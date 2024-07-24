中職／OB旋風讓球迷瘋狂 陳偉殷該回台完成最後一舞

7月20、21日中華職棒進行一年一度的紅白明星對抗賽，自2019年起為了有更多組合，改為中華隊與中職明星隊之爭，今年比照辦理，由備戰年底12強賽事的球員與票選出來的明星對戰。最終兩戰皆由中華隊勝出，而且史無前例的MVP是同一人，由林安可連續拿下。

這次的明星賽中，除了常見的趣味接力賽、野手速球王及全壘打大賽外，還新增「叫恁總誒出來打」的競賽，由曾豪駒、平野惠一、王建民及洪一中等四位現役教練進行對抗。由於除了OB賽外，球迷太久沒看到這些教練們登場，賽前早已讓球迷引頸期盼，俗料更多令球迷懷念的球星，在第二天賽事意外帶來更為驚豔的棒球饗宴。

這次明星賽讓教練們上場競賽，他們深懂得球迷的心，加碼傳奇對戰，讓球迷彷彿時光倒流，回到過去。 聯合報系資料照片

首先是5局下，潘威倫登板中繼，這是他告別21年職業生涯的最後一次明星賽。與他搭檔多年的高志綱，雖然明星賽中身披不同球衣，仍接受建議上場幫他接捕，重現當年三代獅時期的「黃金投補」組合。這個畫面不僅兩位主角感動，更讓球迷彷彿重回10年多前的時光。

更精采的畫面出現在9局下，在全場球迷呼喊之下，洪一中被推出場，前一日不願出賽的王建民，終於豁出去登板投球，隨後還對戰陳金鋒及彭政閔。其中王建民意外對陳金鋒投出觸身球，場邊球員都衝進場，引發一場搞笑的亂鬥秀。隨後林岳平、葉君璋及張建銘都上場同樂，這批2003至2008年，亞錦賽及奧運的傳奇球星們，合演出一場令球迷難忘的OB大戰。

王建民沒以球員身份登上中職賽場一直讓球迷感到遺憾，在明星賽的驚喜一投，喚起許多資深球迷回憶，也敲碗希望看到更多傳奇球星出賽。 聯合報系資料照片

許多旅外球員在邁入生涯中段後都選擇歸國獻技，包含陳金鋒、郭泓志、胡金龍、李振昌等好手，最後都回來成為中職各隊的當家球星。不過大聯盟最多勝的台灣球員王建民一直到36歲才離開美國，加上傷痛影響，因此沒有以球員身份在台灣職棒出賽，直到2018年接受悍將邀約擔任客座教練，才出現在賽場上。因此這次可說是他首度在中職登板，雖然是明星賽，也沒留下正式紀錄，卻已讓許多球迷十分感動。

台灣球員在美職最多勝的王建民未能在中職出賽，然而勝場居次的陳偉殷也同樣沒有回來獻技。他是首位從日職挑戰大聯盟的台灣球員，在美國大聯盟59勝、日職一軍37勝，合計96勝，曾是2屆奧運國手，是與建仔齊名的大聯盟強投。陳偉殷2020年未能重返大聯盟後，離開美國回到日職發展，但受到傷勢影響，3年只有6場出賽。今年加入美國獨立聯盟，從目前的狀況來看，雖然已經是球員中高齡的39歲，但球速及轉速都還保有一定的水準，教練都認為他是再次展現壓制力的投手。

兩位最強球星都未能登上中職舞台，令球迷相當惋惜，除了身體因素外，當然最重要的就是加入的管道太艱難。對於球團而言，要用三輪的優秀旅外球員方案，或是前段選秀權，選一位年近40歲的球員並不划算。然而對這樣一位傳奇球星來說，若一直到後面輪次才獲選，明顯是太不受到尊重。或許最好的辦法，就是如同林書豪回歸一樣，逼近生涯末期且有一定年紀的旅外球星，可以獲得自由加入任何球隊的資格。

對於台灣球迷而言，看到OB賽引發的熱潮，必定更加珍惜還沒有退役的球星們。沒在中職登板過的陳偉殷，更是被期待可以回台灣完成中美日職棒大三元的最後一舞，避免重演王建民的遺憾。