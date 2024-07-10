中職／張育成打序怎麼排？ 跟上美職潮流扛二棒才是王道

被富邦悍將以狀元籤選中的旅美好手張育成，即將加入下半季的中職戰局，這對長年戰績不佳的悍將，絕對是一劑強心針。今年上半季，悍將戰績排聯盟第四，整體戰力投優於打，進攻火力稍嫌不足，以聯盟平均為100的「標準化攻擊指數」（OPS+）來衡量，悍將的團隊OPS+為95.2，排在聯盟第四，尤其前段棒次的串連度不佳，造成進攻效率不彰，這在張育成加入打線後，可望大幅改善。不過，作為台灣當今最強打者，張育成應該被排在打線中的第幾棒？根據美國職棒近年的排棒潮流，要極大化團隊的攻擊效益，把張育成放在第二棒、第四棒都是好的選擇。

丹尼爾／製表

「第一棒速度快拼上壘、第二棒戰術助攻、第三棒持續攻勢、第四棒一棒清壘，在第一局就給對手迎頭痛擊。」這樣的棒次思維長期以來被認為是棒球比賽最理想的進攻打序，棒球超過百年的歷史，不管在美國、日本、台灣，大多數的時候，總教練都是這麼安排打線的。在大聯盟，遲至2012年，全聯盟的開路先鋒第一棒，和傳統上講求球棒控制與助攻能力的第二棒，攻擊指數（OPS）都低於聯盟平均，而第二棒更是前六棒中OPS最低的一棒，同時也有整條打線上第二高的犧牲觸擊次數（僅次於第九棒）。這顯示，將打擊能力平平，但有優異戰術執行能力的球員放在第二棒，不管是哪個地方的棒球，長久以來都被認為是合理的棒次安排。

不過，棒球數據專家Tom Tango、Mitchel Lichtman、Andrew Dolphin 於2007年出版的著作《The Book: Playing The Percentages in Baseball》，從數學的角度計算每一棒次面對不同壘間和出局數情況的機率與相對應的得分期望值（run expectancy）和得分價值（run value），他們得出一個與傳統思考大為迥異的結論：打線中最強的三位打者，應該排在第一、第二、第四棒。作者指出，棒次的影響其實沒有想像中重要，但如果要極大化得分效益，陣中最好的打者應該排在第二或第四棒，而第一棒也最好是個上壘率高的強棒。另外，傳統上也被認為是進攻核心的第三棒和第五棒，反而應該擺上相對次佳的打者，第六棒之後，則是越往後打擊能力越弱。

這個論點，挑戰了「第二棒」等於「助攻棒」的傳統思考，原因也很容易理解：長期來看，第二棒的打擊機會是整條打線中第二多的，而每一個棒次都比下一個棒次多上約2.5％的打擊機會。這看起來差距不大，但一個球季下來，打席數就可以差上幾十個。將整體打擊能力偏弱的球員放在第二棒，代表的是更強的打者將因此失去一些站上打擊區的機會，這對於球隊長期的戰績，當然會有些微的負面影響。

丹尼爾／製表

自2013年起，有越來越多的大聯盟球隊開始採納Tango等人的論點，開始把重砲手排在第二棒的位子。2013年，大聯盟的一、二兩棒的OPS都是0.719，雖然還是遠低於第三棒的0.799和第四棒的0.789，但已經開始高於聯盟平均的0.714，顯示「好打者往前排」的原則，已開始成為主流。2015年，聯盟第二棒的OPS（0.752）超越了第五棒（0.742），到了2022年，第二棒的攻擊產出超過了第四棒，成為打線上火力第二兇猛的棒次，僅次於第三棒。去年球季，全聯盟第二棒的OPS高達0.785，首次登上打序中的第一名，比第一棒的0.770、第三棒的0.774，和第四棒的0.767都高上一些。雖然各隊的排棒邏輯仍有個別差異，但很顯然，大聯盟隊伍的總教練把有長打能力的砲手放在第二棒，已是越來越常見的現象，而過去流行的二棒犧牲觸擊戰術，也幾乎在大聯盟絕跡了。

丹尼爾／製表

回過頭來看中職各隊的棒次排法，參考今年中職上半季各隊的棒次安排和各棒次的OPS+，可以發現，統一獅和中信兄弟是排得最有效率的兩隊。中信兄弟從第一棒到第六棒，棒棒是強棒，雖然後段棒次的進攻表現偏弱，但至少是在有限的團隊戰力條件，將有能力的強打者盡可能往前擺。而上半季冠軍的統一獅，則是中職唯一一支跟上美職潮流、將陣中主力打者放在第二棒的球隊，且後續的三、四、五棒，也能有效串連攻勢。樂天桃猿和台鋼雄鷹的第一棒表現都非常出色，中心打線也有正常的火力輸出，雖然這兩隊第二棒的整體數據是低於聯盟平均，但近期這兩隊擔綱二棒的林立（OPS+ 133）和陳文杰（OPS+ 100）都是隊上的強棒之一，甚至台鋼的超強洋砲魔鷹（OPS+ 182）也曾在少數比賽被排在二棒，顯示這兩隊的排棒思維也不算傳統，並沒有侷限於偏好助攻型的第二棒。

至於上半季打擊火力較弱的味全龍和富邦悍將，則都有開路先鋒火力貧弱的大問題。味全龍最常擔綱前兩棒的李凱威、林孝程、張祐銘、郭天信，僅李凱威的OPS略高於聯盟平均，整條打線中，也只有目前主要扛四棒的吉力吉撈．鞏冠（OPS+ 114）較有長打威脅。而富邦悍將雖然比味全龍的得分能力好上一些，但在新思維的棒次排法中被認為最為重要的第一、第二、第四棒，進攻產出都極為低落。這當然與常駐第一棒的李宗賢（OPS+ 80）和陣中主砲李宗賢（OPS+ 58）表現不如預期有關，但悍將第二棒的選擇顯然過度注重速度與助攻功能性（二棒打席數最多的池恩齊，上壘率並不差，但長打能力明顯不足），前段棒次就只有本季表現超水準的王正棠（OPS+ 150）獨挑大樑。較傳統的排棒邏輯，和不夠靈活的陣容安排，其實並沒有將悍將打線的潛力完全發揮。

所以，張育成加入悍將打線後，最理想的棒次會是哪一棒？按照球迷的輿論和教練團的說法，由張育成扛起第四棒，可能性應該最大，理論上，這沒有什麼問題。但另一方面，即使只看半個球季，第二棒的打擊機會仍然會比第四棒多上一些，也保證第一局就可以站上打擊區。那麼，何不跟上美職的排棒潮流，讓張育成固定擔任強力第二棒，這樣不僅讓球迷多看幾次張育成打擊，也自然可以減少前段棒次使用犧牲觸擊的次數，以更為強攻的球風爭奪下半季冠軍。以悍將的陣容，絕對有這個本錢，端看教練團是否願意改變既有的排棒模式了。