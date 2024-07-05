中職／當打之年返鄉 吳念庭30歲勇敢開拓新路

【撰文・鄧心瑜】

自15歲離開台灣前往日本，吳念庭苦熬多年站上日職夢幻舞台，從二軍一步步往上爬，2021年打出生涯年，內野多功能守位工具人角色，加上總能在得點圈有人時敲出適時一擊，成為西武獅一線主力，不過從隔年開始出賽頻率下滑，讓他不禁反思人生規劃，最後於2023年末提出「退團」，30歲這年決定離開待了人生一半之久的日本，回台參加中職選秀，開拓一條新的野球道路。

吳念庭去年宣布自日職棒西武獅隊退團。資料照

去年冬天，吳念庭召開記者會宣布離開效力8年的西武獅，雖眼眶泛紅仍帶著笑容向日本球迷道別，「15年前從台灣來到日本，成為職業選手一直是我的夢想，謝謝西武球團對我的栽培，我打算回台灣打棒球，希望大家可以繼續支持我。」

談到去年做出如此重大決定，吳念庭說後來看到前NBA選手渡邊雄太決定返回日本打球時所說的一番話，正好與他的心境不謀而合，「他說『比起有一場沒一場在板凳等待機會，不如在球員生涯顛峰的年紀，回國在家人面前揮灑球技。』20多歲時拚自己的夢想，到了30歲要考量實際生活，我也到了要做決定的年紀了。」

國際賽是返台關鍵 思考一年做出抉擇

高中時期的吳念庭與父親吳復連合照。本報資料照片

2023年初在台灣舉行的經典賽，是吳念庭生涯第一次穿上國家隊戰袍，一個多月集訓、4場精實戰役，吳念庭打出打擊率0.333、首戰即敲出全壘打優異表現，獲得國人滿堂彩，那次國家隊經歷對吳念庭來說意義非凡，「打國際賽是每個運動員的夢想，為了自己的榮譽心、替自己國家打球，那段回憶對我來說很感動，全部國人高度關注，也感受到我被需要、被重視，好像是你經過這麼多練習、比賽，就是為了那一刻。」

2023年吳念庭先後打了經典賽、亞運兩大國際賽，與吳念庭深思熟慮是否離隊有莫大關係，打完經典賽後開始返台想法，到亞運期間大致底定，「考慮將近一年，經典賽打完後就默默立下目標，一定要搶下先發席次，假如沒有，可能就要做出抉擇，規劃下個舞台。」

杭州亞運棒球吳念庭（左）與擔任教練的父親吳復連（右）同隊。聯合報系資料照

吳念庭在2021年因隊友受傷獲得升一軍機會，且因能靈活鎮守內野各守位而獲得大量出賽，該季130場出賽甚至比生涯前5年加總還多，達成單季百安、10轟里程碑，更在得點圈有人時總能不負眾望敲安，獲封「得點圈之鬼」，不過接下來兩年出賽數逐年銳減，2022年94場、2023年僅剩41場，讓吳念庭心中不免焦急，「後面有機會但自己沒有掌握好，讓機會變成別人的，想法就會開始出來，覺得我做到最好了，如果還是沒獲得青睞，那可能要往別的方向走，發揮自己最大的價值。」

經過大半球季時間思考，9月遞補進入亞運中華隊名單，等同西武球團並未將他放入該年剩餘賽事戰力考量中，「到要打亞運時，差不多有80%確定這是最後一年了，回來球隊練球感覺很奇妙，可能因為知道明年就不在了，用更珍惜的態度去面對每一天。」

台灣陌生又熟悉 拿出自信秀球技

台鋼雄鷹隊在選秀會首輪選進有旅日資歷好手吳念庭（圖），背號67號，與父親吳復連所穿過的背號相同。（台鋼雄鷹隊提供）

15歲以前在台灣長大，高中青澀年紀隻身一人赴日，經歷過成年、是否繼續打球的抉擇、升大學、參加日職選秀獲選，人生成長最多的年華都在日本，「15到30歲是整個青春都在日本，所以對日本的記憶是更深刻和鮮明的。」對在日本生活怡然自得的吳念庭來說，堅定選擇回台獻技，或許對他而言才是「跳脫舒適圈」，「台灣對我來說是我的家鄉，但又沒這麼熟悉，已經習慣過去的模式，打中職一定還有要適應的地方，會盡快找到平衡點。」

在宣布離開西武獅時，收到日本球迷感性私訊，讓吳念庭一度眼眶紅，「有球迷說，支持我8年，即使我離開了還是會持續關注我，聽了滿想哭的，畢竟在日本成長，對這裡感情很深。」不過為了生涯考量，吳念庭仍勇敢做出轉換舞台決定，「只要我還在打球，未來也許在不同比賽再見。」

選擇回台灣發展，除了實際層面以外，台灣棒球發展顯而易見地愈發蓬勃，也是推動吳念庭回台因素，「不管是大巨蛋落成、增加到六隊，都是滿大主因，關注中職的人愈來愈多，尤其打過中華隊後更有直接感受，這幾年海歸球員增加，提升整體關注跟實力，現在自認還很有能力，有自信地說可以拿出相對成績來回饋台灣球迷。」

依循陳冠宇模式，吳念庭在中職季中選秀前空窗期選擇加入業餘隊，靠訓練與盃賽維持備戰狀態，「有先詢問過冠宇，半年時間其實滿難掌握的，找到適合的訓練場地、器材，剛好全越運動也有訓練資源，所以先加入業餘隊，將身體保持最好狀況，一切準備都是為了下半季。」

吳念庭參與春季聯賽，打擊率近4成，且在四強賽有過首打席開轟紀錄，展現穩定攻守表現，上半年對他來說是一段重要準備期，也自許在戰況更加白熱化的下半季，能打出不負眾望成績，「準備了大半年，希望這段期間累積的成果能在賽季上展現出來，會用最有自信的心態來面對。」

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