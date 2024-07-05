喬治加入組成三巨頭 76人沒奪冠就算失敗！

費城76人今年夏天完成幾筆「爭冠」重要操作

1、四年2.12億美元簽下前快艇前鋒喬治

2、一年340萬美元老將底薪簽下老射手葛登

3、兩年1000萬美元續約替補中鋒佐蒙德

4、兩年1630萬美元留下前鋒烏布雷

76人今夏放走主力前鋒貝頓、哈里斯，放棄替補控佩恩、替補射手希爾德。76人目前有三名合約超過2億美元球星前鋒喬治、中鋒安比德、後衛麥克西，三名球星都有場均22分以上實力，都能持球都能單打也都可以做為戰術發起點和策應點。

替補角色球員76人同樣滿檔，替補前鋒保羅、考文頓、烏布雷都是主要輪換，運動能力和功能性都很強。葛登可以馬上填補希爾德射手位置，拉開空間，不佔球權，76人對替補控球需求性和戰術角色要求不高，2024第一輪第16順位選進來的菜鳥控球杜克大學麥肯可以勝任、培養。

76人在第一輪第16順位選進杜克大學好手麥肯(左)，應該是可以擔負起球隊未來的替補控球重任。 擷圖自76人官方推特

76人爭冠基本架構已經完成，更勝上季陣容，三名絕對核心球星，三人場均能合力攻下超過80分，聯盟第一。完整側翼和外線射手，替補中鋒籃板手都有，陣容中有至少三個持球點和攻勢發起點，剩下就看76人教練「老河」瑞佛斯如何整合團隊，打出最好防守，在關鍵時刻展現決勝能力。

儘管76人軍備升級，戰力球星規格拉高一檔，在東區幾乎可以跟NBA總冠軍塞爾蒂克一較高下，但等著看76人好戲或出糗聲音還是不少。老河執教用人能力和季後賽表現低迷一直是個罩門，另外就是安比德健康問題，至於喬治來了，他跟麥克西球權分配和戰術角色能不能完美契合，仍需要比賽、時間去調整。

76人在今年季後賽首輪就以2：4遭到尼克淘汰，實在是相當難堪的局面，新球季怎能不臥薪嚐膽來報仇雪恨呢？ 美聯社

76人組成三巨頭之後 可以確定幾件事

1、76人跟塞爾蒂克是新賽季兩大爭冠最熱門球隊，對76人來說新賽季目標至少打進東區決賽，標準再高一點：沒有奪冠就算失敗。

2、76人目前這套核心陣容只要健康，至少能有2-3年的奪冠窗口可以一起努力，養出默契，打出最佳團隊防守，過程中還可以修正、補強、保持競爭力。

3、安比德得到兩名最佳左右手，左護法喬治正處於生涯最顛峰，上季三分命中率4成13，投籃命中率4成7都是生涯最高規格表現。右護法麥克西上季季後賽場均29.8分，打爛仗一流，多樣進攻手段、高速突破穿透敵陣、改變比賽節奏都是聯盟第一檔，安比德已經沒有任何藉口不帶領76人奪冠。

喬治(左)對76人的助力應該會比哈登(右)更高，麥克西(中)可望打出生涯顛峰的成績。 美聯社資料照片

4、76人過去2-3年保持耐心，不斷修正，還能在有效控制豪華稅和團隊薪資情況下建構這樣一套陣容，76人總管莫雷這名數學籃球精算師確實取得相當成功，他完成自己部署和布局，剩就看老河表演和運氣。

5、老河執教用人一向高度倚重球星單打和核心主力，角色球員往往被遺忘或丟棄，季後賽面臨勝負壓力甚至還會更嚴重，更多只靠球星和主力陣容贏球，這也是老河生涯季後賽屢次崩盤或被翻盤主因，

76人為老河建構這套近乎完美爭冠陣容，老河同樣沒有任何藉口，沒有奪冠就是失敗，老河新賽季皮可能要繃緊一點。

NBA進入真正戰國時代，精采可期，變化無數，每一年都會有新的爭冠球隊誕生，費城76人極可能就是明年六月那個最終贏家。