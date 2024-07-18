交易大限全方位掃瞄 強隊該補誰、誰又要當賣家？

明星賽過後，話題就要轉至730交易大限了，我們來看看某些明顯的買家和賣家，應該如何補強或出清，當然，還有那些在泡泡邊緣的球隊，應該何去何從。

芝加哥白襪

肯定是30隊中最明確的賣家，陣中人人都有個標價籤在背後。左投手克羅謝（Garrett Crochet）目前是大聯盟詢問度最高的一個人，這位大聯盟三振王從牛棚轉戰先發後，表現出奇地理想，對於需要先發投手孔急的道奇、釀酒人、金鶯和教士來說，這是一個看著都會流口水的目標。此外從韓國走一圈後復活的費德（Erick Fedde）、演出過完美半局的火球男寇佩克（Michael Kopech）、以及古巴中外野手羅伯特（Luis Robert Jr.）都可能換出球衣。

邁阿密馬林魚

從去年84勝，今年突然從老闆到球員全部迷航，在南灘一直無法將天份完全發揮的齊澤姆（Jazz Chisholm Jr.）很可能成為中外野市場另一尾大魚。在明星賽有登板的終結者史考特（Tanner Scott）也絕對有球隊會來詢價，他明年將成為自由球員，這種短期租借的牛棚好手，是最好的交易籌碼。

馬林魚中外野手齊澤姆在打擊、守備、跑壘上都有相當好的天賦，只是還沒完全爆發出來，轉到有競爭力的球隊後可能會有更好的表現。 美聯社

科羅拉多洛磯

很多隊都對麥克曼（Ryan McMahon）、道爾（Brenton Doyle）和托瓦爾（Ezequiel Tovar）等年輕野手有興趣，但洛磯隊都他們都有所保留，反而在推銷合約即將到期的捕手迪亞茲（Elias Diaz）和先發投手岡博（Austin Gomber）。其實洛磯隊如果不能痛下決心，讓排名20名以外農場裡真正養出一些投手的話，他們離光明還很遠。

奧克蘭運動家

每到七月，其他隊就開始把運動家的陣容左右打量，像看購物網站一樣，最受歡迎的當然是在明星賽以104英里火球技驚四座的米勒（Mason Miller），但運動家已經把這扇門關起來了，這人是未來重建的基石，動不得。除此之外，魯克（Brent Rooker）可能是他們能提供的最好產品，讓需要補強長打火力的球隊有人可選。

運動家把終結者米勒視為非賣品，因此他們可能將外野大砲魯克當成交易籌碼，在今年交易截止日前幫農場補一些潛力好貨。 美聯社

洛杉磯天使

後大谷時代的天使依舊流年不利，神鱒和軟痛人提前報銷，只能當賣家，但真正有吸引力的貨色可能沒多少，今年有復甦的怪投安德森（Tyler Anderson）、終結者艾斯特維茲（Carlos Esteves）、左右開弓工具人倫西佛（Luis Rengifo）和外野手沃德（Taylor Ward）算是可用之才。如果這四人球季結束時都穿上別隊球衣，我也不會驚訝。

多倫多藍鳥

這是潛在賣家中最令人失望的一隊，帳面看似才華洋溢、人才濟濟，但是不只在美聯東區敬陪末座，連外卡都差了九場半，雖然總經理艾金斯（Ross Atkins）在六月還說他們沒有要賣人，但形勢比人強，兩位球二代小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）和比切特（Bo Bichette）的合約都要在2025後到期，藍鳥肯定無法兩人都留下，不如趁現在順勢送走，走向重建之路。如果真的走上這條路，那包括高斯曼（Kevin Gausman）、菊池雄星、巴塞特（Chris Bassitt）都是籌碼。

藍鳥跟重砲一壘手小葛雷諾的延長合約遲遲無去談攏，因此在交易截止日前也有可能把他送走。 美聯社

洛杉磯道奇

先發投手群各種奇怪的傷勢，打線的頭重腳輕，以及孟西（Max Muncy）不明的腹斜肌傷勢，是道奇上半季的三大罩門。所以他們頭號目標當然是在克羅謝身上，二號補強目標就是棒子，至於三壘手，孟西傳出八月可望回歸，道奇應該就靜待佳音。道奇總裁佛萊德曼（Andrew Friedman）向來季中補強都出手豪氣，應該是搶克羅謝最積極的隊伍，起碼是之一。

紐約洋基

雖然最近三十天，洋基隊投手群一團亂（自責分率是全大聯盟第二高），打擊也只有法官和索托（Juan Soto）兩人可靠又健康，但據報現金人總管相信明星賽後他們的投手能自己撥亂反正，打擊低潮也只是一時的，所以他們可能只會小動作地去增加牛棚戰力。

巴爾的摩金鶯

明斯（John Means）和布拉迪希（Kyle Bradish）的提前報銷讓他們需要補強先發投手，但是他們沒打算動到農場裡的頂級新秀（翻譯：小哈勒戴免談！），所以他們會去詢問克羅謝，但是比較合理的交易對象可能是藍鳥、洛磯或白襪的費德。

費城人

即使聯盟最強的費城人都有明顯的弱點，就是中外野，他們這個位置的合計WAR值只有1.2，在大聯盟排第18，他們肯定會去問羅伯特和齊澤姆兩大熱門人選，另外響尾蛇的麥卡錫（Jake McCarthy）、國民的楊恩（Jacob Young）和小熊的貝林傑（Cody Bellinger）都是可能人選。

費城人若能換來古巴巨砲羅伯特，外野攻守戰力一次提升，就更有跟道奇搶國聯老大的本錢。 美聯社

亞特蘭大勇士

亞古納的膝蓋報銷對他們是超級重傷害，即使請回老將羅沙里歐（Eddie Rosario），還是無濟於事，外加中外野手哈里斯（Michael Harris III）也受傷，外野突然間漏洞百出，所以市場上有外野手可以交易的球隊，可能都會接到勇士隊的電話。但這應該只是短期租借，所以別指望勇士會放出頂級潛力股來換大咖選手。

釀酒人和紅雀

兩隊只有4.5場的差距，而且同病相憐，都缺先發投手，但又不大情願花大代價，所以像是菊池、費德、洛磯的康崔爾（Cal Quantrill）等B貨，也許就是這兩隊角逐的目標。

釀酒人跟紅雀可能搶不起代價要很高的克羅謝，但被低估的菊池雄星應該會是不錯的選擇。 美聯社

聖地牙哥教士

原本看起來遙不可及的道奇，在藍血人七月的掙扎後，好像又有一絲希望，原本補強就毫不手軟的總經理皮瑞勒（A.J. Preller）很可能會全力搶人。今年都已經砸重本補了希斯（Dylan Cease）和阿拉斯（Luis Arraez），債多不愁，他們可能是道奇隊爭奪克羅謝的最大對手。

休士頓太空人

從今年一度跌落分區爐主的谷底，爬升至距離龍頭水手僅剩一場差距，就算你再不喜歡他們，他們本季展現的韌性真是令人佩服。太空人在砍掉阿布瑞尤（Jose Abreu）後，一壘手雖然暫時由辛格頓（Jon Singleton）頂上，但他也不是長期的答案，總經理布朗（Dana Brown）據說已經跟大都會談過阿隆索（Pete Alonso）、也問過響尾蛇的沃克（Christian Walker）、白襪的馮恩（Andrew Vaughn）和小熊的貝林傑。說是非賣品的小葛雷諾如果終於被擺上檯面，那布朗一定第一個打給藍鳥。先發投手也是他們的痛點，所以克羅謝、費德這些熱門人選當然也在他們鎖定的範圍內，此外老虎的弗萊賀提（Jake Flaherty）相對物美價廉，也是可能目標。

其餘球隊則是搖擺狀況中，要看明星賽後一個禮拜的走勢，來決定要當買家還是賣家，就只好再且看且走了。