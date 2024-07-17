中職／張育成獨木難支悍將 疲軟打線還需陳、高兄弟改造

經過季中選秀會後，中華職棒下半球季正式展開，曾有旅外經驗的4位即戰力球員都已投入戰場。其中去年還在大聯盟，也是經典賽焦點人物的張育成，經過富邦成功遊說後返國效力，成為最受矚目的球星，球隊期望在他的加持下，能夠改善長期貧打的悍將打線。

7月11日悍將替張育成舉行加盟記者會，隔日隨即排入先發，對手統一則排定陣中最穩定的布雷克、勝騎士及古林睿煬輪番伺候。可能許久沒有正式比賽，加上樹大招風，對方投手都卯足全力應戰，張育成還沒繳出球迷期待的表現，前12打席只有2支安打、獲得3次保送及2次三振。直到16日，他碰到對方排出後段輪值的先發投手，才總算大展身手。

在張育成投入戰局後，富邦也拉上他的胞兄張進德，並在7月13日讓他們同場先發，是繼高國輝、高國麟後，再度有兄弟檔同時出現在悍將打線中。富邦悍將除了張進德及張育成、高國輝及高國麟外，陣中還有陳連宏及陳金鋒、楊皓然及王念好等，共計4組兄弟檔齊心打拼。

悍將打線長期以來的貧打狀況，寄望張家兄弟的火力能夠幫忙改善，只是想要快速達成任務，恐怕難度不小，除了他們的傷病史外，可從7月12日至14日的連戰看出端倪。投手對戰每位打者策略本來就會不同，壓制力足夠的強投有時會保留力氣，輕鬆面對戰局，以求拉長局數。但可以看到碰到張育成時都是使盡全力，力拚投出最快的速球，或是以最刁鑽的變化球伺候，寧願保送也不讓他好打。這再再顯示悍將打線落差過大，連貫性及保護強度不足。

悍將想靠張育成(左一)提升團隊打擊實力，但還是需要隊友都能爭氣，否則對手全力對付他就好，連他自己的成績都會受到影響。 聯合報系資料照片

張育成獨木難支悍將全隊，這就需要昔日都是強打的象徵的陳金鋒、陳連宏、高國輝及高國麟兩對兄弟檔來好好改造打線了！目前唯一還未退役的高國麟，是富邦陣中僅次於蔣智賢、林哲瑄外生涯累計全壘打第三多的打者，而且他打數相對較少，其實是悍將現役最會轟的球員。不過他受到守備位置影響，一直沒能穩定出賽，但若以提升火力為考量，他會是打線不可或缺人選之一。

陳金鋒、陳連宏、高國輝都已退役，目前分別擔任一軍總教練、基地統籌教練及二軍打擊教練。雖然陳金鋒主要任務是運籌帷幄及整體調度，但他以往對球員的打擊教導有所成效，平常訓練時他仍會給予建議及協助；陳連宏前兩年在獅隊有效提升球隊戰力，來到悍將後一、二軍輪流跑，主要是協助新秀快速增進戰力；高國輝昔日擔任球員時，經驗傳承就獲得不少好評，現在則坐鎮二軍，持續協助打者調整。

富邦年輕好手眾多，包含王苡丞、王念好(右)等小將，需要靠高國輝(左)及陳連宏的協助，期待有一天能成為名副其實的悍將。 聯合報系資料照片

以目前悍將團隊打擊成績0.261/0.328/0.356，以及全壘打24支來看，與各隊戰力相比還是有很大的落差。棒球是靠團隊的運動，即使王牌球星的加入可以提振士氣及球賽精采度，但總是難以一人扭轉全隊。球隊想要快速登頂，依舊還是需要其他球員的全力支援。實際上悍將目前最大的問題，在於獲得大量機會的中生代球員如申皓瑋、范國宸及李宗賢等，打擊穩定度不足。另外就是年年都有新面孔竄出，但多曇花一現，弱點被破解後就一蹶不振。這些問題讓富邦總無法打出好成績，需要教練團從技術面、體能面及心態面等各層面去逐一解決。

雖然悍將團隊打擊成績還是不理想，但已是瘋狂打擊年之後、2021年以來最好的一年。至少目前已有中生代的王正棠、陳真等，不只打擊技巧增進，火力也開始展現；小將董子恩及池恩齊雖砲火不足，但短程安打不少，而且有不錯的上壘率。因此富邦要期待的不只是張家兄弟，陳、高兄弟能夠調整多少好手出來，也是改造球隊的關鍵。