中職／熬過敗血症大病 富邦悍將董子恩扛起中心棒次重任

【撰文・鍾亞芳】

2021年選秀前段輪次踏上職棒戰場，3年職棒洗禮從驚濤駭浪中逐漸站穩腳步，摩拳擦掌準備大展身手之際卻遭遇病魔侵襲，痊癒後帶著更強悍技術及心態歸隊，扛起湛藍大軍中心棒次重任。

青棒時期董子恩為強權平鎮高中一員。聯合報系資料照

青棒時期董子恩為強權平鎮高中一員，各盃賽最後階段各隊推出王牌投手爭奪金盃，目前旅外的林昱珉、潘文輝，還有進入中職的邱駿威、辛俊昇，當時實力便與職業選手相差不遠，頻繁對戰讓董子恩學生時期就適應高強度投手，養成不易被三振特性。

寫新人未被三振紀錄 歸功青棒對戰經驗

富邦悍將隊董子恩努力訓練堆疊出效果。聯合報系資料照

披上悍將戰袍後因此更快適應職棒投手，「剛進職棒不會想很多，沒有戰績壓力，對職棒環境也還懵懵懂懂，就是正常打，當然表現會比較好。」2021年9場出賽37打數打擊率 2成97，表現不俗但仍想更好，當時身材偏瘦，安打為滾地球居多，休季時嘗試改變打擊型態，希望增加中長打，2022年出賽數增加，創中職新人初登場連45打席未被三振紀錄，打擊卻比去年更不穩定，加上各隊投手研究、尋找破解之道，這一年董子恩37場出賽91打數，打擊率降至2成 31，「2022滿煎熬的，換了不同打擊方式，想嘗試全力揮擊，結果都跟不太上投手，那年打擊成績光看數據就差很多，連擊球感覺、想要的東西跟實際做出來也不一樣。」

2023年決定回到原本攻擊型態，依舊遭遇撞牆期，明明同樣方式卻找不回當初效果，那段期間多虧教練、學長不厭其煩指導，努力訓練堆疊出效果，終於突破困境，抓到順暢擊球感，輔以增加重訓成效，力量增加後球愈飛愈遠，每次比賽積極吸收經驗，努力鑽研不同投手特性，2023年幾乎都在二軍出賽，卻是更加熟悉職棒環境、大幅成長一季，打擊率、安打數、打點及長打率等各項打擊數據名列前茅，磨練出閃閃發光能力吸引教練團視線，那年球季尾聲，終於等到久違一軍機會。

一軍機會得來不易 抱病上陣不想放棄

董子恩罹患類似敗血症血液感染病。聯合報系資料照

2023年直到8月底才在一軍獲得1次打擊機會，接著就是球季尾聲，一整季二軍磨練等的就是這一刻，不料來到一軍沒幾天，身體開始出狀況，「那時只剩兩、三場比賽，想說應該可以撐完，放假再回家休息。」一開始以為是感冒引起發燒，沒有太放在心上，賽後回到宿舍洗完澡，發燒時吃退燒藥把症狀壓下去，隔天稍有好轉就接著比賽，雖然身體不舒服，但熬了一整季好不容易等到一軍機會，不想因為感冒這類小病而放棄，一段時間下來，發燒情況依舊反反覆覆，好不容易熬到球季結束，休息幾天沒太大狀況，沒想到秋訓第一周又開始發燒，陸續去幾間診所看診都找不出病因，隨後球隊帶到大醫院檢查、進行血檢，等待檢查結果期間，董子恩強忍不適繼續跟著練球，回想那段期間，笑說的確有點辛苦，「除了發燒，身體也不太有力氣，整個人看起來很憔悴，隊友看我氣色也都覺得不太對勁。」

幾天後檢查報告出爐，董子恩罹患類似敗血症血液感染病，醫師推測可能因食用未完全煮熟雞蛋而感染，從小到大沒有生過太嚴重的病，這次竟然這麼嚴重，自己也嚇了好大一跳，立刻打包行李赴院治療，住院一周後身體總算好轉，期間維持正常飲食，體重仍掉了4、5公斤，其他隊友正在儲備新球季能量時，董子恩不但沒能跟著練習，反而掉了不少肌力。

終於康復出院時，球隊秋訓已經結束，教練團特地準備課表，幫助找回狀態，深知落後一大截，董子恩自主訓練更加努力，每天與同鄉隊友岳少華一起開車到羅東訓練，「養病那段時間沒有訓練，感覺肌力掉很多，而且也休息了滿久，不能再休息了，有機會就一直練習。」期間努力收到回報，大約一個多月後球隊重訓營開練，董子恩體能與肌力趕上隊友進度，與團隊齊心協力迎接新球季。

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