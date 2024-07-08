中職／悍將選秀第2輪投手不振魔咒 有待張奕來突破

富邦悍將在這6年選秀第2輪總共選了5名投手，以過往的例子來看，這些投手發展並不好，今年富邦在第2輪指名前旅日投手張奕，能否突破隊史選秀「第2輪投手不振」魔咒，有待時間驗證。

2019年選秀富邦在第2輪指名北市大左投朱益生，他在平鎮高中就小有名氣，關鍵比賽幾乎都是他在投，但他加盟富邦隔年就動左手肘韌帶置換手術，進入漫長復健期，傷癒復出卻遲遲無法找回投球手感，球速一度只剩130公里，生涯不曾在一軍亮相，去年球季結束遭釋出，24歲就離開職棒圈，二軍生涯累計投了28.2局，防禦率高達10.67。

朱益生在三級棒球和業餘時期就是超級強投，可惜加入富邦之後在隔年就受傷開刀，後來不但沒有升上一軍，還遭到球團釋出。 圖／富邦悍將提供

朱益生的高中同學，包括古林睿煬、戴培峰、林靖凱、江坤宇、林靖凱、王博玄，目前都在中職活躍。

前旅日投手郭俊麟報名2020年選秀，在選秀前夕他就宣告將動右手肘韌帶置換手術，最快得等到2021年下半季才會重返球場，不過富邦依舊在第2輪指名郭俊麟，算是一筆存在高風險的投資。

正如時間表所定，郭俊麟在2021年下半季末升上一軍，一直到2023年球季結束離開球隊，郭俊麟總計出賽40場，其中24場先發，共投148局，戰績5勝14敗1次中繼成功，防禦率5.05、被打擊率0.301、每局被上壘率1.57，考量到近年中職採用「不彈球」，郭俊麟在富邦繳出這張成績單應該不能算及格。

郭俊麟在悍將時期出賽40場，只有24場先發，整體表現不是很理想。 聯合報系資料照片

2023年底台鋼雄鷹在第2次擴編選秀指名郭俊麟，再用郭俊麟當交易籌碼，向統一獅換來左投江承諺，結果江承諺一躍成為台鋼主力先發投手，郭俊麟來到統一獅也獲得重用，雖然投球內容平平，不過吃下不少局數，沒有功勞也有苦勞，算是一筆各取所需的交易。

2022年選秀富邦在第2輪挑走台體大右投潘奕誠，在這麼前面順位挑選名氣不大，又沒有多少實戰成績的投手，在球界引起不少討論，果然在加盟富邦後，潘奕誠成長幅度不如預期，不但還沒在一軍亮相，這幾年他在二軍累計投了94局送出57次四死球，只投出34次三振，控球並不理想，防禦率5.27和每局被上壘率1.66也差強人意，今年他在二軍最快球速只有143公里，上一軍的日子遙遙無期。

去年選秀富邦在第2輪挑嘉義大學左投陳聖文，他奪得當年度甲組成棒春季聯賽三振王，備受球團期待，一進職棒就被拉上一軍開箱投2場，但他在二軍養成卻嚴重卡關，去年至今在二軍累計投25.1局，奉送多達21次四死球，防禦率9.24、每局被上壘率2.09，投球內容慘不忍睹，而且陳聖文和潘奕誠一樣，在二軍最快球速只有143公里，兩人直球均速恐怕不到140公里，如果沒有特殊之處，短時間應該很難上一軍。

富邦在去年第二輪選進陳聖文，稍後以簽約金410萬元附帶激勵獎金70萬元、一軍月薪9萬元的1.5年合約將他簽下，但至今養成也是不符合期待。 圖／富邦悍將隊提供

今年選秀第2輪富邦再度將籌碼壓在投手身上，這次挑的是前旅日投手張奕，他曾在世界12強賽大放異彩，也曾在日職頻飆火球，但那都是過去式了，沒有人會懷疑張奕的實力、能耐和決心，但他必須證明在中職漫長賽季及炎熱氣候考驗，還能健康而穩定地出賽，他的肩膀能否負荷比賽強度，絕對是一大挑戰，如果舊傷無礙又能持續上場，富邦就算賺到了，相反地，如果肩膀無法負荷成為不定時炸彈，對張奕和球團來說都很頭痛。

從朱益生、郭俊麟、潘奕誠、陳聖文到張奕，近6年選秀第2輪富邦就帶走5名投手，但他們不是受到傷勢困擾就是養成不如預期，富邦選秀「第2輪投手不振」魔咒，有待張奕來突破。