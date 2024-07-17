中職／當代最強棒又是國際賽英雄 部長和鋒哥都創歷史大約

「國防部長」張育成返台效力富邦悍將，簽下長度3.5年，總額為9250萬台幣的合約。雖然未公布確切詳細月薪，不過綜合多方考量，一般都猜測月薪可能落在200萬上下，確定大幅刷新現有中職選手的薪資紀錄，讓人不禁想起過去陳金鋒2006年返台加盟中職時，也曾經締造衝擊中職薪資的驚人合約。

當年陳金鋒先是在2005年的新人選秀會上，成為La new熊隊的一指狀元，並在2006年初，與球隊簽下前三年保證每年年薪1000萬的複數合約，換算下來月薪約為83萬多，遙遙領先2005年中職最高月薪球員彭政閔的30萬元。2006年球季結束，統一獅王牌潘威倫獲得大幅加薪，月薪從30萬跳到43萬，成為聯盟裡的「薪二哥」，但數字也「只是」陳金鋒的一半多一點而已。

況且統一在當代，還算是出手比較大方的球隊，其他像是薪情較被詬病的興農牛隊，旗下傳奇重砲張泰山在2006年，力抗陳金鋒拿下聯盟安打、全壘打雙冠王，還打破林仲秋紀錄，登基為中職聯盟歷史全壘打王，結果月薪竟然只從32萬「加薪一萬」變33萬，引起一陣譁然。而若是同樣以大聯盟級資歷來講，2009年曹錦輝返台加盟兄弟象，球團也只肯給出35萬的月薪。

曹錦輝（左）是最早挑戰大聯盟的台灣投手，但返台加入兄弟象時只有35萬月薪。 聯合報系資料照片

如此比對，就能看出在那個時空背景裡，願意以千萬合約延攬陳金鋒有多麼特別。La new董事長劉保佑曾說「光是陳金鋒這三個字，就值一千萬」，肯定陳金鋒帶來的效應。現在張育成拿到200萬左右的合約，同樣創下當代最高薪，數字也遙遙領先原本江少慶的113.3萬，和陳金鋒當年頗為相似。

陳金鋒(中)當年返國加盟La new熊，劉保佑董事長稱「陳金鋒三個字就值1000萬」。 聯合報系資料照片

若是對比張育成和陳金鋒本身的選手條件，更是能發現兩者之間有許多共通點。陳金鋒是當時唯一一位上過大聯盟的海歸選手，在3A繳出優秀的打擊表現，實力上毫無疑問是當時台灣第一，歸國時也是28歲的當打之年。而張育成若非傷痛纏身，否則憑著攻守實力，照理也應該在大聯盟能夠有一席位置，同樣也能說是現今台灣的最強野手，歸國年齡同樣是正成熟的28歲。

除此之外，兩位選手也因為國際賽的曝光，大大拉抬了國內知名度。陳金鋒長年擔任國家隊第四棒，屢屢在關鍵時刻砲轟敵方王牌，給予台灣球迷無限希望，可說是就連非棒球迷，或許都有所耳聞的一個名字。老實說，筆者當年正是因為聽聞陳金鋒返台加盟，才開始關注中華職棒賽事。

而張育成在幾年前，或許還只是個棒球迷比較熟悉，覺得表現還不錯的旅外球員，跨出棒球圈後的知名度並不高。不過去年在一波三折下，張育成參加世界棒球經典賽，扛下陣中四棒位置，並在預賽中砲火四射，讓人一度看到進軍複賽的希望。最終結果雖然比較遺憾，但個人還是拿下小組賽MVP，從「逃兵」搖身一變為「國防部長」，可說和陳金鋒類似，同樣藉由著國際賽的精彩表現，成為家喻戶曉的人物。

帶著最頂的實力和人氣，也難怪兩位選手返台時，都能簽下高出當代一大截的合約。據報導，光是張育成初次亮相的新莊三連戰，票房和商品收入就達到1500萬元，未來富邦前往大巨蛋比賽時，能創下多少經濟效應更是令人期待，如此票房號召力，肯定也是球團樂得給他一紙破紀錄待遇的考量之一。

說到後來陳金鋒的千萬合約，直到2013年年底郭泓志返台，和統一簽下三年總額4080萬台幣的合約時，紀錄才終於被打破。畢竟要湊齊實力夠頂尖，人氣夠高（有國際賽資歷加持），又是在當打之年回國等條件，讓中職球團願意點頭並不容易。如此比較下來，可以想見張育成這筆合約紀錄，應該在未來幾年，恐怕也是難以撼動。