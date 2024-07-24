中職／突破僵局制如何破解 客隊用對戰術是關鍵

中華職棒今年首次採用大聯盟版本的「突破僵局」制，在延長賽第10局起，以二壘有跑者開局，用意是要加快節奏、儘早讓平手的比賽分出勝負。本季例行賽至今，總共發生了13次的延長賽，兩場打到極限的第12局分勝負，另兩場結束在第11局，其餘9場，都是第10局就能分個高下。而且，到目前為止，還沒有任何和局（打滿12局之後仍然平手）出現。值得注意的是，從戰績來看，後攻的主場球隊在延長賽佔壓倒性的優勢，13場贏了11場，勝率接近85％。這個狀況，是不是代表在新制下，主場的後攻優勢會被大幅放大？客隊在進入延長賽後，又該如何因應這樣的絕對劣勢？

4月20日樂天桃猿vs.味全龍之戰是中職史上首次啟用突破僵局制的比賽。 影片來源：中華職棒 YouTube官方頻道

要探究中職本季客隊常常在延長賽輸球的現象與原因，可以參考實行「突破僵局」制度已第五年的大聯盟，是否也有類似的現象。大聯盟自2020年的縮水球季開始採用目前中職的延長賽新制，據統計，新制下的前三個球季（2020到2022），主場球隊在延長賽的戰績為262勝263敗，勝率（49.9％）竟還不到五成，比未實施之前三年的主場球隊戰績（312勝294敗，勝率51.5％）要差。因為如此，大聯盟球迷在網路論壇上也出現了「突破僵局制對客隊有利」的聲音，認為主隊往往會在延長賽面臨比分落後的情況，這造成追分上的心理壓力。

突破僵局制給雙方投手的心理壓力是相當的大，因此大爆炸的場面也是常常可見。 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

這顯示，目前中職的主場隊伍在延長賽佔絕對優勢的現象，應不會是常態。這很可能是因為樣本數過少下統計上的隨機，但如果我們把這13場延長賽從主、客隊戰術的角度詳細分析，還是可以看出一些端倪。

中職本季13場延長賽，客隊僅贏得兩場。 丹尼爾／製表

首先要問的是，平手情況下進入延長賽，在無人出局、二壘有人的狀況開始新的一局，觸擊推進是不是一個有效的戰術？這個問題不是那麼好回答，打者、投手的能力和特性需要考量，在延長賽的情境中，主、客場球隊的戰術思考也大不相同。但我認為，美國大聯盟數據專家Tom Tango的歷史數據分析，應該有不錯的參考價值。根據Tango的分析，先攻的客隊如果成功執行了犧牲觸擊，將二壘跑者送上三壘，這時客隊的勝率將從50％下降到48％。也就是說，客隊的觸擊戰術執行成功，最後拿下勝利的機會，反而不如讓打者自由揮擊。另一方面，如果主隊在平手的情況下進入下半局，那麼以犧牲觸擊將二壘跑者送上三壘，將可以將獲勝的機率從81％增加到83％。

換句話說，單從統計上來看，同樣是延長賽平手的情況下，先攻的客隊如果首名打者就執行成功的犧牲觸擊，對球隊贏球的機會是不利的。這是因為即使拿下了壘上跑者這一分、取得領先，在下半局被追平、甚至超前的機會，仍然很高，而犧牲一個出局數，這局能打下大局、取得兩分以上領先的機會，反而減少了。（如果以得分期望值的角度來看，無人出局、二壘有人的狀況，該局得分期望值約為1.06左右，一人出局、三壘有人時，得分期望值則降為0.87左右。）至於後攻的主場球隊，因為平手時只須得到一分就可拿下勝利，首名打者觸擊推進跑者到三壘，確實可以增加得到這分的機會，這時觸擊推進，就是個合理的戰術。

富邦悍將球迷及啦啦隊(上)吃過幾次甜頭後，在比賽進入突破僵局制後士氣高漲，只贏過一次延長賽的獅隊(下)可能會感受到更大的壓力。 聯合報系資料照片

回來看中職今年的13場延長賽，客隊的戰術選擇是如何？經筆者統計，延長賽時客隊在平手時以突破僵局（無人出局、二壘有人）開局，共有19個半局，其中的10個半局，首名打者進行了觸擊嘗試（結果包括成功執行犧牲觸擊、觸擊推進失敗、觸擊成界外球後正常攻擊），而這10個半局，僅有4次成功拿到分數，且都只能拿到1分。另外9個沒有觸擊嘗試、採取自由揮擊的半局，雖然也僅有4次拿到分數，但其中3次可以拿下2分以上的分數。其中，5月11日的統一獅對樂天桃猿之戰，先攻的獅隊在十局上打下5分大局，順利取得勝利，這也是客隊本季少見的延長賽勝利之一。

總而言之，不管從大聯盟歷史數據和得分期望值的角度，還是從中職本季至今的13場延長賽戰績與策略來看，先攻的客隊在延長賽時，都不應滿足於搶下壘上跑者這一分就好。儘可能多得幾分保險分，讓下個半局防守的壓力減輕，或許正是扭轉延長賽客隊劣勢的關鍵。