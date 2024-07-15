奪冠隔年就挫賽 遊騎兵開低走低準備一冠吹十年

大聯盟冠軍隊要衛冕有多難？光看近年確實很難。自2000年洋基完成三連霸後就沒有任何冠軍隊能在下一年衛冕成功。別說衛冕，隔年能重返世界大賽的都只有2009年的費城人。但在上世紀連霸卻有如家常便飯。整個20世紀長達一百年的歲月裡就只有深受二戰影響的40年代沒出過衛冕隊，而且戰爭結束沒幾年洋基就上演了前無古人後無來者的五連霸。可能有人會認為這是因為早年大聯盟強弱太過懸殊，但晚至90年代都還有藍鳥（92-93年）跟洋基先後完成霸業。整個70年代的冠軍更是差點被運動家（72-74年三連霸）、紅人（75-76年）及洋基（77-78年）三隊徹底壟斷。

無論如何，除非奇蹟出現，如今看來身為衛冕隊的遊騎兵想連霸難度已堪比老拜登連任。根據Fangraphs網站模擬統計，別說世界大賽，現階段遊騎兵光打進季後賽的機率都只剩下8.9%（全聯盟倒數第十）。大家現在真正關心的是遊騎兵會不會在這次交易大限前來個大甩賣，反正靠前兩年大灑幣已經如願達成隊史首冠的KPI，接下來就算擺爛，一冠吹十年終究還是划算。

當然，球季開打前所有人包括遊騎兵自己都沒想到他們現在會淪為戰績倒數的球隊（全聯盟倒數第八）。遊騎兵去年奪冠後人員並未大量流失，取得自由球員資格離隊的DH兼捕手蓋佛（Mitch Garver）、季末被拔掉終結者的史密斯（Will Smith）及先發投手培瑞茲（Martin Perez）皆非核心人物。下半季交易來的先發投手蒙哥馬利（Jordan Montgomery）雖立下大功但也絕非不可取代。球季開打時遊騎兵不僅九成以上都是奪冠的老班底，還有兩位超級新秀外野手——去年季後賽大放異彩的卡特（Evan Carter）與朗福德（Wyatt Langford）正準備一顯身手。不論從哪個角度看，遊騎兵都不像一隻勝率低於五成的球隊（目前45勝50敗）。

新人外野手朗福德受到很高的期待，不過他近來陷入小低潮，4場比賽15個打數都沒有任何安打，僅獲得一次保送。 美聯社

球季打到現在，遊騎兵的最大問題在於去年進攻火力居全美聯之冠的打線徹底崩壞。目前遊騎兵團隊OPS只有.694，不僅與上一季（.790）判若兩隊，甚至低於聯盟平均（.707）。去年入選明星賽的三壘手楊恩（Josh Jung）只打了四場就被觸身球砸傷手腕至今未能回到場上固然影響不小，但扣除當家球星席格（Corey Seager）外幾乎所有打者的表現都全面退化才是問題的根源。去年遊騎兵先發一到九棒只有中外野手塔維拉斯（Leody Taveras）的OPS未達.750，這一季只有席格（.840）跟臨危取代楊森出鎮三壘的史密斯（Josh Smith，.838）能達標。尤其去年MVP票選高居第三的開路先鋒塞米恩（Marcus Semien，.701）、美聯冠軍賽打到太空人叫不敢的賈西亞（Adolis Garcia，.689）以及明星賽先發捕手海姆（Jonah Heim，.653）全成了豬隊友，被寄予厚望的卡特（.633）與朗福德（.712）打擊表現也未如預期，如此一來遊騎兵不敗何待？

外野手賈西亞去年球季148場出賽就打出39轟、107分打點，本季90場出賽只有17轟與45分打點，OPS從.836狂掉到.689。 美聯社

然而要叫遊騎兵高層就此死心再來一次重建，他們也真難下這決心。原因無他，去年六月動韌帶重建手術的狄葛隆（Jacob deGrom）雖還停留在傷兵名單，不過上個月已開始練投，最快八月就會回到場上。因椎間盤突出一起去放長假的薛則（Max Scherzer）也終於在上月底復出。再加上同樣去開韌帶手術的先發投手馬勒（Tyler Mahle）下半季也可望歸陣，只要打線能及時找回去年的打擊火力，目前與分區第一只差六場勝差的遊騎兵未必不能起死回生。也因此，多數人認為現階段遊騎兵該做的不是重建（rebuild），而是進可攻退可守的重組（retool）。

遊騎兵強投薛則復出後投了4場，幫助球隊贏下2戰，表現算是不錯。但另一強投狄葛隆要到8月才能歸隊，到時想拚季後賽恐怕是為時已晚。 美聯社資料照片

反過來看，由於原被視為較弱一環的先發投手輪值今年表現超乎預期，遊騎兵目前手上正握有多名其他隊垂涎三尺的好投手。蜀中無大將被拱成王牌的伊瓦迪（Nathan Eovaldi，防禦率2.97）、球速不快卻總能靠變速討生活的希尼（Andrew Heaney，3.79）以及新加入的羅倫森（Michael Lorenzen，3.52）本季都有不錯的成績，球季結束後又成自由球員的薛則更是各隊密集鎖定的目標。再加上遊騎兵今年新找來的牛棚老將羅伯森（David Robertson）與剛入選明星賽的終結者耶茨（Kirby Yates）也都表現出色，可說個個都有機會賣個好價錢。

由於棒球比賽運氣成份遠較籃球、美式足球為高，大聯盟始終不曾像NBA瀰漫著動輒問「你幾冠？」那樣冠軍高於一切的風氣。但去年的首冠對遊騎兵來說意義確實無比重大。這一冠不僅讓他們徹底告別12年前在世界大賽兩度只差一好球就能捧回冠軍盃卻被紅雀演出絕地大逆轉的傷心往事，創隊最久未奪冠的不光彩名號也得以交接給教士跟釀酒人。不論未來遊騎兵將如何走下去，這確實是足以讓他們吹上十年的一冠。