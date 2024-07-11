快訊

國會改革法暫時處分案 藍白質疑急開庭違程序正義

大谷有望以DH身份拿下MVP 改寫老爹無法創造的歷史

聯合新聞網／ 蔡政益
美國職棒史上還沒有球員以DH身份拿下年度MVP，不過破紀錄大王大谷翔平本季可能又要改寫歷史。他本季雖然沒有再上場投球，但打擊表現相當全勝，還是目前國聯唯一一位OPS超過1.000的球員。 美聯社
美國職棒史上還沒有球員以DH身份拿下年度MVP，不過破紀錄大王大谷翔平本季可能又要改寫歷史。他本季雖然沒有再上場投球，但打擊表現相當全勝，還是目前國聯唯一一位OPS超過1.000的球員。 美聯社

大谷翔平無疑是目前國聯MVP的最大熱門，他繳出28轟、65打點、.314打擊率、.637長打率、1.036OPS、5.0fWAR的成績，其中全壘打、長打率、OPS及fWAR值都是國聯榜首，另外也貢獻20次盜壘成功。歷史上雖然還沒出現過以DH身份拿下MVP的球員，但其實曾經有票數相當接近的遺珠，而在大谷的成績明顯勝過國聯其他選手的情況下，今年他還真的很有可能成為改寫歷史的第一人。

今年國聯MVP的領跑者原本是大谷的隊友貝茲(Mookie Betts)，但貝茲因傷預估會缺陣近兩個月，因此機會逐漸渺茫，而越打越好的大谷是否該拿MVP的議題也浮上檯面。目前大谷最大的勁敵是費城人隊的哈波(Bryce Harper)，同為兩屆MVP得主的哈波今年數據也相當漂亮，成績為20轟、58打點、.303打擊率、.981OPS、3.8fWAR，但fWAR值與大谷還有段差距，他唯一的優勢是比大谷多個一壘守備位置，但恐怕仍不足以對大谷造成太大威脅。

貝茲（左)遭觸身球擊中造成左手骨折，預計要休息6至8周，少打這麼多場比賽，讓他難以跟大谷翔平競爭MVP。 美聯社資料照片
貝茲（左)遭觸身球擊中造成左手骨折，預計要休息6至8周，少打這麼多場比賽，讓他難以跟大谷翔平競爭MVP。 美聯社資料照片

或許有些保守派會認為MVP打死都不該頒給沒有上場貢獻守備的DH，或以為出於這原因DH也沒辦法在MVP票選中拿到高票。但其實歷史上出現過四次以DH身份拿下第二高票的情形，分別是1993年的莫里托(Paul Molitor)、2000年的湯瑪斯(Frank Thomas)、2005年的歐提茲(David Ortiz)和2014年的維克多·馬丁尼茲(Victor Martinez)，而他們當年的表現也確實不如MVP得主。得到第三高票的情形也發生過四次，分別為1991年的湯瑪斯、1995年的艾格·馬丁尼茲(Edgar Martinez)、2006年的歐提茲及2022年的艾瓦瑞茲(Yordan Alvarez)。

太空人強打艾瓦瑞茲(右)在2022年美聯MVP投票中獲得232分、排名第3，第一名的賈吉得到410分，大谷翔則得到280分。 美聯社資料照片
太空人強打艾瓦瑞茲(右)在2022年美聯MVP投票中獲得232分、排名第3，第一名的賈吉得到410分，大谷翔則得到280分。 美聯社資料照片

其中2005年的「老爹」歐提茲是分數最接近第一名的一次，那年他以307分敗給「A-Rod」羅德里奎茲(Alex Rodriguez)的331分，羅德里奎茲拿到16張第一名選票，而歐提茲為11張。事實上那年歐提茲的成績是明顯被高估的，因為羅德里奎茲的fWAR值9.1為全聯盟最高，完全輾壓歐提茲僅排美聯第6的5.3，但第一名選票竟然只差5票。當然那時還沒有WAR這主流的綜合數據可供參考，不過羅德里奎茲的傳統數據48轟、130打點、.321打擊率、1.031OPS、21盜也是明顯勝過歐提茲的47轟、148打點、.300打擊率、1.001OPS，何況羅德里奎茲是場場鎮守三壘大關，而歐提茲僅因跨聯盟比賽守了10場一壘。這說明了歐提茲當時也不會因為是DH而拿不到MVP選票，且選票還比想像中還要多。

歐提茲在2005年差一點就有機會以指定打擊身份拿下美聯MVP，無奈那一年A-Rod的表現太過恐怖，讓他只能屈居第二。 美聯社資料照片
歐提茲在2005年差一點就有機會以指定打擊身份拿下美聯MVP，無奈那一年A-Rod的表現太過恐怖，讓他只能屈居第二。 美聯社資料照片

而第一名選票張數最接近MVP的一次則是2000年的「重傷害」湯瑪斯。湯瑪斯是1993、94年的美聯MVP，這兩年他都以一壘為主要守位，2000年則以DH為主。但當年他還是在MVP票選中拿到10張第一名選票，僅以4票之差敗給吉昂比(Jason Giambi)。當年吉昂比的7.7fWAR值為美聯第4，與湯瑪斯美聯第8的5.9也有段差距。而傳統數據上吉昂比為43轟、137打點、.333打擊率、1.123OPS，湯瑪斯為43轟、143打點、.328打擊率、1.061OPS，雖然看起來難分軒輊，但多了個一壘手身份的吉昂比在MVP票數上同樣被DH身份的湯瑪斯緊咬。

回顧歷史上這幾次拿下MVP第二高票的DH打者，他們的成績確實都不如當年的MVP得主，所以其實並沒有發生過MVP應該要頒給DH卻沒頒的狀況，反而還出現過DH票數比預期高的情形。因此若大谷能夠保持當前的狀況直到球季結束，且與第二名維持一定的差距，他的MVP應該不會有太大懸念，史上第一位以DH身份拿下MVP的球員可望誕生。

A-Rod MLB MLB專欄 哈波 大谷翔平 歐提茲 美國職棒 艾瓦瑞茲 貝茲 道奇

相關新聞

石泉國小職棒第一人 黃子豪第二輪成澎湖紀錄標竿

文化大學投手黃子豪在今年中職季中選秀被台鋼雄鷹第二輪第二順位選進，為澎湖球員樹立標竿，除了旅外回歸者(李振昌、黃偉晟)，黃子豪是直接挑戰職棒輪次、順位最優的澎湖球員，帶給菊島小將築夢希望。 黃子

明年NBA準狀元太夢幻 佛雷格恐讓多隊有心想「坦」

美國男籃代表隊這幾天抵達內華達州集訓，陣中眾星雲集。不過，過去24小時社群媒體重複轉貼的短片，竟是17歲高中畢業生佛雷格（Cooper Flagg）以靶子隊參與集訓的表現，瞬間於網上炸開。各方預計，這

大谷有望以DH身份拿下MVP 改寫老爹無法創造的歷史

大谷翔平無疑是目前國聯MVP的最大熱門，他繳出28轟、65打點、.314打擊率、.637長打率、1.036OPS、5.0fWAR的成績，其中全壘打、長打率、OPS及fWAR值都是國聯榜首，另外也貢獻2

中職／熬過敗血症大病 富邦悍將董子恩扛起中心棒次重任

【撰文・鍾亞芳】 2021年選秀前段輪次踏上職棒戰場，3年職棒洗禮從驚濤駭浪中逐漸站穩腳步，摩拳擦掌準備大展身手之際卻遭遇病魔侵襲，痊癒後帶著更強悍技術及心態歸隊，扛起湛藍大軍中心棒次重任。

中職／張育成打序怎麼排？ 跟上美職潮流扛二棒才是王道

被富邦悍將以狀元籤選中的旅美好手張育成，即將加入下半季的中職戰局，這對長年戰績不佳的悍將，絕對是一劑強心針。今年上半季，悍將戰績排聯盟第四，整體戰力投優於打，進攻火力稍嫌不足，以聯盟平均為100的「標

明星賽國聯被費城人球迷灌票？ 克魯茲未先發成最大遺珠

自1933年開始舉辦的大聯盟明星賽被美國人譽為「仲夏夜經典」（Midsummer Classic），只有在這場年度盛會上球迷才有機會看到全聯盟球星齊聚一堂。想看「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Mar

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。