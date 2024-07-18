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中職／現役百萬月薪球星表現都不佳 魔咒待張育成來打破

聯合新聞網／ 福耳
張育成能否破除現役百萬月薪級球員表現不佳的魔咒，是中華職棒下半季的觀賽焦點。 聯合報系資料照片
張育成能否破除現役百萬月薪級球員表現不佳的魔咒，是中華職棒下半季的觀賽焦點。 聯合報系資料照片

張育成在今年選秀會上被富邦以第一指名選進，11日召開記者會宣布以3.5年總額9250萬的合約加盟，即使未公布詳細月薪為多少，但推算超過220萬，成為中職第4位現役月薪在百萬以上的球員。

在張育成之前，中職共有3名現役球員的月薪在百萬以上，分別是味全的王維中、張育成在富邦的隊友江少慶，以及樂天的林子偉，但3人至今交出的表現都不符身價。

王維中14年成為第11位在大聯盟出賽的台灣球員，18年轉戰韓職，是台灣旅韓第一人，該年投出7勝10敗，隔年重回美國，季後被移出40人名單，20年回台參加選秀會，被重回中職第2年的味全以第一指名選入，不過兩方協商許久，直到9月23日的加盟記者會上才公布為5年3個月，總值208萬美金的合約，當時的匯率是29左右，因此月薪大約是97萬，如果以近期美金升到32.6來看，月薪已超過百萬。

21年球季3月14日王維中在中職初登板，但投完就受傷下二軍，相隔一個月後才回到球場，再經過一個月的中繼調整後回到先發，但投球局數都無法拉長；22年6月底王維中終於拿到該季首勝後，卻又遇到背部不適及後續的鼠蹊部不適等傷痛；上季參加經典賽後膝蓋受傷，直到5月底才上場，整季都在牛棚，總計中繼出賽45場，拿到18次中繼成功；今年重返先發輪值，出賽13場，2勝5敗3.70防禦率的成績雖然不算太突出，但先發12場是全隊最多，65又2/3局則排第2名，仍有一定的貢獻度，只是4年下來僅有12勝，以這種月薪來看，仍希望能有更好的成績。

王維中近幾年受傷病困擾，導致長期表現不佳，至今單季都還辦法拿到5勝。 聯合報系資料照片
王維中近幾年受傷病困擾，導致長期表現不佳，至今單季都還辦法拿到5勝。 聯合報系資料照片

江少慶從11年開始在美國打拼，雖然18、19年都簽下附帶大聯盟春訓邀請條款的小聯盟合約，但因疫情影響最終未能圓大聯盟夢，21年回台參加選秀被富邦選進，成為選秀狀元，由於當年江少慶已與富邦自主培訓許久，合約並沒有花太多時間就搞定，8月8日宣布以4.5年、總值6120萬的合約加入富邦，超越王維中的合約總值。

江少慶隨即在當年下半季出賽，先發12場，投出5勝2敗，防禦率2.45、1.02WHIP的成績，儼然就是王牌；隔年遇到確診休養一個月，加上自己狀況不佳，整季下來僅有5勝12敗，防禦率也高達4.70，至少這年他達到規定的120局投球局數；上季與王維中同樣遇到傷病問題，6月中就因手肘傷勢提前結束球季，先發12場只有2勝7敗，手術後原本預計今年4月底就能歸隊，但歸期一直延後，目前消息是已進牛棚練投，7月底有機會實戰，或許有機會在8月歸隊，不過現實的狀況就是他已一年多未在一軍投球了，幾乎沒有貢獻度。

江少慶因傷勢影響，已一年多未在一軍投球。 聯合報系資料照片
江少慶因傷勢影響，已一年多未在一軍投球。 聯合報系資料照片

林子偉是去年台鋼第2次選秀會上的第一指名，之後被交易至樂天，8月16日宣布以2年4.5個月，含月薪、激勵條件，總值3100萬，月薪也破百萬，林子偉隨即在簽約完後的下個主場出賽，整季出賽20場，首轟雖出爐，打擊率卻僅有2成05，長打率及上壘率也都不到3成，或許與還在適應中職、9月底代表台灣去打亞運，以及手腕傷勢有關。

今年雖然仍因傷勢而沒有參與到完整春訓，但多少也應該已適應中職，沒料到打擊狀況依舊不佳，5月中又因右手肘不適下二軍休養月餘，7月初才歸隊，本季只出賽26場，打擊率2成46，長打率及上壘率還是都不到3成，打點只有4分，以月薪百萬的投資來說，樂天球團可說是大虧損。

林子偉是現役百萬月薪級球員中表現最不理想的一位。 聯合報系資料照片
林子偉是現役百萬月薪級球員中表現最不理想的一位。 聯合報系資料照片

身為現役第4位破百萬旅美球員的張育成，頂著最高月薪，在返台第4場就打出首轟，他是否能打破近年來破百萬月薪的前旅美球員在中職表現不理想的魔咒，是下半季值得關注的焦點。

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