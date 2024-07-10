明星賽國聯被費城人球迷灌票？ 克魯茲未先發成最大遺珠

自1933年開始舉辦的大聯盟明星賽被美國人譽為「仲夏夜經典」（Midsummer Classic），只有在這場年度盛會上球迷才有機會看到全聯盟球星齊聚一堂。想看「神之右手」馬丁尼茲（Pedro Martinez）連續Ｋ掉五位球星？只有明星賽才看得到這種經典畫面。對大聯盟球星來說，也只有明星賽能讓他們找回打棒球的初心盡情享受球賽。想看名人堂左打者渥克（Larry Walker）耍寶跑到右打打擊區面對名人堂左投「巨怪」強森（"Big Unit" Randy Johnson）？也只有明星賽你才看得到這樣歡樂的場面。

然而，每年上演相同戲碼，再有愛的球迷也難免要看膩。過去兩聯盟球員除了明星賽之外只有打到總冠軍賽才有機會交手，球迷看明星賽還比較有新鮮感。如今跨聯盟比賽都已實施二十多年，就連殘存的這麼一點新鮮度都已蕩然無存。

今年美國職棒明星賽將於台灣時日7月17日早上8點在德州遊騎兵主場進行。 擷圖自MLB官方網站

明星賽還有一項制度也常為人所詬病：先發球員由球迷選出。其實此前也曾一度改由教練挑選，到頭來為了增加球迷參與度還是改回由球迷投票並沿用至今。但只要有投票的地方就有弊端。早在1957年就曾出現過紅人球迷靠灌票將七名紅人球員拱成明星賽先發，兩大巨星漢克．阿倫（Hank Aaron，前生涯全壘打紀錄保持人）與威利．梅斯（Willie Mays，上個月剛過世）竟因此意外落榜的畸形現象。

事隔六十多年，今年明星賽差點又歷史重演。國聯票選先發費城人佔了三席且清一色是內野手。得票居所有球員之冠的哈波（Bryce Harper）、透納（Trea Turner）以及頭一次入選的波姆（Alec Bohm）包辦一三游。乍看之下，全聯盟戰績第一的費城人在明星賽有三位先發其實並不算多。但再加上捕手、DH也被費城人包辦第二高票，成績與票數不成正比的馬許（Brandon Marsh）及卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）也在外野手票選高居第五、六名，就不得不引人跳出來質疑本屆明星賽票選的兩大問題。

還好大谷翔平今年轉戰道奇，要不然國聯明星隊先發打線陣容看起來就要比美聯遜色很多。 擷圖自MLB官方網站

首先紅人二年級超新星克魯茲（Elly De La Cruz）明顯是比透納更好的先發游擊手人選。曾兩度入選明星賽的透納實力與星度自不容否認，但他今年因為腿傷至今只出賽51場，全國聯15個先發游擊手中就只有響尾蛇的紐曼（Kevin Newman）上場時間比他少。雖說透納打擊表現依舊出色（目前打擊三圍.335/.381/.498），但由於上場時間少加上守備明顯退步（進階守備數據OAA在國聯游擊手排倒數第三），他目前的勝場貢獻值（WAR，依Fangraphs網站統計）2.3不僅只排國聯游擊手第七，而且幾乎看不到榜首克魯茲（4.2）的車尾燈。

回過頭來說克魯茲。整個國聯目前也就大谷翔平的WAR（5.0）比他高。換句話說，拿透納與他相比較、討論明星賽先發誰屬根本小看了他，因為克魯茲已十足是個MVP候選人。尤其克魯茲不僅打跑守全才，盜壘的功力更已成當今天下第一人。前兩個月他狂盜32次，一度讓人以為將重現單季百盜的神獸級紀錄，可惜進入六月後他開始放慢腳步，不過目前克魯茲的43次盜壘成功仍遙遙領先其他人（第二名只有29次），甚至有四隊整隊盜壘次數沒他一個人多。最重要的是，年僅22歲的克魯茲還是個秀味十足的毛頭小子。如果克魯茲能以先發身份入選，除了擁有更多亮相（作秀）的機會外，一旦上壘，他與美聯鐵捕的壘間精彩對決將極具話題性。

盜壘王克魯茲明明是國聯表現最好的游擊手，但還是無法取得明星 賽先發游擊手位置，即使War值比透納高很多，而且透納還因傷缺席了不少場。 美聯社

克魯茲未能先發還是其次，反正他憑真本事照樣入選候補，未必不能在明星賽大顯身手。來自外野手投票的問題才真正嚴重。前面提到費城人兩位外野手馬許（Brandon Marsh）及卡斯特蘭諾斯（Nick Castellanos）成績與票數不成正比，馬許的打擊三圍也不過就.261/.344/.408，成績比他好的國聯外野手不知凡幾（以OPS來說，比他高的就有15位）。再加上他也因傷錯過不少比賽（出賽69場，排國聯外野手第398），打席數甚至少到不足以進榜。

從任何角度看馬許都望之不似明星——除非他的對手是打擊三圍只有.236/.294/.392的超級豬隊友卡斯特蘭諾斯。如果卡斯特蘭諾斯真被選為明星賽先發，勢必成為一場嚴重的公關災難。隨便找一個外野手都比卡斯特蘭諾斯更有資格站在明星賽的外野上——而且我說的是3A，因為卡斯特蘭諾斯的WAR目前還是負值（-0.5）。費城人之所以願意讓卡斯特蘭諾斯繼續守外野，那是因為他們砸了五年一億美金在他身上。買票看明星賽的球迷大爺們可不想跟費城人一樣受罪。

要是卡斯特蘭諾斯(左)或馬許(右)其中一人入選明星賽，那真的就有些尷尬了！ 美聯社資料照片

當然問題也不全出在「畢竟是死忠的」費城人球迷身上，怪只怪國聯其他隊外野手不夠爭氣導致球迷投票分散，馬許跟卡斯特蘭諾斯這才有了「可趁之機」。三位明星賽先發外野手中曾拿過MVP的葉力奇（Christian Yelich）前幾年表現萎靡不振，本季總算打出當年身手，獲選自無爭議。話題人物小塔堤斯（Fernando Tatis Jr.）今年表現與出道前三年相比明顯差一大截，再加上曾被抓到使用禁藥，很難不令人聯想當年的成績是不是拜禁藥所賜。至於他的隊友普洛法（Jurickson Profar）本季各項成績都創生涯新高，但若不是今年國聯外野手普遍表現普遍不佳，很難想像打擊三圍.315/.408/.498的他會被選為先發。

明星賽「星味不足」造成球迷興趣缺缺、收視率屢創新低的問題也不是大聯盟獨一家，NBA、NFL也老早就面臨同樣的困境。大家各種點子奇招出盡，終究無法為明星賽提昇多少可看性。與其如此，不如坦然接受下滑的人氣與收視率，學習場上的球星放鬆心情，一同享受這場仲夏夜的盛會。