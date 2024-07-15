中職／米蘭達築起的薪資高牆 張育成跨越與否變一團謎雲

富邦悍將端出3.5年最高總值9250萬元，史上最昂貴合約簽下選秀狀元郎張育成，只是，球團並未公布實際月薪是多少，只確定月薪超過林智勝120萬的本土球員紀錄，至於單一年度是不是中職史上最高薪球員，沒人曉得。

中職史上單季最高薪球員為2020年前中信兄弟洋投米蘭達，當時中信球團提供他保障年薪60萬美元，所謂「保障年薪」就是不含激勵獎金，實拿60萬美元，以當時匯率換算，約新台幣1800萬元。

早期中職洋將比照本土球員，一年領足12個月薪水，後來球團為了節省開支，薪水改成從報到日起算，包含春訓和球季期間才支薪，而且合約內容非常多元，有些洋將只簽到6月30日，也就是上半季結束，有些洋將簽到8月31日登錄大限，有些洋將簽到例行賽結束，如果表現不錯或球隊有打進季後賽、總冠軍賽，再延長合約加簽。

若以此標準，2020年2月中旬米蘭達向中信兄弟報到，該年11月中旬離台，不久便與韓職斗山熊簽約，效力黃衫軍正好滿9個月，也就是說，米蘭達在中信兄弟每個月實領約200萬元，如果加上激勵獎金，那就更驚人了。

無論是保障年薪1800萬元，或是以洋將標準，每個月實領200萬元，米蘭達都是中職史上最高薪球員，那麼，張育成是否有刷新米蘭達的紀錄呢？

中華職棒史上球員最高薪紀錄，應該是前中信兄弟洋投米蘭達所創，估算達到月薪200萬台幣。 聯合報系資料照片

有球界人士分析，張育成這一張3.5年最高總值9250萬元的複數年合約，附帶高額的激勵獎金，和拿到個人獎項的目標獎金，扣除上述不一定拿得到的各式獎金，張育成實際入袋的薪資，絕對遠低於9250萬元。

該人士指出，張育成月薪絕對不到200萬元，最少應該有150萬元，至於有沒有2000萬元年薪，這個他沒把握，反正球團不公布，隨人去猜。

有些媒體針對張育成合約，會寫說他的月薪是220萬元，這是絕對不正確的數字，不含各式獎金，張育成實際領到的月薪，絕對遠遠少於220萬元，一個專業的棒球線記者，是不會將各式獎金與實領月薪混合在一起計算的。

張育成是不是中職史上最高薪球員，不曉得，但他肯定是中職史上最高薪本土球員，2006年陳金鋒以年薪1000萬元加盟La new熊，首位千萬年薪球星誕生，中職邁入「薪」紀元，18年後張育成「可能」以年薪2000萬元身價加入富邦悍將，再將「薪」紀錄向上推升，但年薪有沒有超過2000萬元？誰知道，反正聯盟、球團和球員工會也不在乎。

陳金鋒(中)在2006年加盟La new熊，創下中職年薪1000萬的紀錄！ 聯合報系資料照片

雖然中職並沒有強制公布球員薪資，不過，張育成拿到極具指標性意義的超大型合約，足以名載史冊，職業運動需要話題炒作，這就是很棒的話題，除非張育成年薪不到2000萬元，或是月薪只有150萬元，對外公布數字不太好看，否則沒有理由不大方公布，一如2006年陳金鋒領到千萬年薪，就是震撼台灣棒壇的大新聞，至今仍是討論話題。

這幾年張育成在大聯盟打拚的薪資完全公開透明，今年回鍋光芒的小聯盟月薪3.6萬美元，也是非常大方地對外公布，結果回台灣打球，月薪是多少？抱歉，無可奉告，美事一樁卻變成不能說的秘密，實在非常弔詭。

林子偉、王柏融、吳念庭、張育成、張奕來到中職，所屬球隊都只對外公布合約總值，並沒有公布月薪，我覺得這對於全聯盟其他300多位本土球員而言非常不公平，他們的月薪也不應該被公開，未來所有中職球員的薪資都應該全面「蓋牌」，加薪、減薪都不能被球迷知道，就連不符合實際狀況的合約總值，也不必對外公開，這樣才是最公平的作法，反正我們也不知道現在國內業餘甲組成棒球員的薪水，根本沒差。

吳念庭加入台鋼雄鷹後的月薪同樣也沒有公開，明明是皆大歡喜的好事，為何一定要藏頭露尾呢？ 圖／台鋼雄鷹隊提供

張育成拿到這一張優渥合約，絕對是天時、地利、人和的結合，除了他保有台灣球員在大聯盟最多出賽、安打、全壘打、打點等紀錄，去年經典賽大放異彩一夕爆紅，更有加乘效果，手握選秀狀元籤的富邦悍將也非常需要他的加入，藉此提升戰績和人氣，短期內中職本土球員應該很難跨越張育成築起的薪資高牆。

張育成給打棒球的小朋友一個願景，那就是我棒球打得好，就有機會名利雙收，投入棒球運動的人口就會增加，對台灣棒球發展當然是一件好事，正如台鋼雄鷹總教練洪一中所言，「台灣棒球要怎麼推廣？其實不用刻意推廣，只要職棒好，球員領高薪，小朋友自然就會憧憬，主動跟爸媽說要打棒球，基層棒球自然就會蓬勃發展。」