日職／先發三本柱瓦解 明星賽霸榜是火腿最後高光時刻？

如同中職的中信，今年日職的明星賽球迷票選部分，包括先發、中繼、後援投手的山崎福也、河野竜生、田中正義，捕手、一到三壘手及游擊手的田宮裕涼、馬丁尼茲（Ariel Martinez）、上川畑大悟、郡司裕也及水野達稀，加上外野手的万波中正，除了DH之外，洋聯的其他9個位置都由火腿的球員包辦，會出現這種現象一方面是由於明星賽第一場是在火腿主場ES CON FIELD舉辦，另一個原因就是現實面的戰績了。

今年是新庄剛志擔任火腿監督的第3年，從4月底到5月底的這段期間，火腿穩定地在洋聯第2名的位置， 5月底之後遭遇到羅德的強烈追趕糾纏，但大部分時間仍維持在第2名，比起前兩年球季開打沒多久就趴在後段班起不來，甚至早早墊底的狀況好上太多，因此在明星賽投票期間吸引許多球迷的踴躍投票，讓火腿球員能夠在各個位置上霸榜。

不過明星賽球迷投票截止後，火腿的戰績卻一路下滑，6月23日開始的11場比賽只打出1勝1和9敗，導致目前的戰績變成34勝37敗5和，不僅已花完貯金(勝多於敗場次)，排名也跌落到第5名，雖然與墊底的西武有多達12場勝差，不必太擔心連3年墊底，與第3名的歐力士的勝差也只有0.5場，隨時可能重回前段班，但球隊狀況很差，就怕會從此一蹶不振。

戰績變差的主因是先發投手群的連環爆，球季前半段的3到5月，火腿的團隊投手防禦率都在聯盟排第3，分成先發及後援投手部分亦同，加上同樣排在聯盟前段的得分能力，戰績可以好到一度與軟銀只差4場勝差是十分合理的，不過進入到6月，團隊投手防禦率單月超過3.0，只贏過羅德，先發、後援投手表現一樣都是倒數第2名，7月進行5場比賽就丟掉25分，其中先發投手的表現更是崩盤，防禦率高達5.13，後援投手的2.70則回到應有的水準。

伊藤大海近兩場先發都挨轟，且都沒有優質先發。 擷圖自日本火腿FB官方粉絲團

今年先發表現優異的北山亘基，進入6月就因為左腳中指骨折而進入傷兵名單，他先發7場拿到4勝1敗，防禦率僅2.85，傷退影響了火腿的先發輪值；季前行使自由球員資格，從歐力士轉到火腿，並獲得洋聯明星賽先發投手最高票的山崎福也，到5月結束時是6連勝中，但6月彷彿變了個人，先發4場只有2敗，單月防禦率破5.0，29日被下放二軍。

洋聯明星賽先發投手票選第一名的山崎福也，6月防禦率破5，月底被下放至二軍。 擷圖自日本火腿FB官方粉絲團

繼山崎之後，加藤貴之在6月底連兩場投不到6局，還中止了連續54又2/3局沒有保送的紀錄，因此在7月一開始的1日就被下放二軍，球季開幕時的先發三本柱只剩下伊藤大海，但伊藤似乎也苦撐不住，前12場先發優質先發率高達8成3的他，在近兩場先發不但沒有優質先發，還慘遭2連敗，分別失4分及5分，且都被打全壘打，現今先發輪值的其他投手如上原健太、金村尚真等都還不穩定，要如何重建先發投手，是新庄監督能否帶領火腿觸底反彈，打進帶兵後首次季後賽的最大難題。