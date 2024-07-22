先發中繼都被打爆 前田健太旅美生涯進入倒數

前田健太又被打爆了。套句經典的電影台詞：「為什麼要說又呢？」——的確不該說又，因為今年前田幾乎每次上場都被打爆，不被打爆反倒才是新聞。前田這一季先發主投15場，只有4場能將責失壓低在兩分以下。目前全聯盟一共有108位投手先發15場以上，就屬前田的防禦率（7.26）最高。最神奇的是，全聯盟勝場貢獻值（WAR，依Baseball Reference網站統計）最高跟最低的投手竟都來自底特律。前者是剛在明星賽獻技的老虎新生代王牌投手史庫柏（Tarik Skubal，4.5），後者自然就是本文的主角前田（-1.5）。

即便老虎在明星賽前將前田降為中繼投手，也無法改變他再次被打爆的命運。就在昨天的比賽中繼兩局的前田「又」丟了三分並且被小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）轟了一發兩分全壘打。也使得前田的被打擊三圍上升到.297/.351/.535。整個美聯就只有9位打者OPS「勝過」前田，這九人還都入選明星賽。看到這裡老虎高層想必要感嘆：有這種投手誰還需要敵人？

前田健太上場中繼，84英哩的指叉球被小葛雷諾抓個正著轟出2分砲。 影片來源：藍鳥官方推特

當然老虎高層怨不得別人，畢竟前田就是他們自己找來。前田在去年球季結束後終於擺脫「不平等合約」，與老虎簽下兩年2400萬美元的新約。自2016年赴美至今，歷經上一份合約的八年「壓榨」，35歲的前田終於得以晉身千萬年薪俱樂部。在看完前田過去七個球季防禦率3.92、平均每九局三振9.9人的扎實成績，上季傷癒復出16場先發又投出防禦率3.39的佳績後，老虎高層有十足理由相信前田是補強他們年輕先發輪值的最佳人選。只不過誰也沒想到前田竟會在本季迎來職棒生涯最悽慘的一年。

站在事後之明的角度，前田的退化去年就已見端倪。雖說他的FIP仍能維持在4.02，遠優於全聯盟先發投手平均的4.42，而且與前一季相比每九局三振及保送次數還小有進步。但其實從大前年起前田最拿手的滑球威力就已大幅下降。在前田生涯前五年中他的滑球是最難打的變化球之一，尤其在2019年打者對他的滑球簡直一籌莫展，打擊率及長打率分別只有.157與.290。但大前年這兩項數據上升到.232/.424，去年更暴增為.247/.557（前年因韌帶開刀前田整季未出賽），今年更完全成了靶子——高達.341/.615。

前田健太之前在雙城也是很風光過，老虎去年覺得值得投資，但很可惜地在高點買到了地雷股。 影片來源：美國職棒YouTube官方頻道

球速並不快的前田原就以變化球取勝。滑球威力頓減下，只能靠第二選項的快速指叉球來彌補，一定程度也確實取得不錯的成績。這兩年打者對他的快速指叉球打擊率及長打率分別只有.182/.263與.200/.388。但少了一種武器的前田要想再像過去一樣全靠變化球迷惑打者已非易事。去年當前田投球進好球帶時打者擊中球的比例達到創他生涯新高的85.4%。他被打者擊出強勁擊球的比例及擊球初速更飆高到42.1%與90.4英哩（同樣都是生涯新高）。凡此種種都顯現出前田的球威已大不如前，新一季能否繼續維持過往表現得打個問號，但老虎高層顯然未見及此。

去年戰績進步12場的老虎原打算今年更上層樓。除了前田外，他們季前還簽了先發投手弗列賀提（Jack Flaherty）、救援投手查芬（Andrew Chafin）與米勒（Shelby Miller）以及三壘手厄謝拉（Gio Urshela）等多名自由球員，又與釀酒人交易老將外野手坎納（Mark Canha），充分展現出藉由補進老將與原有年輕主幹融合出一隻強隊的企圖心。然而結果未盡如預期，雖說史庫柏投出王牌架勢，另一位年輕先發投手歐森（Reese Olson）與新來的弗列賀提表現出色，進攻上三年級的外野手葛林（Riley Greene）也打出入選明星賽的佳績，但架不住前田與同樣表現不佳的厄謝拉、坎納等老將「扯後腿」，使得老虎戰績始終只能在五成上下浮浮沉沉。即便七月打出全聯盟最佳的11勝4敗，目前49勝50敗的老虎在美聯中區仍只能排第四，打進季後賽的機率也從季前的28.9%降到只有10.7%。

前田健太過去曾獲得美聯新人王投票第3名，以及美聯塞揚獎投票第2名，但那都是過去的事了，今年他的狀況差到極點，即便合約明年才到期，但老虎可能忍不了那麼久。 美聯社

去年球季結束時對前田有興趣的其實不只老虎，老東家雙城原也打算與前田再續前緣。不過他們只願意開出一年約的條件，這才讓同區的老虎如願以償。如今少了前田的雙城暫居外卡第二位甚至有機會拉下分區第一的守護者，反觀老虎在前田先發的15場比賽中苦吞5勝10敗，正與季後賽漸行漸遠。如今被降級為中繼的前田如果再拿不出好表現，即便還有一年半的合約在身，難保老虎高層不會壯士斷腕。一旦老虎下定決心與他說再見，前田的大聯盟生涯很可能就此畫下句點。