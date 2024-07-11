大谷有望以DH身份拿下MVP 改寫老爹無法創造的歷史

大谷翔平無疑是目前國聯MVP的最大熱門，他繳出28轟、65打點、.314打擊率、.637長打率、1.036OPS、5.0fWAR的成績，其中全壘打、長打率、OPS及fWAR值都是國聯榜首，另外也貢獻20次盜壘成功。歷史上雖然還沒出現過以DH身份拿下MVP的球員，但其實曾經有票數相當接近的遺珠，而在大谷的成績明顯勝過國聯其他選手的情況下，今年他還真的很有可能成為改寫歷史的第一人。

今年國聯MVP的領跑者原本是大谷的隊友貝茲(Mookie Betts)，但貝茲因傷預估會缺陣近兩個月，因此機會逐漸渺茫，而越打越好的大谷是否該拿MVP的議題也浮上檯面。目前大谷最大的勁敵是費城人隊的哈波(Bryce Harper)，同為兩屆MVP得主的哈波今年數據也相當漂亮，成績為20轟、58打點、.303打擊率、.981OPS、3.8fWAR，但fWAR值與大谷還有段差距，他唯一的優勢是比大谷多個一壘守備位置，但恐怕仍不足以對大谷造成太大威脅。

貝茲（左)遭觸身球擊中造成左手骨折，預計要休息6至8周，少打這麼多場比賽，讓他難以跟大谷翔平競爭MVP。 美聯社資料照片

或許有些保守派會認為MVP打死都不該頒給沒有上場貢獻守備的DH，或以為出於這原因DH也沒辦法在MVP票選中拿到高票。但其實歷史上出現過四次以DH身份拿下第二高票的情形，分別是1993年的莫里托(Paul Molitor)、2000年的湯瑪斯(Frank Thomas)、2005年的歐提茲(David Ortiz)和2014年的維克多·馬丁尼茲(Victor Martinez)，而他們當年的表現也確實不如MVP得主。得到第三高票的情形也發生過四次，分別為1991年的湯瑪斯、1995年的艾格·馬丁尼茲(Edgar Martinez)、2006年的歐提茲及2022年的艾瓦瑞茲(Yordan Alvarez)。

太空人強打艾瓦瑞茲(右)在2022年美聯MVP投票中獲得232分、排名第3，第一名的賈吉得到410分，大谷翔則得到280分。 美聯社資料照片

其中2005年的「老爹」歐提茲是分數最接近第一名的一次，那年他以307分敗給「A-Rod」羅德里奎茲(Alex Rodriguez)的331分，羅德里奎茲拿到16張第一名選票，而歐提茲為11張。事實上那年歐提茲的成績是明顯被高估的，因為羅德里奎茲的fWAR值9.1為全聯盟最高，完全輾壓歐提茲僅排美聯第6的5.3，但第一名選票竟然只差5票。當然那時還沒有WAR這主流的綜合數據可供參考，不過羅德里奎茲的傳統數據48轟、130打點、.321打擊率、1.031OPS、21盜也是明顯勝過歐提茲的47轟、148打點、.300打擊率、1.001OPS，何況羅德里奎茲是場場鎮守三壘大關，而歐提茲僅因跨聯盟比賽守了10場一壘。這說明了歐提茲當時也不會因為是DH而拿不到MVP選票，且選票還比想像中還要多。

歐提茲在2005年差一點就有機會以指定打擊身份拿下美聯MVP，無奈那一年A-Rod的表現太過恐怖，讓他只能屈居第二。 美聯社資料照片

而第一名選票張數最接近MVP的一次則是2000年的「重傷害」湯瑪斯。湯瑪斯是1993、94年的美聯MVP，這兩年他都以一壘為主要守位，2000年則以DH為主。但當年他還是在MVP票選中拿到10張第一名選票，僅以4票之差敗給吉昂比(Jason Giambi)。當年吉昂比的7.7fWAR值為美聯第4，與湯瑪斯美聯第8的5.9也有段差距。而傳統數據上吉昂比為43轟、137打點、.333打擊率、1.123OPS，湯瑪斯為43轟、143打點、.328打擊率、1.061OPS，雖然看起來難分軒輊，但多了個一壘手身份的吉昂比在MVP票數上同樣被DH身份的湯瑪斯緊咬。

回顧歷史上這幾次拿下MVP第二高票的DH打者，他們的成績確實都不如當年的MVP得主，所以其實並沒有發生過MVP應該要頒給DH卻沒頒的狀況，反而還出現過DH票數比預期高的情形。因此若大谷能夠保持當前的狀況直到球季結束，且與第二名維持一定的差距，他的MVP應該不會有太大懸念，史上第一位以DH身份拿下MVP的球員可望誕生。