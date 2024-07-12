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奧運男籃熱身賽 美對加之戰已展現非凡奪冠實力

聯合新聞網／ 特約記者李亦伸
美國在奧運男籃熱身賽輕取加拿大，凌厲的攻勢讓對手是難以招架。美國隊這次精銳盡出，加拿大陣中也有大量NBA好手。 美聯社
美國在奧運男籃熱身賽輕取加拿大，凌厲的攻勢讓對手是難以招架。美國隊這次精銳盡出，加拿大陣中也有大量NBA好手。 美聯社

巴黎奧運美國男籃自辦熱身賽G1，由NBA精英球星組成美國隊以86：72力克加拿大，展現奧運奪金實力。加拿大主力精英也是由NBA球星組成，雷霆後衛亞歷山大、金塊後衛墨瑞是兩大招牌，火箭前鋒布魯克斯、尼克後衛貝瑞特、暴龍中鋒歐林尼克、溜馬後衛奈哈德都是NBA先發級戰將。加拿大全隊12人有11人是NBA現役球員。

美國男籃想要在國際賽、奧運贏球奪冠，有三大要件，第一要打出最好防守，第二得適應國際籃球打法、尺度，第三必須有穩定外線輸出。

美國男籃跟全世界其他籃球強權不同，因為美國籃球從大學到NBA都有自己的比賽文化和規則、執法尺度，跟國際籃球靈活多變打法和戰術運用完全不同。另外美國隊都是在國際大賽前1-2周臨時成軍，團隊、輪換、默契很難完整，不管是打籃球世界盃還是奧運，由NBA球員組成美國男籃全部只能「以戰養戰，以賽代訓」，一場一場累積比賽經驗，熟悉國際籃球打法，培養默契建立團隊戰力。

加拿大實力雄厚，被視為今年巴黎奧運奪金第二熱門，僅次於美國，全隊有11名NBA現役球員，其中七人都是NBA先發等級，戰力、陣容深度、天賦和信心都被當做是美國男籃衛冕奧運金牌第一敵人。

加拿大vs.美國之戰全場賽事精華。 影片來源：緯來體育台 YouTube官方頻道

這場美、加大戰宛如奧運金牌戰提前上演，雙方防守強度、對位都很認真，不單純只是熱身、試兵、找狀況，比賽有很多精華、關鍵細節。

1、美國中鋒安比德上場12分鐘5犯離場

安比德對國際籃球比賽節奏、尺度幾乎難以適應，他遇上的狀況跟2004年雅典奧運美國男籃中鋒鄧肯很像。當年鄧肯在奧運比賽動輒犯規，稍用力轉身撞倒人就是進攻犯規，很難適應國際賽尺度、比賽節奏和身體對抗。安比德極具統治力的身材和禁區作用幾乎沒能發揮出賽，全場5投2中，攻下5 分、6籃板。安比德對國際籃球比賽風格和尺度的不適應，幾乎就是NBA球星組成美國男籃最大挑戰。

美國隊中鋒安比德(左)對國際賽非常不適應，成為美國奪金之路的一大隱憂。 美聯社
美國隊中鋒安比德(左)對國際賽非常不適應，成為美國奪金之路的一大隱憂。 美聯社

2、愛德華砍13分全隊最高，充滿自信

熱身賽前美國男籃最年輕愛德華說：「我是美國隊進攻第一選擇，你們可能不相信，球隊需要我這麼做，我對自己充滿信心」。愛德華替補上場，10投6中砍進全隊最高13分，他的進攻和持球極具侵略性，進攻把握性和得分手段多樣，而且打得非常聰明，愛德華將成為美國隊最佳第六人和改變比賽關鍵人物。

3、打好防守，美國隊能贏得任何比賽和對手

柯瑞說：「只要我們打好防守，我們面對任何對手和比賽，我們都會沒事的」。美國男籃第一節14：21被加拿大壓著打，但第二節起美國男籃保持防守強度和對抗，防守端幾乎沒有犯錯，上半場美國41：33反超，全場只讓同樣由NBA精英組成加拿大只得72分，加拿大亞歷山大和墨瑞兩大得分手一共18投5中。以防守為主旋律，打出最強最完整防守，展現身體對抗強度和優勢，美國男籃正在貫徹防守贏得總冠軍鐵律。

美國隊攻擊能力無人能比，只要做好防守，很難有球隊能在他們手中爆出冷門。 美聯社
美國隊攻擊能力無人能比，只要做好防守，很難有球隊能在他們手中爆出冷門。 美聯社

4、戴維斯將成為美國隊主力內線和禁區支柱

替補出賽戴維斯上場19分鐘，10分、11籃板、4火鍋，他在先發中鋒安比德身陷犯規麻煩時為美國隊解決禁區防守、籃板、協防問題。防守一流，協防到位，有速度和機動性，能帶動並配合快速反擊，戴維斯在巴黎奧運將會比安比德更快融入比賽和團隊。

5、柯瑞的強大牽制力至關重要

柯瑞7投4中砍12分，他的投籃和場上威脅、牽制力，就是能有效牽制加拿大防守和站位，這是美國隊拉開空間和創造出手機會極大優勢。美國隊需要穩定三分輸出，進攻得分才能打得順手，柯瑞的出手和牽制力至為關鍵。

加拿大在巴黎奧運再碰美國男籃，加拿大肯定可以打出更好團隊和適應力，並展現更強大戰力和比賽強度，美國男籃只是打好防守依然不夠，美國衛冕奧運金牌除了打出最完美防守，仍需要出色三分和外線支撐。

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