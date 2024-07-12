湖人今夏補強宣告失敗 內線再不升級又將重蹈覆轍

今夏洛杉磯湖人最大的幾個話題從菜鳥總教練瑞迪克(JJ Redick)的上任、到詹姆斯(Lebron James)願意降薪以騰出薪資空間讓球隊補強，及最備受世人矚目的55號順位新秀，布朗尼(Bronny James)的加入，實現了詹姆斯多年來父子籃球的夢想。除此之外，關於季外湖人陣容補強的消息卻仍是一場空。湖人現有陣容中，羅素(D'Angelo Russell)執行了1870萬美元的球員選項，一般預料湖人將可以留著自用或當交易籌碼出清。此外，續留的還有球團用4年3200萬美元綁住場均上場14分鐘的二年級前鋒克里斯蒂(Max Christie)，以及搞定今年首輪17順位新秀柯奈特(Dalton Knecht)和布朗尼的新秀合約後，湖人自由市場上新的補強至今一無所獲。

詹姆斯跳出合約重簽2年1.04億大約前，公開向球隊喊話若是球隊能找來球星等級或是夠格先發的球員，他就願意降年薪約1600萬美元的幅度以便球隊補強，並點名哈登(James Harden)、湯普森(Klay Thompson)、瓦藍邱納斯(Jonas Valanciunas)都是他鎖定的潛在隊友。但上述三人，湖人卻沒搞定任何一位，當中最可惜的莫屬瓦藍邱納斯。湖人近年來一直欠缺正規中鋒來減輕戴維斯的攻守壓力，戴維斯往往不僅是進攻主軸外，還得身兼隊上最大號、最重要的內線防守支柱，論體能的消耗、球風的適合性與受傷風險提升等等，戴維斯不願意打中鋒也是合情合理。湖人真的有必要替他找個保鑣，讓戴維斯能專注於四號位的發揮。

中鋒瓦藍邱納斯早在開市前就傳出是湖人中意的人選，32歲的他經驗豐富，上季還能82場全勤，繳出12.2分8.8籃板。他的體型夠粗壯，對抗性強悍，傳統歐陸中鋒的低位進攻技巧他都有，說甚麼湖人都應該盡力去爭取這市場上稀有的中鋒。當雷霆用隊史最大自由球員約，3年8700萬美元從尼克手中搶下哈爾特斯坦(Isaiah Hartenstein)，瓦藍邱納斯卻是以佛心價三年3000萬美元情定華盛頓巫師，除讓市場紛紛感到吃驚外，湖人制服組到底在做甚麼？

巫師用3年3000萬美元就簽下瓦藍邱納斯(左)這位優質中鋒，湖人竟然沒有攔胡，難道接下來還有什麼更好的選擇？ 美聯社資料照片

雖說很可惜湖人最終沒能簽下謠傳許久的湯普森，但其實球隊一直以來最欠缺的是前場球員，尤其內線的補強又比側翼更重要，難道球團想一直看戴維斯頂中鋒扛的辛苦而無法最大化他的協防效益嗎？又或者束手無策地看著伍德(Christian Wood)、八村壘(Rui Hachimura)接連被各隊中鋒上課，想必這也不是湖迷們所樂見的。但是抱歉，湖迷們新球季可能還是得忍受這樣的畫面出現，球隊錯失瓦藍邱納斯這一步棋可說是湖人制服組今夏的補強幾乎宣告失敗了。

根據外媒報導，詹姆斯眼看著被他點名的球員一一找到下家之後，也沒有自身降薪的必要，最終便以兩年頂薪續約趕在美國隊集訓前敲定，以便於專心備戰巴黎奧運。而對於湖人管理階層來說，持續尋求交易補強當然是他們未完的課題，既然球隊急需的內線屏障遍尋不著，轉而求其次以鋒線人選為補強也無可厚非，畢竟休賽季他們又失去普林斯(Taurean Prince)，防守型的范德比爾特又屬於痛痛人體質，湖人前場人才深度確實不夠。

詹姆斯之前願意降薪讓湖人高層有空間去搶些好貨，誰知道制服組這麼不夠力。接下來詹姆斯要專心去打奧運，只能好好顧自己了。 美聯社資料照片

最新一波湖人有興趣的名單中，拓荒者的葛蘭特(Jerami Grant)、籃網的強森(Cameron Johnson)、與巫師的庫茲瑪(Kyle Kuzma)雖都是不錯的鋒線球員，但沒有一名是能勝任中鋒的人選阿。 據傳湖人目前的談判也是處處碰壁，自家球員包含羅素、八村壘、范德比爾特(Jared Vanderbilt)、文森(Gabe Vincent)都是可擺上貨架的籌碼，但交易推動難度恐怕還是仍相當高。目前傳出湖人鎖定的葛蘭特、庫茲瑪兩人來說，他們的打法符合現代籃球四號位的需求，能持球投籃，面框突破，球風總的來說攻優於守，能提供湖人在詹姆斯與戴維斯之外的進攻火力。只是，拓荒者與巫師的要價肯定不低，特別是庫茲瑪當初還是湖人交易換回衛斯特布魯克的主菜，如今庫茲瑪在巫師22.2分6.6籃板4.2助攻的身價不可同日而語，湖人想讓他重新穿回紫金戰袍必須得拿出更多誘因給巫師。

湖人當初為了一個無用的衛少，竟然不惜打包庫茲瑪在內的三位好手去進行5隊大交易。現在庫茲瑪成氣候了，湖人想找他回來，恐怕代價會是非常的高。 美聯社資料照片

紫金大軍向來代表著大市場、具有傳統歷史的人氣球隊，即便他們戰績不是最好，但商業價值依舊排名聯盟數一數二。布朗尼若新人賽季能從發展聯盟被拔擢上來與老爸上演父子同台戲碼，這歷史時刻屆時肯定替湖人再創一波萬眾矚目的高流量。但若想要球隊戰績有實質提升，新球季想有所作為的話，開發市場上內線補強的交易選項是湖人高層於新賽季開打前不間斷的課題。