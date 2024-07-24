中職／19歲一軍新鮮人 味全龍劉俊緯游擊大關新選擇

【撰文・鍾亞芳】

2023年選秀首輪獲味全龍指名，尚未經歷二軍賽事，今年就在一軍迎接開季，年僅19歲劉俊緯在球隊有需要時即時頂起游擊大關，打擊區繳出不俗戰力，期待吸收更多經驗，成為龍軍攻守俱佳游擊砲。

2023年中職新人選秀會味全第一輪指名內野手劉俊緯。聯合報系資料照

父親平時會收看大聯盟賽事，因為打壘球認識台北市東園國小棒球隊總教練賴敏男，在即將升上四年級時轉學到東園國小，「剛開始入隊時，覺得跟想像中不太一樣。」原本以為加入棒球隊，隨便守個位置就能打很多比賽，不過當時還是菜鳥，練球比例居多，教練為了讓這群小選手更有比賽感覺，除了讓他們站守位，還有打T座及跑位之類練習，透過實戰感訓練體會棒球樂趣，棒球種子在幼時劉俊緯心中扎根茁壯。

U18隊友啟蒙職棒夢 「半完成品」累積經驗

劉俊緯青棒時期就讀穀保家商，高二入選U18世界盃中華隊。聯合報系資料照

國小時課業不錯，升國中前面臨生涯選擇十字路口時，學校老師特地與父母詳談，確認未來發展方向，劉俊緯打定主意要在紅土綠草皮奮戰未來，家人全力支持。少棒、青少棒都有國手資歷，青棒時期就讀穀保家商，高二入選U18世界盃中華隊，結識各校頂尖好手，當時不少大一屆中華隊學長摩拳擦掌投入中職選秀，如黃保羅、曾子祐、林詔恩、宋嘉翔及黃劼希等人，曾並肩作戰隊友穿上職棒球衣挑戰台灣最高棒球殿堂，劉俊緯開始有了憧憬，也從學長選秀經驗中了解，什麼程度才能成為狀元，要在首輪獲得指名該有什麼實力，高中畢業後投入選秀，首輪就收到鮮紅龍軍遞來橄欖枝。

2023年選秀順利成為職棒選手，二軍還沒有比賽經驗就在2024年擠進一軍開季名單，因為熱身賽對手差不多都是一軍程度，能在一軍開季，心中沒有多餘興奮或緊張，更多是面對高強度新環境戒慎恐懼，「現在很像國一、高一時，剛到新環境的感覺，從國小到國中最大差異是場地，壘包之間距離更大了，投手丘也更遠了，需要時間適應；國中升高中是鋁棒變木棒、變化球比例變高；現在從高中進入職棒，變化球犀利度來到不同層級。」

清楚知道實力程度，因此更能以健康心態面對比賽中不如預期結果，「有時被三振了，可能面對某些投手比較好的球種，會知道有些變化球以我現在程度要選掉有難度，但有些球也知道不該這樣被三振，或是守備時知道有些球還沒辦法處理得很好、哪些球應該要處理卻沒做到。」初入職棒賽場難免心急想跟上學長腳步，另一方面也知道仍是需要琢磨「半完成品」，有賴更多訓練與實戰累積，雕刻出更強大實力。

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