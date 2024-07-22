日職／歐力士4連霸之路荊棘滿布 想逆轉得學60年前西鐵獅

太平洋聯盟今年保持領先的是軟銀鷹，雖然一度遭遇到千葉羅德隊的逼近，不過最近又開始擺脫糾纏，目前與領先第二的羅德之間又擴大到了9場勝差。雖然球季仍有兩個半月的時間，不過以今年的態勢來看，這兩隊的優勢相當明顯。

至於聯盟三連霸的球隊歐力士猛牛呢？

歐力士猛牛隊在中嶋聰監督的帶領下2021年到2023年締造三連霸，今年原本目標是成為1990年到1994年間締造五連霸的西武獅隊之後再創V4的球隊，不過他們遇到了相當艱困的挑戰。截至7月19日為止，歐力士戰績40勝43敗2和，排名第五，距離第一的軟銀有14.5場勝差。雖然14.5場勝差並非一個遙不可及到完全不可能追趕的差距，畢竟過去日本職棒史上發生過多次雙位數勝差大逆轉封王的紀錄。以歐力士本身來說，就在2年前，他們就曾經在2022年有過從落後高達11.5場勝差大逆轉優勝的經驗，是一個相當熟悉贏球方法的洋聯勁旅，但這一次的難度的確比起2年前高出許多。

首先就時序上做比較，2022年當時歐力士在5月初落後樂天11.5場；而在這之後他們打出60勝43敗2和、勝率0.583的成績。但即使如此，他們也是到球季例行賽最後一天才靠著自己打敗樂天，加上軟銀失足敗給羅德，「唯一條件」成立情況下，驚險靠著相同勝率（兩隊同為76勝65敗2和、勝率0.539）、對戰成績15勝10敗壓過軟銀情況下，奇蹟似地逆轉登上洋聯王座，完成二連霸。

相較之下，今年到7月中旬，邁向逆轉所剩的比賽少於2年前，而落後的勝場比起當初差距更大，甚至已經逼近日本職棒史上最大逆轉的差距，難度也大大增加。日本職棒史上「最大逆轉優勝」發生在1963年西鐵獅隊的14.5場，當時落後的時間跟目前的歐力士接近，是在7月12日。不過在這之後，西鐵獅隊橫掃了55勝29敗3和，0.655的超高勝率，封王實至名歸。

至於中央聯盟史上最大逆轉優勝，則是發生在2008年讀賣巨人隊的原本落後13場。當時落後的時間是在7月9日，而在這之後巨人隊更加恐怖，締造了45勝20敗和，0.692、將近7成的瘋狂勝率，加上阪神虎隊打完北京奧運之後因為新井貴浩等主力球員紛紛受傷，因而給了巨人隊趁虛而入的機會，遭到逆轉屈辱的岡田彰布監督因此引咎辭職，直到去年才在相隔15年之後、再度重掌阪神兵符。

今年的歐力士隊還有這樣的反擊能力嗎？令人懷疑。尤其是攻擊能力令人擔憂，歐力士團隊打擊率0.239倒數第二，只比今年貧打最嚴重的西武0.205好。團隊得分250分也是倒數第二，距離第一的軟銀355分超過100分以上，劣勢相當明顯。7月12日到7月15日之間歐力士的4場比賽有3場遭到對手完封，再度突顯了這個問題，也是本季歐力士在投手戰力不差的情況下仍然難以迎頭趕上的主要原因。

去年打擊王頓宮裕真今年陷入嚴重低潮，打擊率降到只有0.190，另外杉本裕太郎（打擊率0.202）、宗佑磨（打擊率0.237）等主力打者也表現失去水準，FA轉隊加入的西川龍馬繳出0.253打擊率、4支全壘打、30分打點，成績與過去有一段落差，全隊打擊率最高的是森友哉0.273，不過全壘打只有3支，破壞力大減。加上少掉王牌投手山本由伸坐鎮，今年軟銀又是投打俱佳的情況下，歐力士要重演2年前的逆轉劇情，進軍4連霸，可說荊棘滿布。