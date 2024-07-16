中職／手握洋投風火輪大絕招 中信、統一下半季爭冠利多

張育成正式加盟富邦並在12日出賽是中職上週最大的焦點，但在這個對戰統一的系列戰，富邦前兩場打線都被對方的先發洋投壓制，自己的先發投手則是早早被打退場，結果都以大比分差落敗，直到第3場才憑藉著先發投手黃保羅的壓制扳回一城，這3場比賽下來，再度顯現強力先發洋投絕對是現今要在6隊中突圍拿下季冠軍，最重要的那一把鑰匙。

統一首場派出布雷克，布雷克今年因延後抵台，在4月中才初登板，不過完全沒影響到表現，12場出賽有10次先發，拿到6勝2敗，防禦率及WHIP各只有2.00及1.05，如果補滿投球局數，可排在防禦率榜上前5名，這場對富邦的先發，主投6局僅被打出2支安打，還投出5次三振，是個人本季第9次優質先發，優質先發率高達9成，在中職第5季仍能維持這種成績，實屬可貴。

第2場的先發勝騎士本季更有著鬼神般的成績，去年投完上半季就轉戰韓職的他，今年回鍋仍是中職最具壓制力的投手，本季先發16場，拿到10勝1敗，防禦率只有1.53，WHIP更不到1.0，兩年下來已有18勝2敗，目前是勝投、防禦率及三振這投手的三冠王，堪稱近兩年中職最強投手；統一在一軍的第3名洋投羅昂雖然成績沒有上述隊友那麼突出，但出賽9場，5勝4敗3.02防禦率也在水準之上，3人加起來有21勝，大約是統一今年勝場數的一半，別忘了還有在一軍中繼及二軍表現都不錯的裴瑞茲及凱力士。

下半季暫居龍頭的中信，先發洋投戰力不輸統一，德保拉雖在季初的4月表現不佳，單月防禦率超過5.0，且1勝未拿，但接下來3個月都在3.0以下，本季出賽12場有5勝4敗，防禦率3.33，表現與上季相去不遠；去年8月才在一軍初登板，就拿到6勝的艾士特，今年回鍋中信後威力依舊，出賽15場就拿到7勝，與82次三振同樣都是聯盟第4名，2.98防禦率僅略輸給隊友猛登。

去年下半季才登板的艾士特，今年回鍋後出賽15場已拿到7勝。 聯合報系資料照片

先發16場的猛登，投97又1/3局是全隊最多，7勝及2.87防禦率同樣是先發輪值中最佳，勝投排聯盟第4名，81次三振則是第5名；另一名因洋將名額限制在6月才上一軍的克迪，雖然只出賽4場，拿下2勝2敗，防禦率卻僅有1.37，WHIP不到1，兩名今年新加入的洋投表現都十分優異，讓中信等於有4名一級洋投，教練團也利用洋投升降調度，讓4人都對球隊做出貢獻。

除了獅象之外的其他4支球隊，在洋投戰力部分就有些許落差，這也會影響到下半季的戰績。上半球季第2名的樂天，有魔神樂及威能帝2名強力洋投，2人在防禦率榜上都排前5名，8勝也並列第2名，但其他洋投如霸威斯、鈴木俊輔都有各自的問題，回鍋的肯特也尚未在一軍亮相。

能帝與隊友魔神樂的表現十分優異，但樂天其餘洋投就有各自的問題。 聯合報系資料照片

至於上半季後段班的3支隊伍中，反而是居第5的味全的先發洋投戰力還可與前段班一拼，鋼龍雖不若去年那樣具有絕對的壓制力，仍是不錯的先發投手，替補布里悍缺口的艾璞樂，表現也不俗，防禦率榜上排第7名；中繼的銳歐兩場先發表現不算差，雖然教練團認為他在中繼對球隊貢獻較大，但將來要補先發缺口也不是不可行，伍鐸也算穩定。

台鋼在小野寺賢人受傷後，洋投剩哈瑪星、後勁2名先發及守護神雷公，先發11場，拿到4勝3敗的哈瑪星，2.91的防禦率不差，但優質先發率僅有5成4，後勁則是只有3場先發，還需觀察。

富邦目前的先發洋投戰力是全聯盟最差的，季初簽的4名先發洋投在戈威士註銷、道鉑戈受傷、布藍登表現不佳並受傷的情況下，僅剩羅戈一人，即使1.91的防禦率、94次三振都是聯盟前3名，6勝也排第6，但獨木難撐大局，近期富邦宣布簽下杰戈，且應該還會有新洋投加入，如果戰力補強不如預期，要衝擊下半季冠軍可說是難如登天。