法國成本屆選秀最大贏家 黃金世代稱霸全球指日可待

今年的NBA選秀梯次一般被預料為天賦不高的選秀小年，但是各隊積極交易選秀順位，以確保制服組能選到想要的潛力新秀來看，各隊對於功能性的補強仍然是求才若渴。本屆選秀或許不會有像溫班亞瑪(Victor Wembanyama)那樣的超級潛力新人，且現在評價哪一隊的選秀策略是否成功還很難說，但可以確定的是法國將成為本屆選秀的最大贏家。法國一口氣包辦了今年的狀元里薩赫(Zaccharie Risacher)及榜眼薩爾(Alexandre Sarr)，甚至還有黃蜂第六順位的前鋒薩勞恩(Tidjane Salaun)，整個樂透區就囊括了3位球員，以首輪30位新秀來看，法國隊就占了四個名額，連同去年的斑馬，這已經是連續第2年由法國球員拿下狀元。

實際上，法國男籃目前正處於青黃不接的換血期，從去年世界杯即可以看出陣中能打的依舊是幾位擁有NBA與國際賽豐富資歷的老將，沒有如近年崛起的加拿大與去年世界杯冠軍德國擁有眾多年輕天賦的新面孔，這是這一兩年的法國隊身上看不到的。好在，有著溫班亞瑪橫空出世降臨NBA，新人球季也有著符合當初預期水準的演出，且健康度不錯，菜鳥年含輪休一共打了71場例行賽，場均繳出21.4分10.6籃板3.6火鍋3.9助攻1.2抄截，確認身手是真貨無誤。雖然他的對抗性有待加強，但對比進聯盟前的身形，這一年來溫班亞瑪明顯壯碩許多，未來法國國家隊就將靠著以他為首的年輕勢力，來迎接屬於他們的黃金盛世， 將來衝擊美國隊，甚至如東京奧運再次打敗美國隊都不是夢。

Prêts à tout pour faire briller la France ✨



La liste des Bleus appelés pour préparer les Jeux 🇫🇷#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/XKZaN6AFF6 — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) May 16, 2024

法國男籃處於換血階段，不過溫班亞瑪與戈貝爾的禁區火鍋店恐怕會是麻辣無比。 影片來源：法國男籃官方推特

那麼本屆樂透三大法國球員，究竟有什麼看頭呢？擁有狀元籤的亞特蘭大老鷹，原本傳出想挑選長人薩爾，但薩爾的經紀團隊似乎因為他不想打中鋒，而拒絕讓薩爾接受替老鷹試訓。據傳他老兄表示想往4號位發展，甚至磨練運球面框進攻技巧，但令人不解的是薩爾去巫師就有人能扛中鋒嗎？ 在老鷹反而有機會主打大前鋒，因為內線還有卡佩拉(Clint Capela)能扛。薩爾擁有的機動性與面框技術讓他不像是個7呎長人，優勢在於擁有中距離的投籃射程，也能夠擋拆完後下滑禁區吃餅，但是要他下球進攻就沒辦法了，且由於身材太過單薄，衝擊籃框的頻率與成功終結的技巧都有待加強，進NBA後鐵定會遭受一番身體對抗的震撼教育。

防守端就是薩爾目前球技的亮點了，他的橫移能力超過他這個身高該有的水平，讓他在錯位對上小個子球員時也不會一步就被切過而失去位置，他的轉向與橫移還是有機會讓他在旁跟隨進攻者，甚至以追魂鍋沒收進攻。再者，他選擇跟著Overtime Elite聯賽與前進澳洲NBL的伯斯山貓的資歷，讓他的英文溝通能力比一般沒在美國本土混過的歐陸球員更能及早適應環境。

薩爾不想打中鋒，所以他在選秀前透過經紀人表達拒絕去老鷹，不過他好像誤會了什麼，去巫師難到會有更好的發展機會嗎？ 美聯社

不過也因為欠缺NCAA的洗禮，薩爾的戰術涵養與耐心不夠，有待琢磨。目前的他就像是進攻弱化，但身高優勢非常明顯，防守覆蓋面積更為全面的前老鷹舊將柯林斯(John Collins)。整體而言，薩爾現階段將是防守為主進攻為輔發展的路線。

既然薩爾不願替老鷹打球，老鷹也一如預期地用狀元籤選擇了行情扶搖直上的法國高砲塔里薩赫作為今年狀元。因為百搭戰術的安全牌屬性，里薩赫就算未來不會成為大鳴大放的球星，但專心做好3D高側翼的角色，這倒是有機會讓他達標的。要知道這年頭好用的3D球員，在聯盟中的行情可是很不錯的。

19歲的里薩赫官方身高報到6尺9吋，卻擁有柔軟的出手動作與水準之上的投籃，舉凡旱地拔蔥，後徹步跳投，射手各種無球的戰術都跑得出來，去年在法甲聯賽三分球命中率也有38%左右，他的長遠目標是想學習偶像湯普森(Klay Thompson)的打法，在無球的戰術跑動、接應出手作到爐火純青的地步。確實，在普遍被認為天花板上限不高，體能爆發力受限的前提下，若能專心養成優質側翼的三當家、高砲塔，其實老鷹的這枚狀元籤就算賺到。

老鷹選進里薩赫當選秀狀元算是打安全牌，就算他無法成為頂尖球星，應該也會是不錯的3D射手。 美聯社

第六順位的黃蜂選擇同樣來自法國的前鋒薩勞恩，他的身高達6尺9吋與里薩赫相似，但略為壯碩些且更為年輕，目前才18歲多。上季在法甲球風也是屬於能投射的高砲塔，且比起里薩赫有較多的切入突破，只是無論在進攻技能包的完整度與戰術理解的球商，甚至是防守端的質量，整體而言就不如里薩赫那麼的隨插即用。但總的來說，黃蜂上季選了探花米勒(Brandon Miller)，本屆又囤了薩勞恩，球隊側翼搖擺人的天賦都有了，黃蜂對於搖擺人的需求在這個位置選擇薩勞恩也算是一時之選。

以上就是本屆選秀樂透區的三位法國新星，而近三年選秀會樂透區也是年年有法國球員產出，其中名氣與天賦最高的無疑是去年狀元溫班亞瑪，以他為首的這批法國黃金世代未來在國際籃壇真的非常令人有想像空間。

上屆選秀大年除了溫班亞瑪在菜鳥年有著優異表現外，過去他在法甲的隊友、巫師在第七順位選進的6尺8吋搖擺人庫利貝瑞(Bilal Coulibaly)，新人球季表現也還算滿有未來性的。光是這兩位與本屆樂透區的三大法國小將，整個國家隊在他們這個時代將組成靜態天賦非常可怕的高大側翼陣容。在樂透區外，還有今年首輪第25順位尼克選擇同樣來自法國，上季在德國打球，也是僅有18歲的另一名6尺8吋攻擊型側翼達迪埃(Pacome Dadiet)。 法國的籃球人才這兩年爆量的輸出到NBA，未來有機會如同現在的加拿大國家隊組成充滿NBA味的豪華國家隊。

庫利貝瑞本季在巫師打替補小前鋒表現還算不錯，今年奧運他與在法甲時的隊友溫班亞瑪再次合作更加讓人期待。 美聯社

本次巴黎奧運地主法國男籃的表現令人期待，屆時可以好好觀察球隊未來的潛力股與溫班亞瑪的首次出征奧運戰場能繳出甚麼樣的成績。未來在全面接班領導國家隊之後，剛好搭上這批黃金世代的加入，相信屆時的法國男籃將不僅是位居頂級勁旅之林，更有本錢挑戰美國隊。