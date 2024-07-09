狂批洋基打擊太爛 賈吉私人教練申克聲名大噪

申克（Richard Schenck）是一位私人打擊教練，原本在江湖名不見經傳，但因徒弟賈吉（Aaron Judge）轟出史詩級的單季62轟紀錄揚名立萬。如今，他批評紐約洋基隊的球員打擊表現爛透了！一石激起千層浪，引發廣大迴響，甚至有激情球迷要求洋基隊換打擊教練，欲邀申克出山來調教洋基打線，後續有什麼發生？讓我們繼續看下去。

賈吉從菜鳥新人開始，就一直聘請申克擔任私人教練，這位教頭也不負所托協助他登頂美聯全壘打王、MVP。只是人紅是非多，他在社群媒體 X 的一言一行也被放大，包括對洋基隊進攻的嚴厲批評，以「糟糕」一詞形容。實際這也不怪申克，洋基隊在近19場比賽輸13場頗為難堪。這段時間，賈吉的打擊率高達3成67，包含7發全壘打，然而其餘球員乏善可陳。申克對賈吉而言地位崇高，公開稱他是「改變自己生涯的人」，將長打實力歸功於老教頭。只是，申克地位僅止於此，洋基隊高層肯定不愛外人說嘴，也不想被批評不懂指導球員。此人是否言過其實，我們不妨來瞭解一下申克的背景。

最近申克接受播客節目訪問時，直指洋基隊的球員打擊爛透了！此言在社群掀起一陣波瀾，認同者紛紛發聲要求洋基聘請這位特教替打線把脈。 擷圖申克YouTube個人頻道

賈吉對申克高度依賴，每當球季中失去絕佳狀態時，立即聯繫恩師解決問題。相對地，申克以獨特的教學風格著稱，還有一個教練人（Teacherman）的封號。只是，綜觀其生涯可從未在職業棒壇打過球，他如何成為受人尊敬的教練？回顧歷史，申克的確打過棒球但並未獲得成功，2000年代初因小兒子布蘭登（Brandon）剛進高中校隊，打擊表現欠佳苦苦挣扎。為了幫助自己骨肉，申克仔細研究當時最強的打擊好手邦茲（Barry Bonds），從此開始燃燒熱情，並漸漸將打擊訓練轉成全職。他足足兩年一遍又一遍看邦茲打擊影片，逐漸掌握出訣竅。布蘭登在父親調教下，成為高中校隊最出色的打擊手，客戶名單也跟著增加。

A great example of excellence. Versus. What mlb teaches.



Devers stays back on his rear leg as he moves forward like all the greats. He launches the bat from back by tilting the pelvis rearward



Derosa shifts his weight forward before launch. He rotates the pelvis and pushes… pic.twitter.com/4ev2sIPwK6 — Richard Schenck, JFD PPP LQC TTE 🙂 (@Teacherman1986) July 8, 2024

申克在個人推特比較紅襪打者瑞佛斯(左)和前勇士打者德羅沙(右)的打擊姿勢。 影片來源。申克個人推特

申克在密蘇里州的聖彼德斯（St. Peters）開設名為教練人的棒球教學中心，還成為一位成功的短影音製作人（YouTuber），然而一炮而紅還是教出賈吉這一位徒弟。身材高大的賈吉，自登上大聯盟就有三振率過高的毛病，遂聽經紀人馬特蘭加（Dave Matranga）建議找申克診斷。雙方經一系列調整，申克修改其揮棒姿勢，賈吉也從此脫胎換骨，2017年完整新人年打擊率2成84、52支全壘打。兩人合作可說是大獲成功，2022年賈吉每隔一個禮拜就找申克訓練至今，包括2022年以62轟囊括全壘打王、MVP，也是老教練陪伴的成果。

從此之後，申克可說是聲名大噪，各方邀約不斷，包括底特律老虎隊第九輪新人卡本特（Kerry Carpenter），2022年出賽31場，2023年成固定先發繳出.278/.340/.471的打擊三圍，OPS整體攻擊指數達到.811，迅速進步亦歸功於申克。卡本特是2022年起接受特訓，他在2A層級63場比賽，打擊三圍來到.304/.359/.646、OPS達1.005，晉升3A後35場比賽是.331/.420/.644，OPS達到了1.064。2023年大聯盟球季，卡本特在出賽100場以上的老虎隊打者中，打擊率、上壘率、長打率和OPS均名列前茅。若你認為這算特例，就看看老虎隊整體進攻，包括打擊率、上壘率、長打率和OPS在大聯盟隊伍排名倒數五名附近。

除了賈吉以外，底特律老虎隊的球員卡本特，也因為獲得申克傳授技巧而快速從小聯盟晉升，並成為陣中進攻效率最好的球員。 美聯社資料照片

或許真的是神助攻，以致於申克頻頻以大師身份高談闊論，包括在洋基隊的播客（Podcast）Bronx Pinstripes露臉，談論自身指導大聯盟球員的經驗，並毫不留情批評洋基和老虎隊的打擊教練組。申克告訴主持人 Andrew Rotondi，儘管沒打算在大聯盟謀得一官半職，但對從沒人詢問他的意願感到驚訝。節目播出後，洋基的打線和教練頓時成為箭靶，激動球迷透過社群媒體頻頻發聲，要求高層邀請申克替打線診斷，嘗試活絡進攻效率。也許，申克教出賈吉有一定本事，儘管至今他的教學方式仍受到傳統人士一派嗤之以鼻，但隨著一位又一位球員出師、繳出佳績後，未來申克難保不會以非棒球人的身份加入大聯盟。