在中職冠絕一時，但如今只剩下中信兄弟的陳俊秀還有優異的表現，其他同期球員已讓球迷有凋零之感。 聯合報系資料照片
在1988年生的多位球員過去都曾經在中職冠絕一時，但如今只剩下中信兄弟的陳俊秀還有優異的表現，其他同期球員已讓球迷有凋零之感。 聯合報系資料照片

明星賽前富邦悍將把36歲老將蔣智賢拉上一軍，由於他近年狀態相當低迷，加上球隊年輕化政策明確，如果下半季蔣智賢依舊沒有起色，前景不容樂觀。

過去蔣智賢曾在中信兄弟締造「4割男」壯舉，長打率0.738更是中職史上單季最高，2018年他轉戰富邦悍將表現也非常出色，該季他繳出18轟、89打點、0.331打擊率的超亮眼成績單，拿下打點王。

順帶一提，2018年富邦悍將的「旅美幫」陣容相當華麗，投手有羅嘉仁、陳鴻文、倪福德、郭泓志、羅華韋，野手則有林哲瑄、胡金龍、蔣智賢、高國輝、陳品捷，加上土生土長的張正偉、林益全、賴鴻城、張耿豪，軍容壯盛，但年度勝率卻不到5成。

受到傷勢和球隊年輕化政策影響，近年蔣智賢在富邦悍將出賽機會愈來愈少，從2021年至今，總共只出賽78場，其中54場先發，勉強擠出3發全壘打，達成百轟里程碑只差3轟卻顯得遙遙無期，期間累計打擊率只有0.235，上壘率0.314，長打率0.327，在陣中已非關鍵要角。

蔣智賢近幾年的表現已明顯衰退，今年上場之後依然找不到手感，恐怕已沒有太多的發揮機會。 聯合報系資料照片
蔣智賢近幾年的表現已明顯衰退，今年上場之後依然找不到手感，恐怕已沒有太多的發揮機會。 聯合報系資料照片

其實，今年蔣智賢在二軍打擊數據非常好，打擊率高達0.343，長打率也有0.500，但卻遲遲等不到上一軍的那通電話，如今電話來了，就看他能不能把握住，畢竟教練團不可能給他太多機會，球隊內野甚至DH也沒有他的位置，他的主要定位在代打。

只是，蔣智賢在富邦悍將時期代打成績平平，31打數擊出5支安打，打擊率只有0.161，不過有兩發代打全壘打，分別砲轟王躍霖和陳柏豪，如果他想延續生涯，接下來每j每一次代打機會都得慎重把握。

現役中職「88世代」球星，也就是1988年出生的球員，只剩陳俊秀還維持在顛峰狀態，本季他繳出0.312打擊率和6轟、36分打點的不俗成績，其他像是郭嚴文和林哲瑄打得都非常掙扎，郭嚴文打擊率僅0.231，林哲瑄只有0.168，蔣智賢更面臨生涯保衛戰。

林哲瑄近年同樣長打快速消失，打擊率也是相當低迷。 圖／富邦悍將隊提供
林哲瑄近年同樣長打快速消失，打擊率也是相當低迷。 圖／富邦悍將隊提供

最難得的是陳俊秀，去年他效力樂天桃猿，開季至7月20日，期間打擊率僅0.152，擠出1發全壘打，7月21至球季結束狂飆，期間打擊率高達0.321，外帶6轟和27打點，也順利透過FA改披黃衫，今年表現依舊搶眼，也是極少數還在活躍的88世代球星。

至於另一名88世代球星鄭凱文，今年開季因傷缺陣，至今還沒在一軍登板，不過在二軍已有出賽，下半季可望強勢復出，去年他的防禦率逼近5，而且直球均速不到138公里，復出後能否有效壓制打者值得觀察。

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