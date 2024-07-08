進擊的紅襪殺回競爭圈 吉田正尚打擊復甦成關鍵

紅襪在2018年贏得本世紀第四座總冠軍（全大聯盟最多）後，不但沒有建立起長年的霸權，反倒隨著奪冠功臣接連出走慢慢走向分崩離析。由於確定續約無望，MVP外野手貝茲（Mookie Betts）在隔年球季結束後就被紅襪跟塞揚獎得主普萊斯（David Price）打包交易到道奇。自家養成的王牌投手羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）在取得自由球員資格後也選擇琵琶別抱。打完2022年球季，紅襪更是一口氣少了游擊手波賈茲（Xander Bogaerts）、DH馬丁尼茲（J.D. Martinez）與投手伊瓦迪（Nathan Eovaldi）三大球星。在今年季前將巨投塞爾（Chris Sale）交易到勇士後，當年的奪冠班底如今就只剩下三壘手狄佛斯（Rafael Devers）一人。

這些年紅襪高層不是沒有試圖挖角明星球員——前年重金簽下前洛磯明星游擊手史托瑞（Trevor Story）就是其中一次失敗的嘗試。但總的來說，這幾年紅襪的建隊大方向還是以養成自家年輕球員為主。這使得他們的團隊薪資從2018年奪冠時的全聯盟榜首逐年下滑到今年的第12（1.76億美金，下同）。這個數字不僅遠低於以3.03億排名全聯盟第二的世仇洋基，也不及同區的新興球隊藍鳥（2.22億，第7）。由於紅襪既沒有光芒的神奇改造球員能力，又不像金鶯大破之後迎來大立，竟每況愈下到成了近五年美聯東區墊底最多次（三次）的球隊。

史托瑞加入紅襪之後，表現是一年不如一年，本季只打8場就受傷，還沒有打出半支全壘打。 美聯社資料照片

直到今年年輕球員紛紛嶄露頭角後，紅襪才終於有了點強隊的樣子，並且靠月初的五連勝擠上外卡榜吊車尾的位置。他們培養多年的第一輪指名投手豪克（Tanner Houck）本季靠新學會的指叉球躋身一線強投，與同一年選上的克勞佛（Kutter Crawford）組成可靠的一二號先發投手組合。目前紅襪不僅團隊防禦率3.66位居美聯第四，而且跟前三的水手（3.55）、金鶯（3.58）及洋基（3.59）也在伯仲之間。野手方面同樣有年輕球員開花結果——打守跑俱佳的外野手杜蘭（Jarren Duran）不僅勝場貢獻值高居美聯第四，還與季中被扶正的二年級游擊手漢彌爾頓（David Hamilton）雙雙突破20盜，成為聯盟中首屈一指的一二棒開路先鋒，上個月兩人還聯手盜到洋基捕手懷疑人生——單場演出六次盜壘。。

但即便子弟兵表現出色，紅襪目前打進季後賽的機率仍然不到五成。想要拿下一席外卡（分區冠軍顯然希望渺茫），不論投手或進攻火力都大有改善空間。不過紅襪農場上雖然不乏可以交易的潛力新秀（目前有兩人排在新秀榜前15名），但魚與熊掌不可兼得。紅襪高層如果真打算放手一搏，多半也只能鎖定先發投手。至於加強進攻火力，仍有待自家球員拿出更好的表現。而他們最抱期望的顯然是打第二年的吉田正尚。

紅襪想打進季後賽大概只能拚外卡，不過也要多贏幾場洋基和金鶯才有士氣和競爭力。 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

開高走低最足以形容去年吉田正尚的表現。上半季結束時吉田的打擊三圍高達.316/.382/.492，OPS .874還站上美聯第5名，可說完全跌破原不看好紅襪以5年9000萬高價（外加一千多萬入札金）簽下吉田的眾人眼鏡。然而進入下半季後不知是被投手逮到弱點或是體力不支，吉田的OPS竟大幅下滑到美聯倒數第9（.663）。再加上守備不佳的缺陷暴露無遺——總教練柯拉（Alex Cora）甚至公開表示吉田越少上場守外野越好，結果這一季吉田的定位就只能以DH為主。

球季一開始，吉田似乎未能走出去年下半季的陰霾。在月底對小熊的比賽打出單場五支四之前，他的打擊三圍只有.233/.317/.342。偏偏此時的吉田禍不單行又拉傷了左拇指，一度可能會因為開刀長期缺陣。幸而後續醫師評估無須手術才在六月中回到場上。然而這半個月裡吉田的打擊完全沒有起色，OPS掉到.533不說，他現階段最大的強項——打擊率也只有兩成。如果吉田表現一直如此不振，紅襪絕無法繼續留他在DH位置上。

從去年球季的表現來看，吉田正尚是相當有實力的打者，只是在調整上需要加快腳步。 影片來源：美國職棒 YouTube官方頻道

幸而這個月開始吉田的打擊終於有了起色。先是在對馬林魚的比賽中單場擊出三隻安打，這也是他自四月底後首次單場三安。隔天吉田又追加兩隻安打，完成連三場比賽13打數7安打的佳績，唯一美中不足的是七隻安打全都是一壘安打。直到上週六吉田復出後的首發全壘打才終於開張，而且這發兩分全壘打來得十分及時——在九局上半兩出局之時，吉田適時發揮了他最被器重的打擊能力，先是從2好0壞的絕對劣勢凹到滿球數，最終更一棒將96英哩的快速球轟出洋基球場右外野幫助1:3落後的紅襪追平比數。紅襪最後靠新秀拉菲拉（Ceddanne Rafaela）在十局上的致勝全壘打拿下五連勝，也讓他們與陷入低潮的洋基勝差縮小到只有四場半。

經過將近一年的失落，跑回休息區的吉田再次成為紅襪的致勝英雄。接下來紅襪仍需要他打出更多像這場比賽的好表現，才能與金鶯、洋基兩強一爭雄長，進而重返季後賽及當年的榮耀。