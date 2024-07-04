湯普森出走效應！後勇士三巨頭時代布局如履薄冰

以歷史新高的團隊薪資2.05億美元，外掛近1.77億美元的豪華稅，卻僅換來止步於附加賽的成績，這個夏天註定金州勇士會相當忙碌，早先媒體也曾披露關於勇士來年的球隊展望：他們仍計劃極大化柯瑞（Stephen Curry）剩餘的職業生涯。

也就是說，金州軍團將繼續尋求衝擊戰績；同時間，老闆又已宣稱本季要盡力避稅，結果就是球團進入大改組，裁掉保羅（Chris Paul），乃至湯普森（Klay Thompson）離去，勇士「三巨頭」年代終結。

但這或許還遠遠不是結束？為各位筆者彙整分析相關的操作：

再見湯神

自由市場開市前，基本上各種消息都已指向勇士即將失去「浪花兄弟」的一員，無論從薪資結構或戰力提升的角度，堅持合約薪資與尊重有關的湯普森，早先有報導，他受到哈勒戴（Jrue Holiday）與綠衫軍4年1.35億美元續約的標準影響，就是無法跟仍有意簽回他的老東家達成共識，只差在如何離開。

最早傳出有意願的魔術，後來據說只願給兩年約，雙方漸行漸遠，隨後湖人、獨行俠與金塊加入競爭傳聞，以及本來也有可能成為勇士與快艇的喬治（Paul George）交易包裹之一。

湯普森(左)將與唐西奇聯手。 路透通訊社

喬治原本有相當高意願加盟金州，甚至已取得柯瑞與格林（Draymond Green）的許可，唯最後勇士方面一則提出的各種包裹內容，快艇都不買單，二則據傳勇士甚至還想同時降低團隊薪資，減少稅金負擔，這更讓快艇興趣缺缺。最終喬治決定直接進入自由市場與76人簽約，勇士的球星野望遺憾坐收。

類似的情況也發生在湖人，只是立場相反。詹姆斯（LeBron James）相當渴望得到湯普森幫手，球團也曾提出以羅素（D'Angelo Russell）為籌碼的簽換交易，這次是勇士婉拒；最後，湯普森以預計3年5000萬美元，低於湖人開價4年8000萬，但德州稅率較低，且透過三方交易，成為本季西區冠軍達拉斯獨行俠，新賽季的最重要新援；湯普森更有望重新站穩先發，這是他很介意的點。

至此，美好的勇士三巨頭年代，終究也到了曲終人散的這一天。

薪資難題

從保羅與湯普森的操作，可以想見雖然勇士新賽季並非只打算省錢，但除非有極為誘人的對象，制服組將比以往更嚴守財務紀律。

根據資料，下一季聯盟的豪華稅線為1.713億美元，而在勇士於甫完成的選秀會中，花錢買回第二輪52順位後，已然觸發第二層硬上限的1.897億美元，好消息是本季團隊薪資無論如何都不能超過這個數字，肯定低於去年；但壞消息是，這也限縮了球隊想把握柯瑞剩餘生涯衝刺的操作空間。

這筆操作，根本上也確定了制服組的大方向：與其繼續不上不下，還要繳鉅額稅款，並與湯普森續下大約的話，寧願嚴守紀律；畢竟早前老闆就已曾宣示，來年首要任務是期望不要繳稅。

勇士三巨頭拆夥。 美聯社

勇士並非完全只想省錢的證明在於，持續仍想帶回湯普森，畢竟早先柯爾（Steve Kerr）、柯瑞與格林都曾站出來發聲，試圖力保勇士王朝的四大支柱、刻意延後原本與保羅合約的保證期限，爭取尋求先簽後換可能，以及原先的確認真想與快艇協商先簽後換贏得喬治。

但誠如前述，勇士仍期望在與快艇交易同時，能有助於降低團隊薪資，結果破局；隨著希望破滅，也就果斷且意料之中地裁掉僅使用一年的保羅，認賠成空氣，最慘痛代價是送走2027與2023年兩枚受保護首輪籤，隨後更以僅僅收下兩枚二輪簽加上交易特例，就於三方交易中送出了湯普森。

擺明了那就乾脆省錢，連其他佔薪資球員都不想收，而這也確實讓勇士很可能於2019-20球季之後，團隊薪資首度低於豪華稅線。

差不多同時，勇士亦以全額中產1年1280萬美元，簽下了去年在76人場均有11.1分，三分命中率36%且能防守的年輕後衛射手梅爾頓（De'Anthony Melton），無論如何，也已觸發第一層硬上限約1.78億美元的團隊薪資。

維繫競爭

薪資難題讓球隊在即使主帥柯爾陸續雞湯喊話，希望續留的情況下，還是相繼放走了保羅與一代王朝功勳湯普森，忍痛割捨情感層面的掙扎；但與此同時，哪怕高度困難，他們仍有得盡可能維繫「柯瑞勇士」競爭力的工作要做。

勇士為省薪資空間直接放走了保羅(右)。 法新社

首先，在與雷霆、拓荒者之間「我又賣了我又買回來」的本季第二輪52順位選秀交易中，勇士先從雷霆得到了6呎6吋側翼華特斯（Lindy Waters III），雖然有球隊選擇權，但薪資低廉，且是堪用3D球員，去年三分命中率高達43.5%，過去他在人才濟濟的雷霆缺少上場時間，來到愛用此類球員的柯爾麾下，加上湯普森離隊，勇士應該還是會續留，並有望得到更多機會。

另外就以二輪52順位選進荷蘭新秀波斯特（Quinten Post），這也是本季勇士唯一的選秀，這位已經24歲的7呎大齡新秀或許天花板不高，但有機會憑藉同時兼具護框、籃板、策應與延伸投射能力的全能長人之姿，成為球隊堪用的替補中鋒。

而後待自由市場開市，勇士先是補進了梅爾頓，再來，就是要處理球團內部其他球員的課題。球隊預計不會帶回薩里奇（Dario Saric），魯尼（Kevon Looney）雖有約在身，一度傳出有可能在6/24前被裁除以省錢，但最終勇士仍決定續留，唯其800萬美元薪資很可能再成為交易籌碼。

類似情況的還有小裴頓（Gary Payton II）與維金斯（Andrew Wiggins），前者擁有球員選擇權，也一如預料執行，還算合理的910萬美元薪資，將是不錯的交易內容；後者則從年初就陷入各種傳聞，儘管剩餘金額相對不高，去年表現卻讓他跌入負資產的評價，導致交易困難。

也因此這個夏天，球團甚至為了避免任何維金斯折損球員價值的可能性，拒絕他代表加拿大出征奧運，這卻也代表制服組仍有意交易，只待尋覓合理而非被趁機打劫的包裹。

勇士仍期盼利用維金斯進行交易。 美聯社

若果勇士真的仍想「Win Now」，事實上在湯普森離開後，也馬上以其交易中所得到的交易特例與二輪交換權，與灰狼先簽後換得到安德森（Kyle Anderson），甚至真的放眼繼續追逐冠軍，進一步破壞性重組陣容，將這幾位老將作為籌碼，如魯尼與小裴頓的到期約等，以換來其他當打之年的全明星搭檔柯瑞，恐怕也是在薪資困境下最後的解方，包括找回杜蘭特（Kevin Durant），以及爵士開綠燈後，關於馬卡南（Lauri Markkanen）的交易，都一直仍有相關傳聞。

談及後續交易，甚至連現在位置相對穩定的格林，都非絕對安全。

早先為湯普森發聲，但格林本身也不是徹底的不動產，據一些消息指出，儘管防守與控球組織能力仍受好評，球團也確實認為「綠師傅」的反覆無常，已經影響到了球隊，但球隊內部人士也表示，基於他剩餘薪資，想交易並不容易，在湯普森已離隊後，球隊也比較沒有急迫性再動一位王朝元老。

即便如此，一直仍有出身自密西根的他，返鄉加盟薪資空間仍大的底特律活塞相關討論，乃至成為求湯普森不得的湖人補強備案，可能性都還是存在，取決於勇士是否要冒著再牴觸柯瑞的風險，說服他進一步整頓薪資結構與加速戰力重組。

提前續約方面，首當其衝的是被當作球隊未來的庫明加（Jonathan Kuminga），即將得到提前續約資格，外界也咸認勇士會提前洽談，因為屢屢傳出牽涉到他的交易提案，都遭球團否決，顯見其重要性。

勇士引進年輕後衛梅爾頓。 法國新聞社

倒是同梯同時獲提前續約資格的穆迪（Moses Moody），在勇士的前景就相對模糊，有可行方案同樣不乏被交易可能，但在湯普森離開後，筆者猜想仍會先留下自用。

另一方面，根據報導，連柯瑞都將有資格提前再續約，只是這更考驗勇士關於未來路線的整體規劃，同樣地這位神主牌，可能也反過來要觀望球團接下來的操作，能否讓他滿意。

總結迄今的操盤，在「浪花兄弟」解體、三巨頭缺一成定局情況下，那支王朝勇士已永遠不復見，從球團到球員，也都已經下定決心向前邁進，只是這個夏天還會邁出多大的步伐呢？以及各位球迷最關心的，我們還有機會看到柯瑞再次馳騁於高層級的季後賽戰場，甚至退休前再度奪冠嗎？

悠關人情、文化、金錢與球隊未來等等複雜考量，勇士的改變，或許現在還只是開始。