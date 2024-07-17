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超貴的洛登又被炸回原形 紐約球迷還有多少耐心？

聯合新聞網／ littlenosejiang
洋基先發左投洛登今年開季表現頗具王牌之姿，一度連續7場繳出優質先發，然而6月後的3場先發竟狂噴20分自責分，防禦率腫脹到4.63，現在的他究竟又碰上了什麼問題？ 美聯社
洋基先發左投洛登今年開季表現頗具王牌之姿，一度連續7場繳出優質先發，然而6月後的3場先發竟狂噴20分自責分，防禦率腫脹到4.63，現在的他究竟又碰上了什麼問題？ 美聯社

洋基先發左投洛登（Carlos Rodon）開季之初的表現頗具王牌之姿，一度連續7場繳出優質先發、前14場先發防禦率2.93，似乎是找回了看到巨人時期的頂級身手；然而在6月15日後的5場先發，不但沒有一場撐過6局，當中3場更狂噴20自責分，期間的防禦率高達10.57，近期的的洛登究竟又遭遇了什麼麻煩？

從對勇士之戰開始，洛登近5戰被轟了9支全壘打。 影片來源：美國職棒官方網站

在2022與洋基簽下6年1.62億美元合約的洛登，球團期待的就是他將2021-22賽季的頂級壓制力帶來強敵環伺的美聯東區；然而，首年的表現實在令人大失所望：14場先發只吃下64.1局，投出災難般的6.85 ERA（5.79 FIP）；導致崩盤最的最直接因素，就是過去的三振能力不再：四縫線揮空率大跌（以往動輒30%）、每九局三振數（K/9）由12暴跌至8.95，滾地球率則來到生涯新低的27.1%，但弔詭的是，洛登的球威——也就是轉速這項指標，基本與過去並無二異。

洛登簽約後首年的表現實在令人大失所望：14場先發只吃下64.1局，投出災難般的6.85 ERA（5.79 FIP）。 美聯社資料照片
洛登簽約後首年的表現實在令人大失所望：14場先發只吃下64.1局，投出災難般的6.85 ERA（5.79 FIP）。 美聯社資料照片

作為四縫線直球與滑球使用率相加接近九成的先發投手，容錯空間較其他先發投手更低，因此，過高的飛球率是相當致命的，以去年為例，洛登的被擊球仰角為22.1度，且平均被擊球初速為91.6英里/ 小時（為全聯盟倒數2%），導致對手的xwOBA來到 .351，不到70局的投球就被狂炸15轟，簡直就是台大型發球機。

為擺脫去年的低潮，洛登本季增加了更多球路作為引誘打者出棒的武器，包括變速（11.5%）、曲球（6.7%）以及卡特球（5.9%），揮空率不慎理想的直球則從過去的6成大砍至5成，但就結果而言，改變帶來的成效實在有限；攤開上個月底他對上藍鳥的先發數據，此役107個用球數中，配有多達52個變化球，但進壘點不甚理想，尤其是曲球與變速球，大多是落在遠偏離好球帶的「Waste」（顧名思義，即為無效區域）區域。此外，他的首局防禦率高達9.00，對手的攻擊指數為1.047，而從比去年更差勁的揮空率可以得知，洛登季初的好表現根本都是假象。

為擺脫去年的低潮，洛登本季增加了更多球路作為引誘打者出棒的武器，包括變速（11.5%）、曲球（6.7%）以及卡特球（5.9%），揮空率不慎理想的直球則從過去的6成大砍至5成，但就結果而言，改變帶來的成效實在有限。 美聯社
為擺脫去年的低潮，洛登本季增加了更多球路作為引誘打者出棒的武器，包括變速（11.5%）、曲球（6.7%）以及卡特球（5.9%），揮空率不慎理想的直球則從過去的6成大砍至5成，但就結果而言，改變帶來的成效實在有限。 美聯社

能帶領洋基走向今天明星賽前58勝40敗的戰績，除了打擊上賈吉（Aaron Judge）、索托（Juan Soto）雙MVP的穩定貢獻，投手群的發揮也功不可沒，若成功打入季後賽，頂級先發的重要性被放大，洋基需要洛登恢復過往的一半實力，雖說他本人總是在賽後記者會強調會「figure it out」，並持續改變配球策略，但嗜血的紐約球迷還剩下多少耐心可以被消磨，可就難說了。

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