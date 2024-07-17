中職／桃猿林泓育帶頭 本後火力重鎮攻擊型捕手翻頁

【撰文・石毓琪】

樂天桃猿捕手林泓育今年相繼達成生涯兩百轟、千打點里程碑，兩項指標均達成為史上第4人，更難能可貴是首位主要守備位置為捕手達陣球員，新人年以「捕手砲」打響中職，耗時15年寫下攻擊型捕手重要篇章。

樂天桃猿隊捕手林泓育，不只是本後重鎮，還具有強大打擊能力。聯合報系資料照

相較其他守位，捕手在擔任守備方顧及面向多，除了鞏固本壘防線，提防跑壘員盜壘，還要參考攻方打者習性選擇配球引導投手，並依戰略指揮野手布局，被認為是難度極高位置，在守備光譜上也因為獨特性而被獨立出來。

早期棒球捕手看重守備能力，相對打擊較不要求，安排在打序後段是常態，林泓育的出現，可說打破不成文規定，生涯打擊棒次第4棒最多， 2016年雙獲最佳九人捕手和指定打擊殊榮，創罕見紀錄，生涯打擊率超過3成、200支全壘打、1千分打點，攻擊能力在中職史上已屬高標。

「小胖擁有一些捕手缺乏特質，」選手時期拿過4座最佳九人捕手，現為統一7-ELEVEn獅首席教練和世界12強賽中華隊捕手教練高志綱說，「他的引導能力真的不錯，是因為打擊太出色，讓人忽略掉守備，但他在場上判斷狀況，及時做出反應，是很多捕手努力很久還不一定能做到的事，可能跟個性、思考方向有關。」

與林泓育在Lanew時期擔任隊友，現為富邦悍將捕手教練劉家豪回憶，新人年注意到這位學弟在場上解讀和知識很特別，有別於其他年輕選手初出茅廬氣質，從兩人聊天內容，小至手套製作，延伸到場上判斷和作戰解讀可見一斑，「從這些小細節，對工作的工具手套、棒子製作，他都會好奇去了解，一起當球員5、6年，其實他很細心，會研究很多東西，也喜歡分享。有時聊場上狀況，即使是失敗內容，好比被再見全壘打，對手作戰在發生當下或結束以後都會聊，討論這個時候怎麼會這樣做。」

小胖變「小壯」 感謝訓練師、防護員相隨

林泓育（中）是全隊攻守重要人物。聯合報系資料照

春訓甩肉、一身輕盈嶄新面貌，林泓育體態改變，長打實力卻沒因此消逝，5月2轟、6月3轟，談及兩者關聯性，林泓育舉陳晨威為例解釋，即使體型結實還是很有力，如何以現在體型適應強度，進而做更完整訓練彌補不足才是重點，「可能別人覺得瘦很多，比較沒負擔，可是我自己感受不出差異，跑壘沒比較快。當初也是一個想法（減重），單純想試試看能耐到哪。」

林泓育坦言，約莫3、5年前也曾嘗試減重，甚至前次更認真，只是找件事做，慢慢有興趣、也習慣了，「春訓的時候準備滿多東西，花比較多心力和時間在備料、製作原形食物直到現在，當然耗時，大家看了都說『你真的很有毅力欸！每天吃地瓜吃什麼……』對我來講是習慣問題，也許這麼做，對身體負擔會小一點。」

比起胖瘦，年過35歲就是現實挑戰，有感身體恢復考驗，林泓育感謝訓練師和防護員協助，自己負責按部就班執行，「請訓練師十幾年了，再來是我們之前的防護員，離開後還是有請他每周一次治療，過程當中遇到狀況、有需求幫我調整身體，長時間規律做，才沒有太多影響。」休季怎麼做、賽季怎麼做、正常怎麼做、不舒服怎麼做，彼此都有默契，不論飲食、心態、身體結構，訓練員都會幫忙調整，治療交給防護員處理痠痛，兩邊相輔相成，成為得以完成成就關鍵，「很幸運的是，剛好有這樣的成績，讓他們可以知道自己的付出是值得的，在場上沒什麼好回報，可是在我生涯中，他們的協助對我非常重要。」

遙望前輩成就 放眼兩千安

樂天桃猿林泓育，目標挑戰2000安。聯合報系資料照

連續兩個月達成里程碑，林泓育對紀錄一向看淡，尤其200轟一役樂天落敗，紀錄之夜和帶走勝利的客隊統一相比確實失色，不過在記者詢問下，回家後小胖特地查了數據，才驚訝200轟、千打點在中職史上真的不多，「那天聽到記者說，我是千打點第5人，先是一驚『蛤！』怎麼那麼少人達成？」

1700安近在咫尺，林泓育說，越過千安之後，一千幾百安達到的人很多，但兩千安僅張泰山、彭政閔兩人，難度頗高，有機會盡量挑戰，順帶提到現役最接近兩千安林益全，「全仔差不到20支安打，倘若達成，就是兩百轟、兩千安、千打點第二人，真的不簡單，他的二壘打還是聯盟最多（394）。

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