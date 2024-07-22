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南蘇丹給NBA球星寶貴的一課 美國男籃沒有鬆懈本錢

聯合新聞網／ 李亦伸
陣容豪華程度比美夢幻一隊的「夢16」美國男籃差點在熱身賽翻船，面對整體實力在巴黎奧運12隊中較差的南蘇丹，最後驚險地以1分之差險勝，對這些NBA巨星來說真是一堂震撼教育課。 美聯社
陣容豪華程度比美夢幻一隊的「夢16」美國男籃差點在熱身賽翻船，面對整體實力在巴黎奧運12隊中較差的南蘇丹，最後驚險地以1分之差險勝，對這些NBA巨星來說真是一堂震撼教育課。 美聯社

南蘇丹2011年獨立，13年後在前NBA球員丹恩(Luol Deng)運籌帷幄下，靠一票NBA邊緣人、旅外球員打進2024巴黎奧運

南蘇丹籃球和組軍、建隊 許多你可能不知道的事

1、2023年以前南蘇丹還沒有一座室內專用籃球館，但經過丹恩努力多年，南蘇丹不但整合出一支奧運12強球隊，透過籃球和國家隊精神力量，凝聚民心、激勵整個國家。

2、奧運男籃衛冕軍NBA美國奧運男籃在巴黎奧運前熱身賽三連勝，第四場熱身賽遭遇南蘇丹，南蘇丹領先美國男籃將近三節，差一點就把NBA美國奧運男籃拉下馬， 南蘇丹終場100：101小輸美國男籃1分。美國男籃前鋒詹姆斯終場前8秒切入籃下打進決勝球，幫助美國男籃驚險逆轉。

3、前NBA球員丹恩過去幾年四處奔波，為南蘇丹籃球帶來希望和凝聚力，找回旅外球員，每個想要為南蘇丹出賽球員共同犧牲，付出一切，丹恩用籃球撫慰人心，為所有旅外球員帶來希望和不同生活。對美國男籃這一戰，有更多南蘇丹球員打出身價和名氣，也讓更多南蘇丹球員和潛力新人被世界看見。

「滷蛋」丹恩生涯前10年都待在公牛隊，是非常有實力的防守悍將。他退休後努力催生南蘇丹男籃國家隊，短時間內就能打進奧運實在是讓人感到不可思議，許多國家花費無數金錢，卻連世界盃都打不進去。 美聯社資料照片
「滷蛋」丹恩生涯前10年都待在公牛隊，是非常有實力的防守悍將。他退休後努力催生南蘇丹男籃國家隊，短時間內就能打進奧運實在是讓人感到不可思議，許多國家花費無數金錢，卻連世界盃都打不進去。 美聯社資料照片

4、丹恩做為南蘇丹籃球協會主席、總教練兼國家隊組訓總管，巴黎奧運南蘇丹教練是艾維(Royal Ivey)，但實際操盤手、出錢出力、組織溝通的是丹恩，排除萬難，在海外集結、整軍、培訓，南蘇丹成為非洲籃球冠軍，把象牙海岸、奈及利亞比下去，南蘇丹籃球造就非洲籃球最感人故事。

5、南蘇丹最有名NBA球員是丹恩，他已經退休多年，第二有名的NBA球員是曾效力湖人的蓋伯特(Wenyen Gabriel)，但也只是NBA邊緣人，現在還拿不到一分低薪保證合約。目前在NBA效力的南蘇丹球員，只剩下夏洛特黃蜂206公分的前鋒索爾(JT Thor)。

索爾(左)目前是南蘇丹陣中唯一的NBA球員，但他也只不過是黃蜂中的板凳球員。 美聯社
索爾(左)目前是南蘇丹陣中唯一的NBA球員，但他也只不過是黃蜂中的板凳球員。 美聯社

像南蘇丹這樣一支拼湊出來雜牌軍，沒有世界級球星和NBA主力名將，儘管組訓有成，凝聚力超強，運動能力出色，拚勁過人，但想要在奧運打出成績，威脅NBA美國男籃，難度還是很高。但至少南蘇丹對NBA美國男籃這場熱身賽，已讓全世界更加認識這個世界上最年輕的國家。

美國男籃對南蘇丹一戰，美國隊最多落後16分，上半場一路落後，南蘇丹取得58：44領先。第三節美國整陣容，改善上半場防守懶散、打法輕敵、進攻和三分卡死問題，美國男籃第三節一度打出16：0反撲，單場37：18壓制反超南蘇丹。

美國隊老大詹姆斯賽後特別誇了丹恩的努力和南蘇丹的打法、實力。詹姆斯說：「我們在防守端都不能沉退，南蘇丹打法很有侵略性，他們擁有不容忽視的實力，我們防守、準備都做的不好，導致比賽陷入困境，我們需要保持專注，在巴黎奧運之前我們還會遇上許多困難和挑戰，但這一切會讓我們變得更好更出色」。

南蘇丹實力和天賦跟美國男籃確實有不小落差，但美國男籃賽前輕敵、防守鬆懈、精神武裝不足，反而給了南蘇丹展現自己運動天賦和打出絕佳狀況機會。

奧運自辦熱身賽南蘇丹vs.美國全場賽事精華，讓球迷感到不可思議的東方神秘力量。 影片來源：緯來體育台 YouTube頻道

第四節南蘇丹持續打出競爭力，美國隊已經沒有太多優勢，比賽進入拉鋸戰，南蘇丹不只讓美國男籃嚇出一身冷汗，更讓全世界看見南蘇丹籃球和全國一心、球員融為一體為國家和自己奮戰的驕傲。

美國男籃衛冕奧運金牌，名不見經傳南蘇丹用一場熱身賽為NBA超級球星好好上了一課，這堂課對NBA、美國籃球、世界級球星「無價」。美國隊一旦沒能打出百分之一百二十高強度防守，以及更關鍵三分球+快速反擊，即使再多NBA球星聚集也不可怕。

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