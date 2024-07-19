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美國男籃越打越好 適應國際賽還有三大提升空間

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
美國男籃談笑用兵輕取塞爾維亞，在熱身賽中取得3連勝。他們逐漸適應國際賽規則之後越打越好，但還是有不少需要改進的地方。 美聯社
美國男籃談笑用兵輕取塞爾維亞，在熱身賽中取得3連勝。他們逐漸適應國際賽規則之後越打越好，但還是有不少需要改進的地方。 美聯社

2024巴黎奧運NBA美國男籃熱身賽G3以105：79輕取塞爾維亞，美國隊熱身賽連續擊敗加拿大澳洲、塞爾維亞，防守是主軸和贏球基礎。美國隊老大詹姆斯在擊敗塞爾維亞後，為三場熱身賽做出總結：「我們還有很大提升空間，今晚我們變得更好了」。

美國男籃三場熱身賽分別86：72力克加拿大，98：92擊敗澳洲，105：79打敗塞爾維亞。這三個對手都有打進奧運四強實力。

奧運熱身賽塞爾維亞vs.美國全場賽事精華。 影片來源：緯來體育台

三場熱身賽不難看出NBA美國男籃在國際賽遇上的對手，投籃出色，戰術跑動和執行力超級流暢，攻防轉換、成熟團隊默契往往讓美國男籃防守對位疲於奔命，身體對抗性又強。美國隊在臨時成軍組合，進攻、團隊、默契都不如對手情況下，必須打出最好防守、降低失分、保護籃板、穩定三分輸出這幾項決勝細節，才能往金牌衛冕路上挺進。

一、打出最佳防守

G1讓加拿大只攻下72分，G3塞爾維亞攻下79分，都低於80分，這是美國男籃在奧運、籃球世界盃贏球底氣和最重要武器，只要把對手得分壓低在80分以下，老美基本上都能贏球。

「守不住」一直是過去NBA美國男籃栽跟斗和輸球最主要原因，除了對國際籃球比賽風格不適應和執法尺度，NBA球員也是邊打邊學，以戰養戰適應國際比賽，打出最好防守和控制失分，加速反擊，這是NBA美國男籃掌控比賽、贏球最主要戰略。

美國男籃在熱身賽對塞爾維亞之戰中展現強悍防守，三屆NBA年度MVP好手約柯奇(左)僅得到16分、11籃板。 美聯社
美國男籃在熱身賽對塞爾維亞之戰中展現強悍防守，三屆NBA年度MVP好手約柯奇(左)僅得到16分、11籃板。 美聯社

二、三分球是美國男籃進攻命脈

國際籃球和NBA最大不同就是「空間」，國際比賽場上更擁擠，不像NBA空間拉開，更多一對一和突破、單打。美國男籃在默契不足，打法和球員個人習慣對國際籃球空間和擁擠都不適應情況下，進攻表現一直很卡，因此防守做好，三分投進，才是美國男籃解套和進攻最主要支撐。

熱身賽三戰，美國男籃三分球表現和命中率都在對手之上。對加拿大，美國隊三分球23投7中，三分命中率只有3成，但已經足夠贏球，加拿大三分球表現更爛，33投7中，三分命中率只有2成1。對澳洲，美國隊三分球29投12中，三分命中率4成1，比澳洲更出色。對塞爾維亞，美國隊三分球38投16中，三分命中率4成4，塞爾維亞三分球34投10中，三分命中率2成9。塞爾維亞下半場就是被老美強大防守壓制，再靠三分球和快速反擊擊潰。

有防守，有三分球，美國男籃就能打出更反擊，展現天賦、陣容深度和運動能力優勢。

柯瑞手感恢復，帶領美國隊打出恐怖的三分球攻勢。 美聯社
柯瑞手感恢復，帶領美國隊打出恐怖的三分球攻勢。 美聯社

三、籃板球

熱身賽三戰美國男籃在籃板球、保護禁區都贏過對手，這是很重要基本盤。當美國隊防守、對位、跟防處處面臨壓力，甚至換防出現跟不上情況，美國男籃就必須要更高效保護籃板，有籃板才能加速反擊，打出快攻。

美國隊有時會跟不上國際賽的換防節奏，保護籃板球就更為重要，特別是安比德不能手軟，也要避免太早就累積過多犯規。 美聯社
美國隊有時會跟不上國際賽的換防節奏，保護籃板球就更為重要，特別是安比德不能手軟，也要避免太早就累積過多犯規。 美聯社

防守、三分球、籃板，美國男籃就是得打好這三個關鍵指標，確切執行無限換防和跟防、繞掩護戰術，才能擊敗像加拿大、法國、德國、澳洲、塞爾維亞這種世界級球隊。澳洲單兵攻擊和難以捉摸戰術跑動，塞爾維亞超凡團隊默契和快速傳球，加拿大出色天賦和陣容深度，都讓美國男籃在贏球過程中備受考驗。

就像詹姆斯說的，美國男籃正在變得更好，也還有很大進步空間。老美想要成功衛冕奧運男籃金牌，他們就必須打出專注力和高效防守，同時需要穩定三分球輸出，兩大細節缺一不可。

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