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中職／神獸亂鬥造就人氣明星賽 惟大巨蛋仍有改善空間

聯合新聞網／ 福耳
陳金鋒(中)在明星賽中有不少配合演出的趣味橋段，讓滿場球迷情緒跟著沸騰起來。 聯合報系資料照片
陳金鋒(中)在明星賽中有不少配合演出的趣味橋段，讓滿場球迷情緒跟著沸騰起來。 聯合報系資料照片

中職明星賽上週末首度在大巨蛋舉辦，出現了許多經典的大場面，最香的啦啦隊女孩應援，在加入台鋼後成為6隊大競演，兩日的女孩參與人數突破百人；賽前的趣味競賽，花甲之年的台鋼總教練洪一中，在「叫恁總欸出來打」中取得第一名；台鋼魔鷹則先以23轟打破全壘打大賽預賽紀錄，決賽再以18轟奪冠，成為繼08年統一布雷後，再度奪下全壘打大賽冠軍的洋砲。

台鋼總教練洪一中在趣味競賽中奪冠。 聯合報系資料照片
台鋼總教練洪一中在趣味競賽中奪冠。 聯合報系資料照片

比賽勝敗向來不是明星賽的重點，但連兩場都有球員開轟，首日是林安可、次日是吉力吉撈．鞏冠，進場的球迷看到全壘打相信心情也很亢奮，其中林安可連兩天拿下單場MVP，賽後與啦啦隊的互動舞蹈更是焦點；最讓球迷興奮的就是第2場比賽的9局上，包括洪一中、王建民陳金鋒彭政閔林岳平葉君璋等現任中職各隊教練的傳奇球星們，相繼上場投球、打擊、蹲捕等，讓人重回往日經典時光，今年大巨蛋明星賽不僅開出破6萬人的票房，在這些亮點的加持下，更成為了史上最頂的明星賽，不過相對於賽事活動本身的精彩度，大巨蛋的硬體方面仍是未見改進。

王建民在第二天的明星賽上場，球迷終於能看到他在中職比賽中投球。 聯合報系資料照片
王建民在第二天的明星賽上場，球迷終於能看到他在中職比賽中投球。 聯合報系資料照片

漏水是大巨蛋在啟用之初就被發現的問題，基本上經過這幾次比賽的測試，只要是大雨就會發生場館內漏水的問題，且位置也不盡相同，這點巨蛋所屬公司已承諾將於10月底完成整體漏水改善工程，只不過從10月開始在大巨蛋應接連會有中職季後賽、總冠軍賽，11月中則有世界棒球12強的預賽，這樣的時程是否適切，或者可能發生連在國際賽事上都還會漏水，且被轉播到全世界上的囧事呢？另外，在月初一併被提出來檢討的還有因外野椅子顏色而產生的吃球問題，台北市體育局也請巨蛋公司採用包括透過加裝椅套的方式改進，只是在近期比賽中外野椅子的顏色仍未見明顯變化。

陳金鋒在第二場明星賽上場打擊對決王建民，結果第一球就被觸身。 聯合報系資料照片
陳金鋒在第二場明星賽上場打擊對決王建民，結果第一球就被觸身。 聯合報系資料照片

大巨蛋持續且最被球迷詬病的就是音響，現今各國職棒球賽，除了賽事本身的內容之外，球場的聲光效果更是觀賽過程中很重要的一點，要說大巨蛋尚在啟用初期且頻繁使用，大螢幕擴建是大工程倒還說得過去，音響卻是可較靈活調整的，在去年底亞錦賽就已經發現音場不佳，會有許多區域對於廣播聽不清楚的現象，但這問題今年卻完全沒有改善，只能靠各球團如中信、富邦在主題日自行架設音響改善，如舉辦賽事的單位不願另外花錢，在場球迷就只好忍受回音轟炸或是根本聽不到，這對緊急事件發生時的疏散也會有所影響。

兄弟人氣OB彭政閔也上場共襄盛舉。 聯合報系資料照片
兄弟人氣OB彭政閔也上場共襄盛舉。 聯合報系資料照片

進場及場內走廊賣店的動線混亂也是許多球迷到大巨蛋觀賽後覺得不適的地方之一，由於商品及飲食的賣店數量不多，導致每間店都大排長龍，加上在走廊設置的臨時攤位，使得原本就不算大的通道空間被壓縮，人潮壅塞，不但平常時就出入困難，遇有緊急事件要疏散時也是一大考驗；其他還有如座位坡度不夠、欄杆過多，視野易受影響等的問題。

包含兩場明星賽在內，今年中職已有23場比賽在大巨蛋舉行，場均20187人，只算21場例行賽也有場均19140人，屢屢創下進場人數新高，下半季各隊都還有多個大型主題日要在大巨蛋舉辦，相信將再寫下進場人數的紀錄，大巨蛋的這些問題仍需趕緊改善，才能讓花較高票價進場的觀眾有更好的觀賽體驗。

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