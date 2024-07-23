比美麥奎爾vs.索沙的煙火秀 賈吉、大谷可望都拿下MVP

效力紐約洋基隊的看板球星賈吉（Aaron Judge），以及與洛杉磯道奇隊簽下史詩合約的大谷翔平，隸屬兩豪門的巨星引領本季話題。甫於2022年以62轟締造紀錄的賈吉，正往單季57轟步調前進，以全職打者身份登板的大谷不遑多讓，至今30轟領跑國聯，還跑出23次盜壘。老球迷盛讚精彩度不輸麥奎爾（Mark McGwire）與索沙（Sammy Sosa），且這君子之爭純度滿百，無禁藥或夾心棒參與，兩人各自向生涯里程碑推進。

賈吉和大谷翔平火力四射，不但早早鎖定半季MVP頭銜，亦被博彩公司認定是年度MVP大熱門。BetMGM Sportsbook 開出的賠率，賈吉遠遠領先美聯競爭者，無論是韓德森（Gunnar Henderson）、索托（Juan Soto）、惠特（Bobby Witt Jr.）或拉米瑞茲（José Ramirez）均望塵莫及。國聯亦然，跟在大谷翔平後的有哈波（Bryce Harper）、弗里曼（Freddie Freeman）、馬特（Ketel Marte）與歐蘇納（Marcell Ozuna）等，他們的話題性與整體表現均明顯落後，要超車大谷並不容易。

至7月22日為止，賈吉35發全壘打、89分打點引領眾人，打擊率3成09排在第三，他6月份單月打擊率衝上4成09，還繳出36支安打、11發全壘打和37分打點，效率高得嚇人。若持續手感滾燙，有機會生涯三度刷破50轟，締造57發全壘打，這傲人成就綜觀歷史也只有貝比魯斯（Babe Ruth）、麥奎爾、索沙和 A-Rod （Alex Rodriguez）達標，奠定賈吉的歷史地位。至於大谷翔平，季初一度被質疑封存投球手臂影響表現，事實是火力全開、毫無保留，到7月22日止打擊率3成15排國聯第二、全壘打30發排在國聯第一，70分打點排第三位，而23次盜壘更擠入前五，沒人預料到他速度之快，可輕易穿梭壘包推進攻勢。

繼2022年之後，賈吉再度展現高超的打擊效率，若按這進度推算的話，他很可能在本季累積敲出57發全壘打，與四大傳奇名將並列。 影片來源：美國職棒YouTube官方頻道

這兩人不但攫取目光焦點，很可能打出經典的2024年球季，在歷史佔一席之地。回顧一下，賈吉2022年7月19日這一天打了89場，勝利貢獻值（fWAR）4.8、整體攻擊指數（OBP）3成64和33發全壘打，在球季最後打出62轟，這是過去20年球迷不曾見過的表現。你也許以為這是絕響，事實是2024年7月19日，賈吉打了96場，比兩年前多了約30個打數，已經有34發全壘打，上壘率比兩年前增加近20％，三振率進一步下探，打擊率還比兩年前高0.22，想像他的下半球季吧！賈吉不但可能重演2022年神蹟。假設賈吉能達700個打數，下半季有望貢獻22發全壘打，2024年可能是56轟、勝利貢獻值10.4的球季。

解鎖大谷翔平能力是有趣的事，美國球迷最初理解是投打二刀流、會敲安，之後發現也能轟全壘打。如今，道奇隊亮綠燈放大谷全力衝刺，球季剛過半就成為本季第一位達20轟、20盜的球員。放眼整個聯盟除了大谷翔平外，本季至少累積20發全壘打、還能盜壘15以上的球員，只有克里夫蘭守護者隊的拉米瑞茲(23轟和18盜)；累積20次盜壘還能有15轟的球員，則是辛辛那提紅人隊的克魯茲（48盜和17轟)，兩人均與大谷有段差距。

大谷翔平除了維持火力外，亦是展現超快腳程推進壘包，率先達到20轟20盜成就，若繼續有高效表現，不排除挑戰40轟40盜的難得紀錄。 影片來源：美國職棒YouTube官方頻道

將今年算入，大谷翔平已三度進入「20-20俱樂部」，分別是2021年46轟、26盜，和2023年44轟、20次盜壘。如今加盟道奇隊之後，不但穩固「20-20俱樂部」的成就，他幾乎可晉升為「30-30俱樂部」一員，大聯盟百年歷史僅46人達標，上一季共誕生四位：亞古納（Ronald Acuña Jr.）、惠特、J-Rod（Julio Rodríguez）和林多（Francisco Lindor），歷史上還沒有一位亞洲球員進入榜上。只要大谷沒有受傷的話，他今年勢必成為第47名成員。若下半季持續發光發熱，是否能進階「40-40俱樂部」呢？不要小看大谷實力，這頭銜歷史上只有五人，他沒有不挑戰的理由。