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狂批洋基打擊太爛 賈吉私人教練申克聲名大噪

聯合新聞網／ 陳光立
申克(右)教導過無數的棒球選手，也在 YouTube影音頻道拍攝短片，真正讓他成名的是協助賈吉(左)打擊脫胎換骨，成為紐約洋基隊看板人物。 擷圖自賈吉個人推特
申克(右)教導過無數的棒球選手，也在 YouTube影音頻道拍攝短片，真正讓他成名的是協助賈吉(左)打擊脫胎換骨，成為紐約洋基隊看板人物。 擷圖自賈吉個人推特

申克（Richard Schenck）是一位私人打擊教練，原本在江湖名不見經傳，但因徒弟賈吉（Aaron Judge）轟出史詩級的單季62轟紀錄揚名立萬。如今，他批評紐約洋基隊的球員打擊表現爛透了！一石激起千層浪，引發廣大迴響，甚至有激情球迷要求洋基隊換打擊教練，欲邀申克出山來調教洋基打線，後續有什麼發生？讓我們繼續看下去。

賈吉從菜鳥新人開始，就一直聘請申克擔任私人教練，這位教頭也不負所托協助他登頂美聯全壘打王、MVP。只是人紅是非多，他在社群媒體 X 的一言一行也被放大，包括對洋基隊進攻的嚴厲批評，以「糟糕」一詞形容。實際這也不怪申克，洋基隊在近19場比賽輸13場頗為難堪。這段時間，賈吉的打擊率高達3成67，包含7發全壘打，然而其餘球員乏善可陳。申克對賈吉而言地位崇高，公開稱他是「改變自己生涯的人」，將長打實力歸功於老教頭。只是，申克地位僅止於此，洋基隊高層肯定不愛外人說嘴，也不想被批評不懂指導球員。此人是否言過其實，我們不妨來瞭解一下申克的背景。

最近申克接受播客節目訪問時，直指洋基隊的球員打擊爛透了！此言在社群掀起一陣波瀾，認同者紛紛發聲要求洋基聘請這位特教替打線把脈。 擷圖申克YouTube個人頻道
最近申克接受播客節目訪問時，直指洋基隊的球員打擊爛透了！此言在社群掀起一陣波瀾，認同者紛紛發聲要求洋基聘請這位特教替打線把脈。 擷圖申克YouTube個人頻道

賈吉對申克高度依賴，每當球季中失去絕佳狀態時，立即聯繫恩師解決問題。相對地，申克以獨特的教學風格著稱，還有一個教練人（Teacherman）的封號。只是，綜觀其生涯可從未在職業棒壇打過球，他如何成為受人尊敬的教練？回顧歷史，申克的確打過棒球但並未獲得成功，2000年代初因小兒子布蘭登（Brandon）剛進高中校隊，打擊表現欠佳苦苦挣扎。為了幫助自己骨肉，申克仔細研究當時最強的打擊好手邦茲（Barry Bonds），從此開始燃燒熱情，並漸漸將打擊訓練轉成全職。他足足兩年一遍又一遍看邦茲打擊影片，逐漸掌握出訣竅。布蘭登在父親調教下，成為高中校隊最出色的打擊手，客戶名單也跟著增加。

申克在個人推特比較紅襪打者瑞佛斯(左)和前勇士打者德羅沙(右)的打擊姿勢。 影片來源。申克個人推特

申克在密蘇里州的聖彼德斯（St. Peters）開設名為教練人的棒球教學中心，還成為一位成功的短影音製作人（YouTuber），然而一炮而紅還是教出賈吉這一位徒弟。身材高大的賈吉，自登上大聯盟就有三振率過高的毛病，遂聽經紀人馬特蘭加（Dave Matranga）建議找申克診斷。雙方經一系列調整，申克修改其揮棒姿勢，賈吉也從此脫胎換骨，2017年完整新人年打擊率2成84、52支全壘打。兩人合作可說是大獲成功，2022年賈吉每隔一個禮拜就找申克訓練至今，包括2022年以62轟囊括全壘打王、MVP，也是老教練陪伴的成果。

從此之後，申克可說是聲名大噪，各方邀約不斷，包括底特律老虎隊第九輪新人卡本特（Kerry Carpenter），2022年出賽31場，2023年成固定先發繳出.278/.340/.471的打擊三圍，OPS整體攻擊指數達到.811，迅速進步亦歸功於申克。卡本特是2022年起接受特訓，他在2A層級63場比賽，打擊三圍來到.304/.359/.646、OPS達1.005，晉升3A後35場比賽是.331/.420/.644，OPS達到了1.064。2023年大聯盟球季，卡本特在出賽100場以上的老虎隊打者中，打擊率、上壘率、長打率和OPS均名列前茅。若你認為這算特例，就看看老虎隊整體進攻，包括打擊率、上壘率、長打率和OPS在大聯盟隊伍排名倒數五名附近。

除了賈吉以外，底特律老虎隊的球員卡本特，也因為獲得申克傳授技巧而快速從小聯盟晉升，並成為陣中進攻效率最好的球員。 美聯社資料照片
除了賈吉以外，底特律老虎隊的球員卡本特，也因為獲得申克傳授技巧而快速從小聯盟晉升，並成為陣中進攻效率最好的球員。 美聯社資料照片

或許真的是神助攻，以致於申克頻頻以大師身份高談闊論，包括在洋基隊的播客（Podcast）Bronx Pinstripes露臉，談論自身指導大聯盟球員的經驗，並毫不留情批評洋基和老虎隊的打擊教練組。申克告訴主持人 Andrew Rotondi，儘管沒打算在大聯盟謀得一官半職，但對從沒人詢問他的意願感到驚訝。節目播出後，洋基的打線和教練頓時成為箭靶，激動球迷透過社群媒體頻頻發聲，要求高層邀請申克替打線診斷，嘗試活絡進攻效率。也許，申克教出賈吉有一定本事，儘管至今他的教學方式仍受到傳統人士一派嗤之以鼻，但隨著一位又一位球員出師、繳出佳績後，未來申克難保不會以非棒球人的身份加入大聯盟。

MLB MLB專欄 美國職棒 賈吉

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