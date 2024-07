明年NBA準狀元太夢幻 佛雷格恐讓多隊有心想「坦」

美國男籃代表隊這幾天抵達內華達州集訓,陣中眾星雲集。不過,過去24小時社群媒體重複轉貼的短片,竟是17歲高中畢業生佛雷格(Cooper Flagg)以靶子隊參與集訓的表現,瞬間於網上炸開。各方預計,這位將進入杜克大學准新人將大放異彩,並成為2025年NBA選秀狀元郎。他的身家背景被媒體猛挖,恨不得直接將佛雷格塞進美國隊大名單。

在穿上藍魔鬼(杜克大學暱稱)的球衣前,這位17歲的高中畢業生就直接跳級,和眾多NBA頂尖的球星同場對抗,包括詹姆斯(LeBron James)、杜蘭特(Kevin Durant)和柯瑞(Stephen Curry)等MVP,都近距離觀摩佛雷格場上表現。他成為十多年來首位參加美男籃訓練的大學生,攻守兼具、內外開火的本事讓球探、粉絲們大開眼界。華盛頓郵報記者Ben Golliver所發表的一段短片,佛雷格在戴維斯(Anthony Davis)貼防下三分線外得手,隨後在阿德巴約(Bam Adebayo)面前反手上籃,又在哈勒戴(Jrue Holiday)轉身跳投得分。

當然,嚴格說這些NBA大牌並未使出全力,終究是一場集訓僅三天時間,男籃主要對手均遠在法國巴黎,目標是爭奪奧運金牌。至於佛雷格本人,陪練後將返回校園,展開他轉戰職業前的大學生活,加入杜克藍魔隊,在教練謝耶(Jon Scheyer)的執教下拼戰NCAA球季。不過,他老練的表現獲得NBA球星讚賞,杜蘭特坦言佛雷格不光只是拿下11分,他向記者表示:「這球員看起來棒極了!(Hell of a player),竟然才17歲,在對抗時表現像個老將一樣。上場毫無情緒,認真完成自己的工作。」杜蘭特以好兆頭來為這位小將的表現做結論。印第安納溜馬隊的助理教練波倫(Jim Boylen)說:「佛雷格的火熱表現令人難以置信,面對巨星登場他毫不畏懼。」

Cooper Flagg is going OFF



(via @BenGolliver) pic.twitter.com/tgVJQ2EuYB