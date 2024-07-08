日職／罕見季中補2新洋砲 巨人相隔4年爭冠大動作

讀賣巨人隊近來補強動作頻頻，繼赫南德茲（Elier Hernández）之後再補一名外籍內野手孟提斯（Coco Montes），相當罕見地在球季中補進2名新洋砲，目的就是希望增強攻擊火力，在球季後半段全力大反攻。

巨人隊這次接連的戰力增補很大的原因在於當家球星坂本勇人陷入大低潮，已經下二軍進行調整。巨人隊將四棒岡本和真調往三壘，捕手大城卓三轉往一壘，游擊由門脇誠、泉口友汰等人鎮守，不過兩人打擊率都偏低，只有2成出頭，造成了攻擊容易出現斷層，因而將補強重點擺在內野洋砲。

坂本勇人今年出賽61場，不過只有0.234打擊率、4支全壘打、18分打點，OPS低到只有0.590，六月份44打數只有17支安打，打擊率0.159，還有4次雙殺打，監督阿部慎之助再也無法容忍，因此在6月22日之後將他下放二軍調整。不過阿部慎之助非常清楚，到了球季尾聲爭冠的關鍵時刻，坂本勇人豐富的經驗勢必需要倚重，因此在這段時間選擇找外籍洋將來填補戰力，而至今的效果相當出色，幫助巨人保持在央聯的爭冠圈之中。

坂本勇人竟然遭巨人下放二軍調整，可見他的打擊狀況實在是太差了。 聯合報系資料照片

赫南德茲至今一軍出賽29場比賽，繳出0.359打擊率、5支全壘打、18分打點的優異成績，OPS高達0.943，比起陣中主砲岡本和真、丸佳浩的0.802更高。尤其是交流戰，赫南德茲打擊率0.342高居全隊第一，25支安打也在12球團居第二，他的適時加盟活絡了巨人打線，可說是一場及時雨。

赫南德茲（Elier Hernández）的年薪僅僅5,000萬日圓，比起歐多爾與巨人簽約時的2億日圓年薪，可說CP值相當高，而赫南德茲的成功範例當然會讓巨人球團對於接下來的另一名洋砲更添信心，更何況孟提斯無論在去年的3A或是冬季聯盟成績比赫南德茲更出色，也讓巨人球迷期待在球季後半段的反攻能夠增添新的攻擊武器。

孟提斯（Coco Montes）今年在3A締造了0.335打擊率、9支全壘打、47分打點的優異成績，曾在3A有過連續兩年20轟的紀錄，屬於巧打型的中長距離打者，加上內野各個位置都能守，因而被巨人隊相中。本季巨人的外籍洋砲最大補強原本是季前找來的大聯盟10年生涯累積178支全壘打的歐多爾（Rougned Odor），但沒想到他不僅在熱身賽打擊率不及2成，加上跑壘失誤，導致在球季前就因未進入開季一軍名單。最後歐多爾因為拒絕去二軍而與球團產生認知上的落差最後退團。巨人戰力因此出現空缺，球團展開動作在球季中獲得兩名新洋砲，希望能展開一搏。

孟提斯原屬洛磯球團，在去年球季曾短暫升上大聯盟，打擊率只有.184、38打數僅1支全壘打。不過他今年在3A表現不錯，成為巨人補強目標。 美聯社資料照片

巨人隊原本最大的課題在投手戰力，不過目前團隊防禦率2.46暫居中央聯盟第二，僅次於廣島隊的2.07，比起去年獲得大幅改善。團隊得分居中央聯盟第三名，整體戰績居第三名，與廣島只有2場勝差，因此馬不停蹄展開補強，希望能繼2020年之後、相隔4年重返聯盟優勝寶座。