K湯因屈辱早有離隊打算 不想靠柯瑞面子留在勇士

湯普森(Klay Thompson)離開待了十三年的勇士，讓很多人都很驚訝。他們在22年續約柯瑞，隔年也留下格林(Draymond Green)，連嘴綠自己都說：「他們有照顧到我，也照顧了柯瑞。我們都有受到照顧。K湯ACL撕裂時，他們還付了他一億六千萬。」但那筆2019年的合約居然就是絕響。旁人看來都以為勇士王朝三本柱會一直穿著這套球衣退休，但球團內部早已知道解體的這天終會來到。

上個賽季在十二月初，一次對太陽隊的比賽，就是嘴綠賞了諾基奇（Jusuf Nurkic）一巴掌，被無限期禁賽的那戰，這場緊繃的比賽，在最後的關鍵時刻，總教練柯爾(Steve Kerr)沒把K湯擺在場上，這是他NBA生涯第一次被屏除在關門陣容中。當K湯發現教練的決定時，他爆怒之下，將水杯架打翻在地上，要衝去教練團的小圈圈中發飆，卻被柯瑞拉住，沒能發作。自此之後，K湯在勇士陣容的重要性逐漸遭邊緣化。

快轉到二月，在跟快艇的比賽，Klay第四節大部分時間都被冰凍在板凳上，剩48秒，勇士落後六分，柯爾知道他們需要三分球，此時把K湯換上。雖然已經坐了那麼久，但他還是在掩護走位後，吸引了兩位防守者跟著他，K湯即時把球傳給嘴綠，再找到埋伏底線的波傑姆斯基，砍進三分，剩39.1秒，還差三分，還有充裕的時間反攻，但下一幕出現令勇士隊傻眼的景象，K湯在快艇發球後故意犯規！賽後記者去問柯爾，他說：「我沒有要犯規。很明顯這時目標是守一波，抓籃板。」

These Warriors reactions to Klay's late-game foul 😬 pic.twitter.com/3ehLxrrbwl — Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) February 15, 2024

勇士最後以5分差敗北，隔天他們馬上要飛去鹽湖城，打背靠背的比賽。這天柯爾通知K湯，這場他不在先發陣容。從2012年起，K湯只要健康，他就是勇士隊的先發二號，連續727場。這個紀錄在2月16號中斷。這天取代K湯先發的人是波傑姆斯基，當K湯投進NBA生涯第一顆三分球時，他才八歲。雖然K湯沒有公開抱怨，賽後還說他該被降為替補，他願意調整角色，以後以吉諾布里(Manu Ginobili)作為榜樣。但勇士隊內部人員說，這天K湯和柯爾及教練團大吵一架，而且逢人就說，他在暑假就要走人。原來他不是說說而已。

其實之前K湯一直想跟著柯瑞、格林的腳步，繼續留在灣區，他去年曾說過：「我剛來時，那些冠軍錦旗都還沒升起來。以這個角度來看，這支球隊就是我的寶貝，你想要常相廝守。我很幸運，能成為這支球隊的一員，我很難想像我穿上別套制服。」

同為勇士王朝的核心大將，湯普森(左)不能像柯瑞(中)、格林(右)一起繼續為球隊效力到退休是相當可惜的事。 美聯社資料照片

當時的難以想像，卻在上個賽季，隨著每一次的出手不進、每一次的被換下場、坐在場邊看著柯瑞和格林在場上奮戰，那種不甘心，又氣自己，也氣球隊、教練的心情就逐漸加深。根據長期跑勇士隊的記者史列特（Anthony Slater）報導，在K湯離隊前的兩個禮拜，他特別去找柯瑞，希望柯瑞不要用他的力量去影響勇士球團高層的決策。K湯覺得老闆拉可博（Joe Lacob）已經無意跟他續約了，他不希望勇士純粹是看柯瑞面子，不情不願地拿張合約出來。

但史列特說，在最後三年，勇士有很多機會來跟K湯談新約，結果都沒有動作，其實是拉可博一貫的談判手法，不管對柯瑞、格林、柯爾、還有以前的伊古達拉(Andre Igoudala)都一樣，都要到最後一刻才會出手。只是這次的K湯不一樣，鬥性堅強的他不能接受失去主將的地位，難以忍受在關鍵時刻只能在場邊乾瞪眼，他何嘗不知道該是換血的時候了，但那口氣就是嚥不下去。

勇士內部透露，勇士原本的計畫是等到球季快開始時，再拿出一份兩年4800萬美金的合約給湯普森，這其實比他和獨行俠的三年5000萬美金平均年薪高出不少，但還沒等到這刻，K湯已經決心求去。當前任總管邁爾斯（Bob Myers）在23/24球季開始前先離開，由小鄧李維（Mike Dunleavy Jr.）接手後，制服組和K湯的互信基礎削弱不少，也讓局勢更加惡化。

K湯需要個新的開始，需要新鮮的空氣。勇士隊在確定K湯離開後，積極重建，弄來安德森(Kyle Anderson)和希爾德(Buddy Hield)，也是馬上放眼未來。慘澹的23/24賽季，勇士隊要付隊史最昂貴的豪華稅，卻連季後賽的影子都沒看到。在賽季最後一戰，勇士附加賽輸給國王，K湯10投零中。兩年前的季後賽，K湯的上場時間是全隊最高的36分鐘，22場全勤，還平均拿19分。在灰熊和獨行俠系列戰的封關戰，他共砍進八記三分，護送勇士打進王朝時期的第六次總決賽，也拿到四座冠軍中最艱難、最意想不到的一座金杯。

希爾德(左)比湯普森(右)年輕3歲，上季三分球命中率.389、罰球命中率.923跟湯普森的.387和.927相差不多。 美聯社資料照片

籃球場上的變化，有時候比人生還快，還複雜。連K湯這種冠軍功臣，最後的分手都能如此決裂，勇士隊的一代王朝，儘管看似只走了一個人，但三足鼎立失一足，前朝功業已逝，剩下的只有惆悵了。