石泉國小職棒第一人 黃子豪第二輪成澎湖紀錄標竿

文化大學投手黃子豪在今年中職季中選秀被台鋼雄鷹第二輪第二順位選進，為澎湖球員樹立標竿，除了旅外回歸者(李振昌、黃偉晟)，黃子豪是直接挑戰職棒輪次、順位最優的澎湖球員，帶給菊島小將築夢希望。

黃子豪國小、國中都待在家鄉澎湖，石泉國小在2010年正式成立棒球隊，透過葉明發老師在中午招攬有興趣打球的小朋友，黃子豪在小三、四時加入棒球隊，他與同村莊、小一屆的黃少詮(剛畢業自穀保家商)是球隊兩大主將，在105學年度硬式全國聯賽為石泉拿下晉級門票，挺進到第二輪決賽，至今仍是隊史紀錄。

葉明發說，黃子豪小時候調皮，遺傳到父親高大身材，是主力戰將也是隊長，當時打球只是玩票性質，沒想到一路成長到挑戰職棒，現在回到母校也很有禮貌，抱持感恩的心，相信是國、高中教練對他影響大。

黃子豪在石泉國小就是主力投手，還身兼隊長。 蔡欣勳／提供

黃子豪到馬公國中時期，開始對棒球有想法，總教練蔡良詮表示，黃子豪經常會問問題，個性乖，是「很多教練喜歡的那種選手」，到國三時準備選擇高中學校，曾跟父親經過一番抗爭，「當時他想念高雄三民高中，跟爸爸希望他就讀的學校不同，為此跟爸爸吵架」，那一天放學，爸爸沒來接他，黃子豪打電話給教練，蔡良詮先接他回自家住一晚，再幫他跟爸爸溝通，才達成共識。

黃子豪與馬公國中教練蔡良詮感情很好。 蔡良詮／提供

黃子豪的堅持有了回報，到三民高中才是真正大放異彩時刻，高一雖然因骨刺動刀完全休養，但養好身體素質，再精進球技，到高二就躍升成兩大主投之一，是三民高中110學年度木棒聯賽亞軍班底，一直到文化大學仍不斷提升自己，才能獲得職棒球團青睞。

黃子豪在馬公國中時的比賽。 蔡良詮／提供

19歲的黃子豪是U23中華培訓國手，心中還有旅外夢，不過他已經成為澎湖指標，是石泉國小校史第一位職棒球員，葉明發笑說，看直播選秀會，當下很感動，「比中樂透還高興」，「我們是社團性質球隊，國小階段培養興趣，循序漸進讓小朋友成長，黃子豪的成就可以影響到後面的小朋友，成為榜樣」。蔡良詮也說，黃子豪的紀錄能讓往後的學弟去突破，很替他開心。