狂批洋基打擊太爛 賈吉私人教練申克聲名大噪

申克(Richard Schenck)是一位私人打擊教練,原本在江湖名不見經傳,但因徒弟賈吉(Aaron Judge)轟出史詩級的單季62轟紀錄揚名立萬。如今,他批評紐約洋基隊的球員打擊表現爛透了!一石激起千層浪,引發廣大迴響,甚至有激情球迷要求洋基隊換打擊教練,欲邀申克出山來調教洋基打線,後續有什麼發生?讓我們繼續看下去。

賈吉從菜鳥新人開始,就一直聘請申克擔任私人教練,這位教頭也不負所托協助他登頂美聯全壘打王、MVP。只是人紅是非多,他在社群媒體 X 的一言一行也被放大,包括對洋基隊進攻的嚴厲批評,以「糟糕」一詞形容。實際這也不怪申克,洋基隊在近19場比賽輸13場頗為難堪。這段時間,賈吉的打擊率高達3成67,包含7發全壘打,然而其餘球員乏善可陳。申克對賈吉而言地位崇高,公開稱他是「改變自己生涯的人」,將長打實力歸功於老教頭。只是,申克地位僅止於此,洋基隊高層肯定不愛外人說嘴,也不想被批評不懂指導球員。此人是否言過其實,我們不妨來瞭解一下申克的背景。

最近申克接受播客節目訪問時,直指洋基隊的球員打擊爛透了!此言在社群掀起一陣波瀾,認同者紛紛發聲要求洋基聘請這位特教替打線把脈。

賈吉對申克高度依賴,每當球季中失去絕佳狀態時,立即聯繫恩師解決問題。相對地,申克以獨特的教學風格著稱,還有一個教練人(Teacherman)的封號。只是,綜觀其生涯可從未在職業棒壇打過球,他如何成為受人尊敬的教練?回顧歷史,申克的確打過棒球但並未獲得成功,2000年代初因小兒子布蘭登(Brandon)剛進高中校隊,打擊表現欠佳苦苦挣扎。為了幫助自己骨肉,申克仔細研究當時最強的打擊好手邦茲(Barry Bonds),從此開始燃燒熱情,並漸漸將打擊訓練轉成全職。他足足兩年一遍又一遍看邦茲打擊影片,逐漸掌握出訣竅。布蘭登在父親調教下,成為高中校隊最出色的打擊手,客戶名單也跟著增加。

