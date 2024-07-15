日職／西武貧打太誇張 面臨團隊打擊率近1字頭的冏境

西武獅隊在7月7日以2比9敗給千葉羅德隊，悲情地吞下了本季對戰的11連敗。雖然西武本季戰績低迷已經不是大新聞，不過對戰同一組合11連敗，已經刷新1951年對南海、1970年對近鐵的10連敗，寫下隊史最屈辱紀錄。本季對戰0勝11敗，還沒有贏過，西武一直要到明星賽後的7月30日到千葉海洋球場的三連戰才會再交手，尋求復仇雪恥的機會。不過這次將到客場作戰，對西武來說又是另外一個挑戰。

前任監督松井稼頭央帶隊到5月26日，西武當時戰績是15勝30敗，進入5月28日的交流戰之後由GM渡邊久信接手，不過自此之後西武的戰績是9勝21敗1和，不見起色。代理監督渡邊久信曾在2008年領軍第一年就幫助西武奪得日本一總冠軍，這次卻是臨危受命，局勢相當艱辛，但他說：「現在是弱者，但不代表我們是輸家！」

先別說與第一名的軟銀之間有28場勝差，單與季後賽門檻的第三名之間的勝差都已經高達15場（※統計至7月13日止），儘管球季才剛過半，但西武的處境的確愈來愈艱辛。

另外一個最大的難題是西武的團隊打擊率儘管擺脫一度1字頭的尷尬，但是仍然低到僅有0.204，在投手戰力不算太差的情況下，成了戰績低迷不振的最大元兇。儘管日本職棒目前呈現一片投高打低，但倒數第二的歐力士也有0.243水準，另外日本火腿、樂天也在0.244，西武有很大的落差，想要贏球談何容易。

日本職棒史上單季團隊最低打擊率雖然是1943年大和軍的0.180，不過當時是單一聯盟制。1950年進入兩聯盟制之後的最低紀錄是1962年國鐵隊的0.201，剛好過2成關卡。在平成之後的團隊最低打擊率則是2011年中日龍隊的0.228，不過當年中日龍隊靠著更強的強投稱霸，團隊防禦率2.46高居聯盟第一，尤其旅日投手陳偉殷、曾任台鋼雄鷹客座投手教練的吉見一起分別拿下8勝、18勝，吉見一起甚至拿下最優秀防禦率、最高勝率兩項大獎，成為中日龍隊的左右護法，也鞏固了霸業。

今年的西武獅隊，團隊防禦率3.19倒數第二，更嚴重的是牛棚崩壞，牛棚防禦率4.25墊底，也是唯一超過4的球隊。在打擊徹底低迷，投手群又挽救無力的情況下，造成了戰情慘重，季中更換總教練仍然無法收拾的局面。

2017年千葉羅德也曾碰到類似的窘境，4月打完團隊打擊率還在1字頭，是日本職棒相隔52年再度發生。最終羅德隊雖然努力爬升到0.233，但還是墊底，加上團隊防禦率4.22也是最差，戰績自然也是墊底，監督伊東勤於年底去職。

為了挽救打擊，西武也陸續透過交易展開補強，將2017年選秀第一指名的左投齊藤大將與軟銀換來23歲的內野手野村大樹。另進行外野手互換，以若林樂人換來2021年曾經在巨人隊有過單季12轟的松原聖弥。此外還請回62歲的傳奇球星迪斯多蘭（Orestes Destrade Cucuas）擔任特別顧問，希望藉由他輔助陣中的阿奇拉（Jesús Aguilar）、柯岱羅（Franchy Cordero）兩門外籍洋砲。他們年薪分別高達2.1億以及1億，但至今表現低迷，合計只打出3支全壘打、14分打點，是西武攻擊出問題的戰犯。