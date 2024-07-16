從瓊斯盃與世界接軌 中華男籃潛力無限

除了「CBA旅外三俠」陳盈駿、劉錚、林庭謙，中華男籃還有什麼？如果台灣籃球能見到最大世面就是瓊斯盃，亞洲盃資格賽、世界盃資格賽中華男籃都只能是短暫過客，台灣籃球還有什麼願景、期待、未來？

2024瓊斯盃開打三天，挑剔又死忠籃球迷確實提出不少針砭批評，因為中華男籃長期在亞籃舞台缺少競爭力，近兩年曾輸日本、菲律賓至少40分以上，跟日、韓、菲、伊朗、大陸、紐西蘭、澳洲相比，中華男籃明顯被拉開很大差距。

國家隊要強大，具備國際籃球競爭力，除了國內聯賽要強大、同時開放競爭，更重要的是球員更高自律、建立籃球文化和出色教練體系。西班牙就是一例，20幾年前西班牙聯賽全面開放外援，除了西班牙本土球員，歐洲、美洲最好球員都往西班牙跑，NBA邊緣人也往西班牙淘金。這樣全面開放一度讓西班牙媒體、球迷感到絕望，他們認為「西班牙籃球幾乎要完蛋」。

事實卻不然。2006-2016年是西班牙籃球最輝煌顛峰，全面開放外援帶來強大競爭，西班牙聯賽高手如雲，同時給西班牙本土球員更多挑戰、壓力，讓西班牙教練面對更多競爭。2008年北京奧運、2012年倫敦奧運，NBA美國男籃和西班牙兩度上演金牌對決，西班牙都輸球只獲銀牌，但西班牙在那個世代就是除了NBA美國男籃以外，全世界最強隊球。

台灣籃球需要突破現況，我們能看見最大世面不能是瓊斯盃。但瓊斯盃歷練、磨合、舞台，就是中華男籃進化，台灣籃球進步最重要基石。

劉錚是本土培養出來亞洲級球員，陳盈駿、林庭謙在台灣打到國中、高中，旅美挑戰大學籃球，基本上也算是本土培養出來精英國手。今年瓊斯盃中華藍、白兩支國家隊同樣人才濟濟，他們需要學會自律，加倍努力，持續在更強大舞台和聯賽競爭，相信未來2-3年中華男籃有機會翻身，成為能緊咬日韓菲伊大陸的球隊。

201公分馬建豪，從美國大學轉戰大陸職籃CBA，馬建豪名氣和網路關注力很高，他充滿潛力和天賦，眼前需要的就是苦練紮實基本功。瓊斯盃中華藍贏烏克蘭一戰，馬建豪三分球8投3中砍17分，打出生涯代表作。但這只能說是手氣，馬建豪太年輕，球技球商都還不夠成熟，目前仍處於打手氣階段，一個盃賽不能只靠手氣打出1-2場好球，他得快快成長，自律、苦練是最重要基礎。

201公分馬建豪有投射能力，運動能力出色，未來還有很大成長空間。 中華籃協提供

197公分蘇士軒，兩年前我就說蘇士軒可以練值得重點培養，一直到今年PLG冠軍賽，新北國王由於洋將戰力出了問題和傷兵，蘇士軒被迫上場，卻意外打出好球和信心，成為國王奪冠主要本土長人。提升信心、強度，給蘇士軒更大競爭空間，他會成長為更出色大前鋒。

183公分林秉聖，林秉聖的防守超過亞洲級，他跟劉錚一樣，都是靠防守就能打出比賽效率、作用，同時改變比賽。林秉聖也是台灣本土培養出來的球員，誰說台灣籃球不能養出打國際賽型球員。

林秉聖(中)超強防守對位能力，讓所有球迷印象深刻，他是中華隊最重要生力軍 中華籃協提供

賀丹、賀博混血兄弟，賀家兄弟連續兩年在瓊斯盃證明，兄弟兩身高至少195公分，體能天賦出色，打法侵略性十足，未來都是中華男籃主力國手。

205公分中鋒曾祥均，本土第一長人26歲曾祥均過去兩年在PLG聯盟撞牆，上場時間減少、坐板凳時間多於上場時間，球隊天賦過剩浪費人才，曾祥均新賽季將轉戰日本職籃，希望他能有突破性表現和上場空間，不要再浪費1-2年旅外。

林信寬、高錦偉、游艾喆、宋昕澔都是23歲以下年輕具潛力好手，沒有上限，只要能進入合適聯盟，得到上場空間和舞台，他們1-2年內都有能力成長為更出色球員，展現他們改變比賽能力和作用。瓊斯盃是台灣籃球最重要舞台，但絕不該是台灣籃球能看見最大世面。

江山代有才人出，台灣有這麼多年輕可造之材，他們需要的就是更具競爭力聯賽和更出色教練引導，以及更有紀律養成體系，幫助他們快速突破成長。

賀丹、賀博兄弟，連續兩年在瓊斯盃打出精采球技和能力，都是未來中華男籃主要戰力和天賦。 中華籃協提供

批評可以，尖酸挑剔無妨，但必須理性中肯。今年瓊斯盃中華藍、白兩隊都打出無限希望，更多是本土培養出來年輕球員，他們的天賦和進步空間沒有上限，只要台灣兩大職業聯賽提升更強競爭力，給他們舞台和空間，台灣籃球未來幾年肯定能迎頭趕上，拉近與日韓菲伊大陸差距。