瓊斯盃中華藍白都遭日本打爆 台灣女籃自我封閉停滯20年

7月6日瓊斯盃女籃賽，日本U22女籃國家隊97：46大勝中華藍51分。7月7日日本U22女籃國家隊再以94：42大勝中華白52分。

地主兩支中華女籃精英國手在自家舞台瓊斯盃女籃，被日本U22國家隊血洗兩場，幾個紀錄非常慘痛。

1、中華藍白兩支女籃國家隊都輸至少50分。

2、中華藍白兩支女籃國家隊兩場球一共發生63次失誤。

3、日本U22女籃國家隊兩場球抄截42次。

4、兩場球中華女籃一共輸了103分。

5、中華女籃旅外球星都歸隊，林育庭、彭詩晴(中華藍)，黃柔甄(中華白)三大主力都在陣中。

主力後衛彭詩晴(左)旅外多年，返台為中華藍效力，但還是沒能帶來改變。 中華籃協提供

中華藍、白兩隊，球員身材、球技、能力都沒有「輸分差距」那麼大，但中日女籃打起來，日本女籃一對一防守、壓迫強度、攻防轉換、球員跑動+掩護，以及最重要的團隊合作默契和投籃準頭，高下立判。兩支中華女籃不但控球推進困難，傳導艱澀，連以往最基本戰術跑動、傳接球、投籃都被日本女籃壓迫防守逼到失去信心，節奏大亂。

這不是中華藍、白女籃真正實力，但遇上日本女籃展現強大防守防力和壓迫性，台灣女籃習慣的打球方式和比賽風格馬上被世界級日本女籃壓迫到近乎「窒息」，最終被打趴。

台灣女籃過去20年訓練、打法、防守強度和攻防轉換節奏都已經成為慣性，教練執教習慣、觀念、訓練、強度甚至沒能跟上亞籃、世界女籃節奏，2024瓊斯盃這兩場慘敗，輸得叫人「無言以對」。

我會從「教練」角度去看這兩場慘敗，從自己開始檢討，為比賽做出承擔，替球員請命，台灣女籃改革、提升得真正面對問題，才能正確解決問題。

這兩場慘敗已經不只是WSBL女籃聯賽強度、規格、水準問題，台灣女籃長期缺乏競爭力，關注度又低，四支WSBL企業球隊只有關著門自己玩，走不出去更看不見自己，球員能力停滯，教練觀念、訓練、打法和世界觀沒有突破，現在在瓊斯盃女籃被日本U22女籃國家隊打穿手腳。

雖然太晚覺醒，但此時覺悟痛定思痛，從基層訓練、打法、強度、要求等基本動作著手改善，積極突破，還能迎頭趕上。即使看見日本女籃早已超越亞洲，成為世界頂尖球隊之一，台灣女籃過去10年並沒有在日本女籃身上學到什麼，得到啟發。即使國際資訊豐富完整，台灣女籃同步看見世界女籃趨勢、打法、強度、節奏，但台灣女籃過去20年卻還是躺在那裡。

2017世大運中華女籃在地主球迷面前摘下銅牌，舉國歡騰。2023世大運中華大專女籃跟芬蘭爭銅失手，只獲第四，但還是滿足了台灣人對奪牌和名次的虛榮與渴望。

事實上，世大運女籃競技層次太低，根本不需要如此重視。2023杭州亞運中華女籃止步八強，但2010、2014、2018年三屆亞運中華女籃都打進亞運四強，奪牌只差臨門一腳，還是讓台灣女籃沒能真正看見自己，甚至以為女籃在亞洲、亞運仍是奪牌主力項目。

台灣女籃所有錯覺和退化都源自「自我封閉」，台灣人一心只想著「讓世界看見台灣」，卻沒能「看見自己，看見世界」，跟上世界級腳步和進化。

台灣女籃停滯多年，自我封閉，已經完全跟不上亞籃、世界女籃趨勢打法。 中華籃協提供

慘敗很痛，痛就要改變，痛定思痛，教練要完全承擔，為球員解套，從基層訓練和基本功、打法、防守強度、速度著手，台灣女籃球員天賦、身材、條件、能力都沒有那麼差。