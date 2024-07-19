美國隊眾星雲集 泰托姆接下布萊恩戰袍後能做些什麼？

距離巴黎奧運開幕僅剩約一周時間，積極透過訓練營與熱身賽備戰的美國隊取得3連勝，展現出深不可測的堅強戰力。揮別去年美國隊世界盃的失利，此次國家隊組成早早就在詹姆斯(Lebron James)、柯瑞(Stephen Curry)的號召下，讓眾球星紛紛表態並挺身加入尋求奧運男籃五連霸，過往缺乏禁區人手的問題也在MVP級別的安比德(Joel Embiid)，神獸戴維斯(Anthony Davis)與近年國家隊常客阿德巴約(Bam Adebayo)的輪替中得到解答。

撇除宣布退出國家隊的雷納德(Kawhi Leonard)，放眼陣中還有美國隊上屆老大杜蘭特(Kevin Durant)、隊友布克(Devin Booker)，與東京奧運同樣有參賽經驗的NBA冠軍隊二人組哈勒戴(Jrue Holiday)以及泰托姆(Jayson Tatum)。新血成員則是來自去年世界盃成員的哈利伯頓(Tyrese Haliburton)及愛德華(Anthony Edwards)。這樣子的正選12人雖難免有遺珠之憾，但肯定也是美國隊再次得以配得上夢幻隊一詞的一趟旅程。

本屆美國男籃的陣容非常夢幻，詹姆斯、柯瑞、杜蘭特難得地攜手參加，其他位置也都是目前NBA的頂尖好手。 擷圖自美國籃球官方網站

遞補雷納德被徵召入隊的是今年波士頓塞爾蒂克奪冠功臣之一的懷特(Derrick White)，而非是前場鋒線。這樣的陣容配置讓側翼輪換將交由詹姆斯、杜蘭特，與泰托姆擔綱，甚至可能愛德華都得拉到前場作戰。在雷納德離隊，側翼輪替少一人後，泰托姆的發揮也將對團隊產生更深遠的影響。而身處這樣眾星雲集的美國隊，論資歷、論牌子，泰托姆自然是比不上詹姆斯、柯瑞、杜蘭特，論衝擊籃框的侵略性不及愛德華，論接應出手的技能包也不像布克，那麼傳承了偶像布萊恩(Kobe Bryant)國家隊10號戰袍的泰托姆能在哪些環節發揮所長呢？

泰托姆在職業賽場上關鍵時刻效率與穩定度不足的現象一直都存在，即便他現在是新科NBA冠軍隊成員，但這項個人毛病將影響世人對於他成為頂級球星的評價。泰托姆得適應國際賽更緊湊的40分鐘球，與個人更短的上場時間，他得強迫自己更快熱機以融入比賽。

泰托姆(左)需要解決熱機較慢，以及未被排上先發時的心態調整問題。 美聯社

舉例來說，美國先發陣容碰上加拿大的開場並不順利，一度被對手打出一波11對1的攻勢，這時就很需要第二梯隊上來改變比賽節奏去開啟球隊攻防開關。

泰托姆對加拿大登場17分鐘，7投4中，拿下8分1籃板2助攻1火鍋1抄截，他的前兩個進球都是靠著防守轉換來的快攻取分，這是他最有效的得分方式，半場系統戰的個人單打，我想只能靠機遇戰，可遇不可求。雖然他在塞爾蒂克習慣半場持球發動，無論是進攻或是突破分球。但是在國家隊，能持球發動並一路殺進籃底攻擊的，愛德華做得更棒。若是要透過擋拆掩護的進行中距離跳投，或是外線投籃，不乏有柯瑞、杜蘭特、布克能勝任。所以我說防守端做好外圍第一道壓迫，隨時注意內縮油漆區去協防，掌握籃板落下後的反擊，跑在前頭用他擁有壯碩肩膀的身體優勢去創造出上籃空間的強力打法，身為箭頭就是目前最適合泰托姆在這支球隊的定位。

布萊恩是北京奧運和倫敦奧運金牌得主，生涯得分超過200分。 影片來源：Olympics YouTube頻道

看看泰托姆到美國隊訓練營報到的全新造型，就像回到他當年在打世青代表隊與剛進聯盟的樣貌，希望泰托姆能回歸初衷，專注於替團隊能做出甚麼貢獻去思考，去表現。泰托姆證明了即便他不是FMVP，即便他不是最會得分的角色，他依舊是左右戰局的奪冠功臣。

在奧運賽場上也一樣，背負著美國隊10號戰袍的榮譽感，不是為了個人成就，而是帶著偶像布萊恩的意志為了團隊勝利，泰托姆要證明他解讀球賽的成熟度與具備全能球星的價值，就先從今年奧運會上不一定的角色定位做起。