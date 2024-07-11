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明年NBA準狀元太夢幻 佛雷格恐讓多隊有心想「坦」

聯合新聞網／ 陳光立
在美國男籃即將啟程參加奧運前，17歲的少年郎佛雷格在內華達州訓練賽事搶得風采，精彩的比賽影片在社群媒體炸開，人們均議論紛紛他是何方神聖。 擷圖自FIBA官方網站
在美國男籃即將啟程參加奧運前，17歲的少年郎佛雷格在內華達州訓練賽事搶得風采，精彩的比賽影片在社群媒體炸開，人們均議論紛紛他是何方神聖。 擷圖自FIBA官方網站

美國男籃代表隊這幾天抵達內華達州集訓，陣中眾星雲集。不過，過去24小時社群媒體重複轉貼的短片，竟是17歲高中畢業生佛雷格（Cooper Flagg）以靶子隊參與集訓的表現，瞬間於網上炸開。各方預計，這位將進入杜克大學准新人將大放異彩，並成為2025年NBA選秀狀元郎。他的身家背景被媒體猛挖，恨不得直接將佛雷格塞進美國隊大名單。

在穿上藍魔鬼（杜克大學暱稱）的球衣前，這位17歲的高中畢業生就直接跳級，和眾多NBA頂尖的球星同場對抗，包括詹姆斯（LeBron James）、杜蘭特（Kevin Durant）和柯瑞（Stephen Curry）等MVP，都近距離觀摩佛雷格場上表現。他成為十多年來首位參加美男籃訓練的大學生，攻守兼具、內外開火的本事讓球探、粉絲們大開眼界。華盛頓郵報記者Ben Golliver所發表的一段短片，佛雷格在戴維斯（Anthony Davis）貼防下三分線外得手，隨後在阿德巴約（Bam Adebayo）面前反手上籃，又在哈勒戴（Jrue Holiday）轉身跳投得分。

當然，嚴格說這些NBA大牌並未使出全力，終究是一場集訓僅三天時間，男籃主要對手均遠在法國巴黎，目標是爭奪奧運金牌。至於佛雷格本人，陪練後將返回校園，展開他轉戰職業前的大學生活，加入杜克藍魔隊，在教練謝耶（Jon Scheyer）的執教下拼戰NCAA球季。不過，他老練的表現獲得NBA球星讚賞，杜蘭特坦言佛雷格不光只是拿下11分，他向記者表示：「這球員看起來棒極了！（Hell of a player），竟然才17歲，在對抗時表現像個老將一樣。上場毫無情緒，認真完成自己的工作。」杜蘭特以好兆頭來為這位小將的表現做結論。印第安納溜馬隊的助理教練波倫（Jim Boylen）說：「佛雷格的火熱表現令人難以置信，面對巨星登場他毫不畏懼。」

佛雷格在NBA超級球星面前一戰成名。 影片來源：DukeNBA推特

無疑地，佛雷格是各方看好的天之矯子，萬中選一納入15位陪男籃隊練球的大學生。而且，同隊還有現役NBA好手如：米勒（Brandon Miller）、穆雷（Keegan Murray）、小史密斯（Jabari Smith Jr.）、薩格斯（Jalen Suggs）和湯普森（Amen Thompson）等，他們均為首輪前五順位的球員，另杜倫（Jalen Duren）和莫菲（Trey Murphy）亦是活躍聯盟的職業好手，但眾人均把讚美給了佛雷格這大學生。靶子隊總教練莫斯利（Jamahl Mosley）為奧蘭多魔術隊教頭，他對佛雷格是讚不絕口，恨不得直接納入門下：「嗯！我之前沒有跟他在一起共事過，只有在前幾天練習中首次見到面和交談，你可以看到那種沉穩的自信心，... 很高的籃球智商、球風夠強悍且態度好、願意多方學習。在場上，他很容易找到投籃位置，投籃的手感很出色，能以不同手段得分。」

雅虎體育（Yahoo Sports）的球評古威爾（Vincent Goodwill）認為，在美國男籃隊兩天訓練他搶走鎂光燈焦點，這是一項壯舉。沒人報導詹姆斯、柯瑞或安比德（Joel Embiid），版面均圍繞一位青少年如何挑戰NBA球星。古威爾相信接下來的球季，幾支重建球團恐提早放棄球季，目的是提高抽籤機率抽到狀元簽，力捧佛雷格為未來的明星。

佛雷格這位青少年球員快速躍居全國版面，各方評估其身手和心智已可挑戰職業聯盟，他將先入杜克大學磨練，最快可望在明年選秀會轉戰NBA。 美聯社資料照片
佛雷格這位青少年球員快速躍居全國版面，各方評估其身手和心智已可挑戰職業聯盟，他將先入杜克大學磨練，最快可望在明年選秀會轉戰NBA。 美聯社資料照片

要知道，佛雷格到今年12月底才滿18歲，而奧運男籃隊的12人都可能步入名人堂，而他卻毫無畏懼積極搶攻，這膽識令人折服。尤其近幾年歐陸球員崛起，美國本土球員式微，如今有這麼一個希望之星，美國籃壇更是義無反顧要擦亮招牌。佛雷格來自緬因州紐波特（Newport），身高6呎9吋。高中最後一年，平均每場16.1分、7.6個籃板、3.9次助攻、2.7次阻攻，還外帶1.6次抄捷全方位身手，率領所屬的 Montverde Academy打出30戰全勝佳績，並贏得全國最佳球員獎頭銜，在耐克（Nike） EYBL聯賽中更為活躍，平均每場貢獻26.8分、12.4籃板、5.2火鍋和4.7助攻，再來就是闖過大學籃球強度，證明自己是真材實料的准狀元。

NBA NBA專欄 杜蘭特 柯瑞 詹姆斯

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